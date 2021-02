Horóscopo semanal | Mhoni Vidente, popular pitonisa mexicana, interpreta los designios de los astros para tu signo del zodiaco en temas de salud, trabajo y amor. Consulta las predicciones para la semana del 25 al 31 de enero de 2021.

Mhoni Vidente comparte con sus seguidores todas sus revelaciones según el signo zodiacal a través de su página de Facebook. Para su horóscopo semanal, la reconocida tarotista incluye los números de la suerte que brindarán fortuna a las personas.

Horóscopo semanal de Aries

Esta semana es buena para cuestiones empresariales y sociales, eso significa que para tu signo es el renacimiento en cuestiones personales. Además, en este vas a tener la oportunidad de acrecentar más tu patrimonio.

En el amor, recuerda que no tienes que darle a tu pareja ninguna prueba económica para que te ame, y si no está por amor, es mejor cortar definitivamente y buscar a personas que compartan contigo ese sentimiento. Tus números de la suerte serán el 07 y 19.

Horóscopo semanal de Tauro

Se vienen días en los que podrás hacer cualquier proyecto laboral que te propongas o el cambio de trabajo que tanto deseas, solo trata de ser más discreto en tus planes. Recibes la invitación de salir de viaje con tus amigos en estos días.

Este es el mes del amor y lograrás tener una pareja estable en tu vida. Para los Tauro que están solteros, les va a venir un amor verdadero del signo de Virgo, Escorpión o Acuario, que son tus signos más compatibles. Tus números de la suerte son 09 y 77.

Horóscopo semanal de Géminis

Tendrás un cambio positivo en tu actitud y verás la vida de mejor manera gracias a que tu signo siempre busca el bien en todos los sentidos.

Si estás casado, es momento que reflexiones sobre si mantienes esa relación o decides dar un giro, pues tu signo siempre busca su pareja ideal y a veces te confundes con el sexo y por eso estos serán días de tomar decisiones y ser feliz. Tus números de la suerte son el 05 y el 49.

Horóscopo semanal de Cáncer

Para los cáncer este es un mes de cambio total, así que trata de reinventarte en todo lo que puedas para ser el mejor en cuestiones laborales. Recuerda que siempre logra sus metas, solo es cuestión de aplicarse en lo que desea y pronto lo verá realizado, solo trata de no sabotearte a ti mismo tu éxito.

En el plano sentimental, ya no seas tan coqueto, trata de ya tener una pareja estable y vivir más en armonía. Recuerda que tu signo es el más divertido e infiel del zodiaco, por eso batalla mucho para que tenga una relación estable. Tus números de la suerte son 5 y el 66.

Horóscopo semanal de Leo

Este será un mes de muchas aventuras nuevas en tu vida. Pero, ojo, ten cuidado con el dinero, trata de ahorrar, ser más precavido en tus finanzas y ten una actitud más positiva para que tengas más oportunidades de crecimiento en lo laboral.

e rodean muchos los amores del pasado, así que trata de cerrar círculos y empezar a conocer personas más afines a ti, sobre todo del signo de Sagitario, Aries y Capricornio, que van a ser tu pareja ideal. Números de la suerte son el 02 y 09.

Horóscopo semanal de Virgo

Este mes va a ser de energías positiva en lo laboral. En la escuela, seguirás con exámenes y viendo la posibilidad de estudiar otra carrera, mandas a arreglar tu carro para venderlo. Recuerda que eres el mejor administrador y eso hace que todas las personas de buena fe estén alrededor de tu signo, así que trata de aprovechar esa corriente de abundancia.

En el plano sentimental, trata de no ser tan terco en situaciones amorosas, que a veces esa persona no es para ti y no te das cuenta, es mejor dejar fluir los sentimientos y que el tiempo decida lo mejor. Tus números de la suerte son el 24 y 26.

Horóscopo semanal de Libra

Este es un mes de sentirte en plena renovación y darte cuenta de que es tiempo de crecer más en el ámbito laboral y personal. La buena suerte te va a rodear en estos días, así que te recomiendo cualquier cambio de trabajo o empezar un negocio nuevo.

Acuérdate que eres el signo consentidor y siempre te gusta ayudar a tu familia en cualquier situación complicada que tengan. Números de la suerte son el 04 y 16.

Horóscopo semanal de Escorpio

Mes de sentirte en plena renovación personal y darte cuenta que es tiempo de madurar y concretar tus planes hacia tu futuro. Además, tendrás la oportunidad de tener un golpe de suerte en cuestiones de trabajo, es decir, un mejor puesto o te suben el sueldo.

En el plano sentimental, seguirás con tu pareja de Cáncer o Virgo, que hablarán de vivir juntos. Números de la suerte son el 24 y 38.

Horóscopo semanal de Sagitario

Mes de estar en tu mejor etapa de tu vida y de darse realizaciones de proyectos para este año. Tendrás dos golpes de suerte en este mes en cuestiones de juegos de azar y otro con un proyecto nuevo de trabajo. Ten cuidado con tu dinero, trata de no enseñarlo tanto para que no provoques la envidia de los demás.

En cuestiones amorosas, te invitan a salir de viaje por cuestiones de trabajo o paseo con tu pareja, recibes varias sorpresas y un compromiso firme amoroso. Números de la suerte son el 12 y 33.

Horóscopo semanal de Capricornio

En este mes, a tu signo lo domina la fuerza interior para así realizar todo lo que tiene en mente. Ten cuidado con el dinero y trata de no gastarlo en compras innecesarias.

Con respecto al plano sentimental, te llega la invitación para salir de viaje en este mes y va a ser con tu pareja. Es el momento de tomar la decisión de ser feliz, y si quieres a esa persona, díselo y verás que vas a vivir unos días de mucho amor. Tus números de la suerte son el 13 y el 29.

Horóscopo semanal de Acuario

Mes de sentirte de lo mejor y más porque se renueva tu energía positiva y es porque estás en tu etapa de cumpleaños. Se presentarán trámites de pagos de impuestos, trata de ponerte al corriente con tus deudas.

En cosas del corazón, se te dará por fin el amor verdadero de alguien del signo de Aries o Libra, que hablarán de casarse o vivir juntos. Tus números de la suerte son el 5 y 67.

Horóscopo semanal de Piscis

En estos días, te hablan del trabajo que aplicaste para estar mejor en cuestiones de ingresos. Tus jefes tendrán varias juntas y hablarán de ti para darte un ascenso y más responsabilidad.

En el plano sentimental, estarás un poco confundido y no sabrás con quien quedarte, si con un amor nuevo o alguien del pasado, tú solo deja que tu corazón decida y ya verás que todo saldrá de lo mejor. Para los Piscis que están casados, tendrán una sorpresa de un embarazo. Tus signos más compatibles serán Aries o Escorpión. Tus números de la suerte son el 8, 99 y 31.