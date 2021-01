Luego de un año caótica, por fin llegó el 2021, en el que dirán presentes nuevos retos, oportunidades para cada signo del Zodiaco. Si eres del signo Libra y todavía no sabes cómo te irá en este año, desde aquí te contamos cómo le irá a tu signo en estos 12 meses, según el tarotista peruano Jhan Sandoval.

Fecha de nacimiento de Libra

Las personas bajo el signo de Libra son aquellas nacidas entre el 23 de septiembre y el 23 de octubre.

Símbolo Elemento Planeta Balanza Aire Venus

Las predicciones 2021 para Libra

Se presentan nuevos proyectos, pero es importante que no seas vehemente. Antes de vincularte a cualquier actividad nueva, tendrás que conocer al detalle el terreno que pisarás. Esta actitud te salvará de posibles pérdidas.

Dinero

Tendrás propuestas para invertir o iniciar algún negocio. Tus decisiones serán fundamentales, insistimos en recomendarte asesoría especializada para todo lo que fueras a iniciar, especialmente si compromete tu economía. Algunos nativos del signo experimentarán cambios abruptos en la vida laboral. Se cierran etapas para luego abrirse nuevos caminos para tu crecimiento profesional.

Amor

Llegó el momento de tomar decisiones importantes en este terreno. Posiblemente, hayas sentido que arrastras un vínculo afectivo que no funciona como antes, de ti depende conservar algo que no te genera satisfacción o cambiar la historia. El consejo es definir, ser directo, aclarar y poner de tu parte para que todo mejore. No arrastres nada que no te haga verdaderamente feliz.

¿Cómo es la personalidad de Libra?

La persona nacida bajo la protección de la constelación de libra es agradable e inteligente. Además, es un artista nato. Tiene una gran sensibilidad y su habilidad artística solo puede verse atenuada por una falta de curiosidad episódica.

Libra es una criatura muy social, odia la soledad por encima de todo . Muy indolente, no aprecia estar limitado por esfuerzos prolongados y sostenidos. Si tiene la capacidad de ganar dinero fácilmente, sus ganancias generalmente se gastan rápidamente para mantener su estilo de vida y bienestar.

Número y colores de la suerte de Libra

El número de la suerte de este signo zodiacal es el 3 y su color de la suerte es el marrón.

¿Con qué signo es más compatible Libra?

Libra presenta mayor compatibilidad con su propio signo, con Géminis y con Acuario.

¿Cuál es la carrera ideal para Libra?

Las profesiones más recomendadas para Libra son músico, compositor, diseñador, escritor, actor, pintor, modelo y peluquero.

¿Qué celebridades y famosos son Libra?

Entre las personalidades famosas nacidas bajo el signo de Libra están: Oscar Wilde, John Lenon, Margaret Tatcher, Silvio Berlusconi, Vladimir Putin, Danny Boyle, Carrie Fisher, Matt Damon, Truman Capote, entre otros.