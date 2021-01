Predicciones del horóscopo de hoy sábado 30 de enero de 2021 según las cartas del tarot de Jhan Sandoval. Entérate de lo que te deparan los signos del zodiaco en el amor, trabajo, salud y comienza el día con los mejores horóscopos diarios.

Aries

No es el momento de propiciar esa reconciliación sentimental. No has sanado heridas y acelerar procesos solo traería nuevas tensiones que afecten tu estado emocional. Sé paciente y espera.

Tauro

Tomarás con madurez esta etapa de transición. Evaluarás nuevos proyectos y lograrás tejer una idea que te permitirá afrontar este período de una manera tranquila y sin muchos sobresaltos.

Géminis

La frustración que te genera ciertos retrasos se estaría manifestando en fastidio e intolerancia con los más cercanos. Es el momento de evaluar tu comportamiento y controlar tus impulsos.

Cáncer

Surgen algunos imprevistos que afrontarás con rapidez y eficacia, solo debes de ser tolerante con aquellos que no puedan seguirte el ritmo. Descansa, tienes mucho desgaste mental.

Leo

Luego de ese alejamiento, empiezas a experimentar una sensación de paz y tranquilidad interior. Ahora podrás evaluar todo lo vivido desde una posición neutral, sin mezclar tus sentimientos.

Virgo

Hoy podrías irritarte con cierta facilidad, tienes que reconocer este estado y controlar tus reacciones para que tu entorno próximo no se vea afectado. Solo así conservarás la armonía en el hogar.

Libra

Si tú te disciplinas, tu entorno seguirá el ejemplo. Aprovecha cada minuto del día en alguna actividad productiva y verás a los tuyos seguir la pauta. Solo evita la rigidez y cierta postura autoritaria.

Escorpio

Recibes una noticia alentadora que te permitirá tomar este período de recesión con más tranquilidad. Por la tarde, decidirás descansar o realizar alguna actividad lúdica, lo necesitabas.

Sagitario

Esa persona que se distanció sin mayor explicación se acercará para aclarar todo el panorama. No te generes ilusiones sin conocer al detalle su situación, precipitarte no sería lo indicado.

Capricornio

Una persona con problemas económicos te buscará para que puedas brindarle apoyo. No te comprometas a nada que no puedas solventar, es importante que cuides tu presupuesto.

Acuario

No te dejes llevar por pulsiones o por tus emociones, necesitas controlarte para que puedas manejar esa situación de pareja que te genera tanta inestabilidad. De ti depende tu tranquilidad.

Piscis

Estarías a la espera del acercamiento de esa persona, pero la situación tiende a dilatarse y no debes desesperar. En poco tiempo podrás aclarar todo lo que estaba afectándote, solo sé paciente.