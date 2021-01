Horóscopo diario: predicciones hoy viernes 29 de enero de 2021 por signo zodiacal

Predicciones del horóscopo de hoy viernes 29 de enero de 2021 según las cartas del tarot de Jhan Sandoval. Entérate de lo que te deparan los signos del zodiaco en el amor, trabajo, salud y comienza el día con los mejores horóscopos diarios.

Recuerda que si deseas conocer predicciones más completas del horóscopo siempre puedes consultar el horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Aries

Un cambio en tus planes te llevaría a replantear un acuerdo que estabas por cerrar, será lo mejor. En lo personal, este tiempo de soledad te ayudará a madurar emocionalmente, recuérdalo.

Tauro

No permitas que la incertidumbre por algunos cambios te quite la concentración, conserva la tranquilidad y sigue avanzando. De ti depende que se disipen las tensiones en tu relación.

Géminis

Luego de pérdidas y retrasos, recuperas tu sentido de lucha, hoy volverá ese deseo por conseguir tus objetivos. En lo personal, alejarte de esa persona ha hecho que recuperes tu libertad.

Cáncer

Es posible que se posponga una reunión pactada, deberás adaptarte a un tiempo de espera que pronto pasará. En lo sentimental, luego de un período de tensiones, las aguas se calmarán.

Leo

Luego de algunos impedimentos, todo da un giro positivo y podrás encaminar tus planes de manera exitosa. Llega una nueva oportunidad a tu vida sentimental, no apresures nada, ve lentamente.

Virgo

Recibes el apoyo de una persona con capacidad organizativa, con su ayuda saldrás de muchos problemas. Tomas iniciativas y te acercas a esa persona que deseas volver a tener a tu lado.

Libra

Es posible que alguien con quien pactaste una serie de actividades no cumpla con su palabra, organízate y no te afectará. En lo sentimental, esa persona se mostrará persistente y no se alejará.

Escorpio

Luego de fuertes tensiones y algunas pérdidas, recibes orientación que te permitirá resolverlo todo. En lo sentimental, no dejes que tu mente te gobierne, te haría perder la tranquilidad.

Sagitario

No estarías convencido de ese pacto económico, evaluarás los detalles y propondrás un cambio. Terminan las dudas, te acercas a esa persona y expresarás el interés que tienes por recuperarla.

Capricornio

Un asunto familiar que parecía resolverse rápidamente, podría tomar más tiempo del pensado, paciencia. En lo sentimental, no te limites por temor al rechazo, expresa tus sentimientos.

Acuario

Alguien intentará convencerte para que te sumes a un proyecto que no resultaría favorable, precaución. Serás más consciente de los errores cometidos en tu relación, todo irá mejorando.

Piscis

La presión laboral te exigirá poner condiciones o limitar a personas que han abusado de tu confianza. En el amor, mantendrás la calma y el control frente a algunas diferencias con tu pareja.