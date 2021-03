Horóscopo de hoy lunes 8 de marzo, consulta tus predicciones

Predicciones del horóscopo de hoy lunes 8 de marzo del 2021 según las cartas del tarot de Jhan Sandoval. Entérate de lo que te deparan los signos del zodiaco en el amor, trabajo, salud y comienza el día con los mejores horóscopos diarios.

Recuerda que si deseas conocer pronósticos más completos del horóscopo siempre puedes consultar el horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Aries

Podrás acceder a toda la información que requieras y así evitarás errores a la hora de ejecutar cualquier actividad. En lo sentimental, el temor está haciendo que reprimas tus sentimientos.

Tauro

Por un tema de afecto, podrías comprometerte a brindar apoyo a una amistad en un momento donde tus posibilidades de tiempo y dinero están limitadas. Sé sincero y podrá entenderte.

Géminis

Te está costando resolver una labor que aparenta ser compleja. Hoy buscarás apoyo y encontrarás buena disposición de parte de tu entorno. En poco tiempo todo volverá a la normalidad.

Cáncer

No te dejes doblegar por los obstáculos, no será un día fácil, pero si eres persistente superarás cualquier problema con éxito. En lo afectivo, cuida tus palabras, esa persona podría malinterpretarte.

Leo

El Sol se acerca a Neptuno, favoreciendo tu conexión con lo espiritual, pero a la vez, generando confusiones, olvidos o engaños. En estos días, no te conviene idealizar proyectos o personas.

Virgo

A pesar de tu esfuerzo y constancia, hay cosas que no están avanzando como lo tenías previsto. Hoy evaluarás al detalle la situación y encontrarás algunos errores que no estabas advirtiendo.

Libra

Cuida cualquier coordinación que debas de realizar con otras personas, la ligereza o la falta de entendimiento podría entorpecer todo lo que vienes desarrollando. Organízate y todo avanzará.

Escorpio

Es posible que tengas en mente solicitar algún tipo de crédito, evita excederte y no perjudicarás a tu economía. En lo personal, deja de pensar en esa situación pasada, aprende a olvidar.

Sagitario

Marte ha entrado al sector de los enemigos y esto podría despertar situaciones de rivalidad o competencia, sé diplomático ante cualquier acuerdo o negociación que debas establecer.

Capricornio

Saturno recibe aspectos de Marte, habrá más energía de acción y voluntad para iniciar aquello que has venido posponiendo. Solo cuida tu dinero, no gastes en lo que no conviene.

Acuario

Marte aspecta a tu signo y lo hará trasladando la luz de Plutón, esta influencia podría sacar a flote obsesiones, cierta visceralidad o una actitud radical. Identifica estos estados y trata de controlarlos.

Piscis

Te mostrarás más determinante y darás el primer paso para iniciar ese proyecto que por temor has estado posponiendo. En poco tiempo tomará forma y será muy provechoso para tu economía.