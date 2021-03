Los resultados de ese proyecto no han sido los esperados. No pierdas los ánimos y sigue luchando. En el amor, ha llegado el momento de aclarar esas distancias que no han sido justificadas.

Fechas:

21 de abril - 20 de mayo

Características:

Las personas del signo Tauro suelen ser prácticos, decididos, estables, conservadores y sobre todo por tener una gran fuerza de voluntad. A pesar de querer verse duro por fuera tiene una gran sensibilidad, es de buen corazón y disfruta la tranquilidad de la vida.