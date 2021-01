El 2020 fue un año para el olvido. Aunque la situación siga siendo incierta por la pandemia, el inicio de un nuevo año trae consigo una nueva alineación de los astros.

Descubre aquí las predicciones de Mhoni Vidente para cada signo del horóscopo en el amor, trabajo, salud. Además, conoce cuáles serán tus días mágicos del mes, tu número de la suerte y tu carta del tarot que definirá tu 2021.

Aries

Tu planeta regente va a ser el sol. Este te va a traer suerte en asuntos económicos, cambio de casa, y el amor. Pero se debe tener cuidado con problemas hormonales y adicciones. Lo bueno de Aries es que son líderes totales, son gente que está progresando constantemente, pero son muy infieles por su temperamento sexual y su elemento fuego. Constantemente es infiel y está buscando dos o tres amores al mismo tiempo y quiere mantenerlos. Este año es determinante en cuestiones de tener una pareja estable. Los signos fundamentales para el Aries son Capricornio Acuario y Leo.

Carta del tarot: el juicio. Esta carta recomienda arreglar todos tus problemas legales. Será un año muy bueno para reinventarse completamente para Aries. Este signo va a ser uno de los cuatro signos cabalísticos del 2021.

Tus días mágicos en este 2021 serán 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 21, 25, 27 y 30 de cada mes. Asimismo, tu número de la suerte será el 7. Por último, tu color base será el amarillo.

Tauro

Tu planeta regente va a ser Mercurio. El elemento de Tauro es tierra, por lo tanto, siempre pisa firme para salir adelante. Este año va a ser de retos para Tauro, no debe quedarse estancado. Debe velar por su bienestar personal y de su familia. El Tauro volverá a estudiar o a terminar su carrera universitaria. Respecto a lo sentimental, los signos de Piscis, Virgo o Libra estarán cerca de ti. Este signo es muy bueno para hacer dinero y este 2021 lo logrará, pero su lado negativo es que si se enoja fácilmente, va a echar a perder todo. Tiene que controlar su temperamento, no dejarse llevar por todas las cosas y darse de topes en la pared. Tauro necesita calma paciencia y un poco de humildad.

Tu carta del tarot es la rueda de la fortuna, lo que significa que el 2021 va a ser de suerte para ti en cuestiones de negocios y en cuestiones de trabajos nuevos.

Tus días mágicos van a ser el día 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 22, 25 y 30 de cada mes. Asimismo, tu color va a ser el color morado o el color púrpura. Por último, tu número de la suerte será el 9.

Géminis

Este año tiene que romper con esa racha negativa de no traer pareja o no ser muy confiado con esta. Los signos más compatibles para Géminis son Aries, Libra y Sagitario. Tu planeta regente va a ser la luna, la cual te ayudará a tener más sentimientos. Va a ser un año de viajes. Los géminis que están casados tienden a divorciarse este 2021 porque encuentran otro amor más compatible o verdadero.

Tu carta del tarot es el ermitaño, esto quiere decir que por más terrible que sea la situación, vas a tener a alguien que te va a alumbrar en la oscuridad. Trata de no andar con parejas casadas o casados porque eso no te va a dejar nada bueno.

Tus días mágicos van a ser el día 1, 3, 5, 10, 13, 20, 22, 24 y 29 de cada mes. Asimismo, tu número de la suerte será el 5. Por último, tu color como es el azul claro como el celeste.

Cáncer

Va a ser un año completamente de logros, muy cabalístico para ellos. En lo sentimental, formará una familia. También va a ser un año de viajes, de conocer gente en otras partes. En este 2021 trata de ser más prudente y no meterte en problemas que no son tuyos. Tu planeta regente será Venus, el planeta del amor. Vas a encontrar a la pareja ideal en Capricornio, Piscis y Escorpio.

Tu carta del tarot es la fuerza, vas a poder salir adelante por más problemas que tengas. Tu punto débil va a ser el intestino o el estómago así que trata de cuidarte de los vicios como el alcohol y el cigarro.

Tus días mágicos van a ser el día 2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 21, 23, 25 y 30 de cada mes. Asimismo, tu color va a ser el color rosa fuerte y de todas las tonalidades. Por último, tu número de la suerte va a ser el 3.

Leo

Tu elemento es el fuego. Leo va a ser uno de los signos más importantes en política y comunicación. Tu planeta regente va a ser Marte, el planeta de la guerra. Te puede ayudar a crecer económicamente en proyectos y en viajes para hacer negocios. Como su elemento es el fuego, eso les ayuda a desenvolverse. Trata de no enojarte y no tener hijos fuera del matrimonio. La compatibilidad amorosa para Leo se encuentra en Acuario, Aries y Sagitario.

Tu punto débil serán los pies, por lo que se recomienda cuidar tobillos y rodillas. Tu carta del tarot es la del carruaje o del coche, esta te dice que vas a seguir avanzando este año, que vas a tener algunos problemas de envidia. Va a ser un año de viajes.

Tus días mágicos serán el 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 20, 22 y 25 de cada mes. Asimismo, tu número de la suerte será el 11. Por último, tu color será el rojo intenso.

