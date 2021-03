Horóscopo de hoy miércoles 3 de marzo, consulta tus predicciones

Predicciones del horóscopo de hoy miércoles 3 de marzo de 2021 según las cartas del tarot de Jhan Sandoval. Entérate de lo que te deparan los signos del zodiaco en el amor, trabajo, salud y comienza el día con los mejores horóscopos diarios.

Recuerda que si deseas conocer las predicciones más completas del horóscopo siempre puedes consultar el horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Aries

Tienes muchas actividades pendientes y no puedes perder los ánimos ni la constancia, de ti depende tener una jornada exitosa. En el amor, se aclaran las dudas en tu relación, vuelve la confianza.

Tauro

Se prudente y no hagas comentarios que puedan complicar la relación con tu entorno laboral. En lo sentimental, mantener la calma te permitirá escuchar a tu pareja y comprenderla mejor.

Géminis

Una persona que hace mucho no ves traerá una propuesta laboral que te conviene aceptar. En lo afectivo, estás liberándote de malos recuerdos y emociones negativas, te sentirás en paz.

Cáncer

Cuida tus comentarios y no seas tan duro con aquellas personas con las que laboras, mantén la diplomacia. En lo sentimental, no dejes que tus temores te hagan desdibujar la realidad.

Leo

A pesar de las complicaciones que tendrás en la jornada, lograrás superar cualquier obstáculo y avanzar. En el amor, por llamar la atención de esa persona puedes alejarla más, cuidado.

Virgo

Buscarás los consejos de alguien con más experiencia para resolver ese tema laboral o económico que te preocupaba. Recibes mensajes o comunicación una persona que pensaste se alejaría.

Libra

Aceptarás las condiciones que te imponen y firmas ese pacto que le dará inicio a un proyecto importante. En el amor, una persona segura y madura se acercará, no pierdas la oportunidad.

Escorpio

Aunque esa propuesta no te parezca interesante, no la descartes tan rápidamente, sería más favorable de lo que imaginas. En lo sentimental, llega una nueva oportunidad, no la ignores.

Sagitario

No es el momento de asumir proyectos nuevos, te harían una propuesta que podría complicarte más que favorecer. En lo personal, llega una etapa de armonía a tu vida familiar o sentimental.

Capricornio

Resuelves de manera exitosa algunas situaciones familiares que te habían quitado tiempo, vuelve la tranquilidad. En lo personal, tu alegría y carisma cambiará el ánimo de todo tu entorno.

Acuario

No pospongas ninguna labor importante por priorizar el descanso o alguna actividad secundaria, podría surgir complicaciones que luego dilaten tu jornada. Organízate y no te distraigas.

Piscis

Aunque te sea difícil iniciar ese proyecto, gracias a tu constancia y paciencia, lograrás encaminarlo y sacarle el máximo provecho. En el amor, llega una etapa de reconciliación y perdón.