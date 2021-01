Predicciones del horóscopo de hoy martes 19 de enero del 2021 según las cartas del tarot de Jhan Sandoval. Entérate de lo que te deparan los signos del zodiaco en el amor, trabajo, salud y comienza el día con los mejores horóscopos diarios.

Recuerda que si deseas conocer predicciones más completas del horóscopo siempre puedes consultar el horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Aries

Podrías discrepar con un familiar que no apoyaría tus decisiones, actúa pacíficamente y logrará entenderte. En el amor, a pesar de algunas diferencias, esa persona recapacita y podrán reconciliarse.

Tauro

Alguien que compite contigo intentará indisponerte, pero gracias al buen manejo de tus habilidades, no logrará opacarte. En lo sentimental, tienes el encanto para recuperar a esa persona.

Géminis

Hay materias o detalles importantes que estarías ignorando, asesórate y evitarás errores en tu labor. Decides tomar distancia de alguien que te hacía daño, te sentirás en paz y liberado.

Cáncer

Tendrás que saldar alguna deuda pendiente, será un día para organizar tus gastos y evitar excesos. Retomas contacto con alguien que se había distanciado, volverá la confianza y el amor.

Leo

Algunos retrasos podría conducirte a un estado de angustia innecesario; paciencia, pronto llegarán las soluciones. En el amor, no te sientes tan interesado en aceptar esa propuesta sentimental.

Virgo

Luego de un período de búsqueda, llegan las noticias que esperabas respecto a ese cambio laboral. En el amor, esa persona se comunicará contigo y hablará de sus inseguridades, escúchala.

Libra

No permitas distracciones, tendrás una agenda muy exigente y si no te organizas, podrías equivocarte. En lo sentimental, no tomes distancia sin comunicarlo, esa persona entenderá tus motivos.

Escorpio

Te sentirás tentado a cerrar una alianza con una persona poco transparente, no te aceleres y evalúalo bien. En el amor, no estarías controlando tus celos, cuidado con las consecuencias.

Sagitario

Estás evitando un cambio laboral que sería muy favorable, no te aferres a nada y vive este nuevo ciclo. Pasas excelentes momentos con esa persona, pero aún no defines tus sentimientos.

Capricornio

Te alejas de algunas personas que han intrigado contra ti, con el tiempo verás los beneficios de esta decisión. Recibes noticias de una persona que se mantuvo distante, volverá el amor.

Acuario

Llegas a convencer a una persona que se mantenía desconfiada de tu propuesta, cerrarás una alianza muy favorable. Alguien importante para ti hablará de sus sentimientos, escúchala.

Piscis

Una gestión laboral te obligaría a estar en contacto con distintas personas, empiezan a mejorar tus relaciones laborales. Tienes que romper lazos con ese recuerdo, necesitas olvidar y liberarte.