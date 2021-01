Ya estamos en el 2021. Y con un nuevo año, es menester saber cómo le irá en el amor, dinero y salud a las personas representadas por el signo del dragón en el horóscopo chino. Si estás identificado con este animal, averigua en esta nota tu suerte para este periodo.

¿Cómo es el dragón en el horóscopo chino?

En el horóscopo chino, el dragón es un signo un poco extravagante. Se afirma que la buena suerte y fortuna rodean a este signo. El dragón tiene una energía inigualable, es orgulloso y destaca por su nobleza. También, genera tanto admiración como envidia por parte de los otros signos.

Personalidad del dragón según el horóscopo chino

El dragón en el horóscopo chino valora el sentido de la familia, es observador y tiene una gran predilección por la moda. Además, es individualista y siente atracción por la estética. No obstante, el dragón no debe ser confundido como alguien superficial, pues es honesto, directo y sincero, aunque esto le puede jugar en contra en algunas ocasiones.

Por otro lado, es carismático. El signo del dragón en el horóscopo chino se destaca por su excentricismo y ganas de llamar la atención. No siente vergüenza en mostrar con orgullo todas sus capacidades. Finalmente, cuenta con una personalidad valiente, inteligente y generosa con quienes lo rodean.

Años de nacimiento del dragón en el horóscopo chino

1928

1940

1952

1964

1976

1988

2000

2012

2024

Horóscopo chino 2021 del dragón: predicciones en el amor

Para las personas del signo dragón del horóscopo chino, deben tener paciencia con las relaciones este año. Dale importancia a la comunicación y la escucha, intenta conciliar trabajo y familia, sin descuidar a la pareja, la familia y los amigos. Será un año de emociones mixtas e inestables, pero no te rindas. Tendrás la oportunidad de conocer gente nueva si estás soltero o de dar el paso si estás comprometido. El amor y la serenidad en la familia serán esenciales para el éxito en el trabajo, así que agradece el apoyo de tus seres queridos.

Horóscopo chino 2021 del dragón: predicciones sobre el dinero

Aunque el dragón es muy próspero por la riqueza, esto no significa que pueda tener buena fortuna en cualquier momento. Afectada por la ruptura del Tai Sui en 2021, la fortuna del dragón también se verá afectada, lo que resultará en una escasez de riqueza y hará que el dinero sea más difícil que antes. Incluso en este año, el dragón puede enfrentar algo de mala suerte, lo que aumenta la presión económica.

Horóscopo chino 2021 del dragón: predicciones sobre la salud

Tendrás que dedicar mucho tiempo y energía a equilibrar el trabajo y las relaciones personales, por lo que necesitarás una salud de hierro para hacer frente a este 2021. A lo largo de los meses, es posible que tengas importantes problemas de salud, así que ten cuidado y recuerda que debes permanecer bueno con los demás, primero debes sentirte cómodo contigo mismo. Dedícate al bienestar físico y mental, con un descanso adecuado, una dieta saludable y actividad física regular.

Horóscopo chino 2021 del dragón: predicciones sobre el trabajo

Este 2021 es un año importante para la carrera del dragón en el horóscopo chino. Espera e invierte en nuevas habilidades, demuestra tu valor y realiza planes concretos, las recompensas no llegarán de inmediato, pero aparecerán. Confía en ti mismo con respecto a las nuevas oportunidades. Tendrás algunas dificultades, pero saca la tenacidad que te distingue. Sin embargo, no hagas inversiones riesgosas, ten esto en cuenta durante todo el año: no es seguro correr riesgos. El dinero es constante y estable, pero no lo des por sentado.

¿Con qué signos es más compatible el dragón?

En el ámbito del amor, el dragón tiene mayor compatibilidad con la cabra, ya que cuenta con personalidades y temperamentos complementarios. El tigre y la serpiente también pueden ser buenas opciones.

Para la amistad, el dragón puede encontrar a grandes cómplices en los nacidos bajo los signos del caballo, la rata y el cerdo.

Colores de la suerte del dragón

Los colores de la suerte para el dragón en este Año del Buey de metal son el rojo y el blanco.

Números de la suerte del dragón

El 2021 es el año para que tomes en cuenta los números de la suerte otorgados al dragón: 1, 6 y 7.

¿Qué empleos y carreras son mejores para el dragón?

A pesar de que la personalidad del dragón es extrovertida y siente atracción por los retos , existen carreras que no necesariamente van con esas capacidades en las que este signo puede destacar más. Entre las profesiones predilectas para este signo figuran artista, periodista, líder religioso, relaciones públicas y hasta podrán ser sacerdotes o monjes.

Famosos y celebridades nacidas bajo el signo chino del dragón

Hay diversas personalidades y celebridades que nacieron bajo el signo del dragón. Entre ellas, destacan personajes como John Lennon, Salvador Dalí, Abraham Lincoln y Charles Darwin.

Entre algunas de las figuras más modernas pertenecientes a este signo están Rihanna, Colin Farrell, Benedict Cumberbatch, Adele y Rupert Grint.

¿Qué significa el dragón para la cultura china?

La figura del dragón tiene un lugar privilegiado en la cultura china, ya que es símbolo de poder y predominancia. Este animal es una criatura que posee gran sabiduría y suele recibir buenos augurios.