Predicciones del horóscopo de hoy jueves 4 de febrero de 2021 según las cartas del tarot de Jhan Sandoval. Entérate de lo que te deparan los signos del zodiaco en el amor, trabajo, salud y comienza el día con los mejores horóscopos diarios.

Aries

A pesar de los obstáculos, tu deseo por avanzar no permitirá que te des por vencido, tu actitud tendrá recompensas. Podrías ceder a una reconciliación sin evaluar pros y contras, piénsalo.

Tauro

Se incorporan nuevas obligaciones; tendrás que organizarte para que pueda manejarlas exitosamente. En el amor, hay aspectos de la relación que ya no estarían funcionando, puedes cambiarlo.

Géminis

Te será fácil resolver las responsabilidades laborales que irá presentando la jornada. En el amor, ten más detalles y atenciones, es posible que las cosas se estén enfriando en tu relación.

Cáncer

La persona menos pensada te ayudará a resolver ese problema que tanto te había complicado. Intenta ponerte en la posición de tu pareja, solo así podrás entenderla y llegar a un acuerdo.

Leo

Confía en tu fuerza interior y no desistas, si eres persistente lograrás vencer cualquier batalla. Tus sentimientos no se han desvanecido, no pongas barreras y busca a esa persona que extrañas.

Virgo

Asumir la realidad actual te permitirá encontrar soluciones prácticas a problemas concretos. La distancia entre tú y la persona que te interesa empezará a recortarse, fluirá el amor.

Libra

La coyuntura actual te ha retraído o ensimismado; recupera tu actitud espontánea y todo lo manejarás. La distancia de tu pareja se debe a sus inseguridades, acércate y bríndale mas atenciones.

Escorpio

Encontrarás la forma de resolver los problemas que estos últimos días habían complicado tu agenda. Algunas alegrías en casa te permitirán disipar la mente y recuperar la tranquilidad.

Sagitario

Últimamente estás manejando labores más complejas, pero contarás con el apoyo de alguien con más experiencia. Te darás un tiempo para llamar a esa persona y expresarle tus sentimientos.

Capricornio

El no tener el control del tema laboral te hace perder paciencia con tu entorno; recupera la calma y todo empezará a resolverse. Busca un espacio para despejar tu mente, lo necesitas.

Acuario

Los resultados de tu labor son buenos, pero hay algo en ellos que no te satisface; no seas tan exigente contigo mismo. En lo personal, tienes la necesidad de estar solo, esa persona lo entenderá.

Piscis

Empezarás una nueva actividad, te sentirás a gusto y los resultados serán muy favorables. En lo sentimental, encontrarás la manera de acercar a esa persona que se ha mostrado tan distante.