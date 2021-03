Horóscopo de Tauro para hoy sábado 6 de marzo

Horóscopo de Tauro hoy

No pierdas tiempo lamentándote y busca la forma de enfrentar esa situación que tienes al frente. Si te organizas y solicitas el apoyo necesario, en poco tiempo lo resolverás y volverá la tranquilidad.

Fechas:

21 de abril - 20 de mayo

Características:

Las personas del signo Tauro suelen ser prácticos, decididos, estables, conservadores y sobre todo por tener una gran fuerza de voluntad. A pesar de querer verse duro por fuera tiene una gran sensibilidad, es de buen corazón y disfruta la tranquilidad de la vida.

Últimas predicciones para Tauro

5 de marzo del 2020

Supera esa mala experiencia y vuelve a comenzar, hoy llegan noticias favorables para tu crecimiento profesional. En el amor, una persona inmadura se volverá a acercar, toma tus precauciones.

4 de marzo del 2020

Luego de un período de angustia e incertidumbre, contarás con el apoyo que necesitas para resolver ese inconveniente laboral. No prolongues la soledad, acércate a esa persona y dialoga.

3 de marzo del 2020

Sé prudente y no hagas comentarios que puedan complicar la relación con tu entorno laboral. En lo sentimental, mantener la calma te permitirá escuchar a tu pareja y comprenderla mejor.

2 de marzo del 2020

Los resultados de ese proyecto no han sido los esperados. No pierdas los ánimos y sigue luchando. En el amor, ha llegado el momento de aclarar esas distancias que no han sido justificadas.

1 de marzo del 2020

Reunirás a tu entorno para tomar en conjunto una decisión importante. Escucharás opiniones muy diferentes a las tuyas y tendrás que ser tolerante. Solo así llegarás a un acuerdo pacífico.