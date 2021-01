Los 12 signos del zodíaco pueden esperar una gran cantidad de novedades, oportunidades y retos a superar en este nuevo año 2021. Si naciste bajo el signo de Sagitario, conoce qué te reserva el destino durante este nuevo año en materia de trabajo, dinero y amor, según la lectura del horóscopo de Jhan Sandoval.

Fecha de nacimiento de Sagitario

Los nacidos entre el 23 de noviembre y el 21 de diciembre estarán bajo el signo de Sagitario, pues el Sol pasa por la constelación zodiacal de dicho nombre durante ese periodo de tiempo.

Símbolo Elemento Planeta Arquero Fuego Júpiter

Las predicciones 2021 para Sagitario

Tienes que limpiar tu mente y no dejar que los temores o la incertidumbre te acompañe si deseas comenzar el 2021 de una manera exitosa. Luego de mayo, llegarán oportunidades para tu crecimiento. Antes de cerrar el año, lograrás consolidar algunos de tus planes y esto te permita confiar más en tu talento y capacidad.

Dinero

Es posible que las pérdidas que has experimentado el 2020 hayan generado en ti cierta desconfianza o recelo con todo lo nuevo. No vas a aventurarte a nada que no te brinde seguridad. Luego de septiembre, es posible que se presenten oportunidades para realizar inversiones riesgosas, será el período donde más debes de cuidar tus ingresos. Antes, serás cuidadoso y lograrás mantener estabilidad. Otro punto será tu generosidad con tus familiares, es importante mantener los límites en aquello que entregas para que no tengas desbalances.

Septiembre es el mes donde más deberás cuidar tus ingresos. Foto: difusión

Amor

A pesar de tu capacidad para conquistar, este año tratarás de mantener un perfil bajo. Si tienes pareja, harás lo posible para que las cosas funcionen bien. Tu constancia te ayudará a despertar pasiones que estaban durmiéndose. Si no tienes una relación, será un año donde no vas a apresurar nada. Irás lentamente, esto te permitirá conocer bien tus opciones y escoger por lo que más conviene.

¿Cómo es la personalidad de Sagitario?

Optimista e idealista, Sagitario es un signo amigable y gran compañero de sus familiares y amistades. Le encantan los exteriores, la naturaleza, hacer deporte y practicar un estilo de vida saludable. Es también muy hábil para la gestión.

Sagitario es pacífico, tranquilo y organizado; pero se enojará mucho si alguien le contradice o trata de perturbar la organización que lo hace sentir bien. Este signo siempre busca ser útil, y usualmente es capaz de brindar un buen consejo.

Horóscopo 2021: Sagitario

Número y colores de la suerte de Sagitario

El número de la suerte de Sagitario es el 6 y sus colores de la suerte son el azul y el amarillo azafrán.

¿Con qué signo es más compatible Sagitario?

Además de consigo mismo, Sagitario es más compatible con los signos de Leo y Aries. En lo referente al horóscopo chino, es más cercano a la rata, dado que sus fechas anuales de influencia coinciden en parte.

¿Cuál es la carrera ideal para Sagitario?

Profesiones recomendadas para Sagitario son las de agente de viajes, profesor universitario, artista, filósofo, atleta, logístico, juez, funcionario estatal, explorador, registrador y director de cine.

¿Qué celebridades y famosos son Sagitario?

Pertenecen al signo de Sagitario las siguientes personalidades famosas: Jane Austen, Winston Churchill, Charles de Gaulle, Walt Disney, Arthur C. Clarke, Jacques Chirac, Jimi Hendrix, Judi Dench, Jane Fonda, Woody Allen, Ridley Scott, Ozzy Osbourne, Jamie Foxx, Kim Basinger, Lucy Liu, Britney Spears, Christina Aguilera, Jay-Z, Nicki Minaj, Miley Cyrus, entre otros.