Virgo

Es otro de los signos mas agraciados este 2021. Tu planeta regente será Júpiter, el planeta más fuerte. Es el año ideal para crecer económicamente. Va a ser un año muy fuerte en el amor. Tus signos compatibles son Capricornio, Géminis y Escorpio. Si ya estás casado, trata de no divorciarte. Tu carta del tarot es el as de oro que representa la suerte y la abundancia.

Tus días mágicos serán el1, 2, 5, 7, 9, 11, 14, 18, 20, 21, 24, 25 y 30 de cada mes. Asimismo, tu número de la suerte será el 4. Por último, tu color el color naranja.

Libra

Trata de ser más consciente en lo que necesites. No busques amores complicados o que no son para ti. Tus signos compatibles son Aries. Géminis y Sagitario. Este año harás un cambio de casa o trabajo. Corta esas amistades y amores que no son buenas para ti. Tu planeta regente será Saturno que es el comunicólogo. Trata de cuidar mucho a tu familia, que ellos van a necesitar de ti.

Tu carta del tarot es el mundo, lo que significa que tu suerte será mayor.

Te llega un dinero extra con el número 3, que será tu número de la suerte en juegos de lotería. Asimismo, tu color va a ser el blanco. Por último, tus días mágicos serán 3, 4, 5, 10, 11, 15, 18, 20, 22, 24, 25 y 30 de cada mes.

Escorpio

Otro de los cuatro signos cabalísticos del 2021. Este año definitivamente encuentran pareja o les proponen matrimonio. Los signos más compatibles son Piscis, Aries y Virgo. Tu planeta regente será Neptuno. Vas a vencer todos los obstáculos. Si tienes una enfermedad, la superarás. Trata de cuidar tu punto débil que va a ser los pulmones. Cuídate de las traiciones de amigos en el trabajo.

Tu carta del tarot es la del emperador, lo que significa que seguirás siendo un líder fuerte. Aprende a diferenciar quién está contigo y quién no.

Tu número de la suerte será el 17. Asimismo, tus días mágicos serán el 1, 2, 5, 7, 10, 12, 14, 20, 22, 23 y 29 de cada mes. Por último, tu color base es el verde

Sagitario:

Este 2021 vuelves a viajar y a conocer personas de otras partes. Tu planeta regente será Urano. Este te ayudara a crecer económicamente. Recuerda que tú eres muy importante y tienes una mente muy fuerte. Trata de buscar una persona más compatible en los signos de Tauro y Leo.

Tu carta del tarot es el loco. Trata de dejar las cosas negativas a un lado y sé más positivo el 2021. Toma las decisiones para ser mejor persona, no pidas opiniones

Tu número de la suerte será el 1. Asimismo, tus colores mágicos son oscuros. Por último, tus días mágicos de cada mes serán el 2, 3, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 24 y 30 de cada mes.

Capricornio

Va a ser un año de crecimiento laboral. Este año vas a empezar a salir de viaje, vas a arreglar tus papeles y vas a poder avanzar Tu planeta regente es Marte. El 2021 será una explosión de fortuna y de beneficio para ti. Cuídate de tu carácter, puedes echar a perder lo que más ha avanzado. Los signos compatibles con este signo son Aries, Leo y Virgo.

Tu carta del tarot es la templanza del arcángel, la luz divina llegará a tu vida. Esta carta recomienda que tengas paciencia, lo que necesites se te va a dar.

Tus colores van a ser intensos. Asimismo, tu número de la suerte será el 30. Por último, tus días mágicos serán el 5, 10, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 26 y 28 de cada mes.

Acuario:

Tu planeta regente será el Sol. Va a ser un año muy próspero para Acuario. Es el último signo de los cuatro cabalísticos. Tienes que dejar esos malos sentimientos atrás, ser un poco más fuerte y no aferrarte a algo que no va a ser. Recuerda que es el año ideal para ti en el trabajo o negocios. Este 2021 vas a tener el amor muy cerca de ti. Tu carta del tarot es la justicia. Esta va a estar dominando en tu vida, cualquier problema legal que tengas será resuelto. Si tienes problemas de pasaporte o visa, serán resueltos

Tus colores van a ser el amarillo el rojo y el blanco. Asimismo, tu número de la suerte será el 15. Por último, tus días mágicos serán el 2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 20, 21, 22, 25 y 30 de cada mes.

Piscis:

Trata de controlar tu carácter: esa pasión, celos y enojos. No guardes cosas en tu mente. Este año va a ser tuyo en cuestiones de pareja. Por fin vas a tener a alguien muy cerca de ti del signo de Géminis Libra o Escorpio. Tu planeta regente va a ser la luna. La luz de esta te va a quitar las enfermedades o problemas mentales que tengas.

Tu carta del tarot es el mago. Esta te ayudará con el ángel de la guarda a salir de traiciones de amigos o de amores.

Tu número de la suerte será el 13. Asimismo, tus días mágicos serán el 3, 4, 5, 7, 9, 14, 15, 20, 22, 25 y 30 de cada mes. Por último, tus colores son los de tipos pastel.