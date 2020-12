Predicciones del horóscopo de hoy, viernes 18 de diciembre del 2020 según las cartas del tarot de Jhan Sandoval. Entérate de lo que te deparan los signos del zodiaco en el amor, trabajo, salud y comienza el día con los mejores horóscopos diarios.

Recuerda que si deseas conocer predicciones más completas del horóscopo siempre puedes consultar el horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Aries

Llegarás a un acuerdo beneficioso, pero algo sacrificado. Las mejoras serán inmediatas, inténtalo. Tú y la otra persona sienten un vacío en la relación, no lo permitas, recupera la pasión e intensidad.

Tauro

Entras a una etapa laboral diferente, todo cambiará a raíz de tu nueva agenda, sé paciente y te adaptarás. Recibes buenas noticias de personas que quieres mucho, esto cambiará tus ánimos.

Géminis

Recibirás una capacitación que te permitirá ampliar ideas, pensarás en proyectos diferentes y novedosos. Empiezas a ilusionarte de alguien que recién estás conociendo, no te apresures.

Cáncer

Es posible que realices alguna adquisición que salga de tu presupuesto, ordénate y no tendrás problemas. Tendrás que enfrentar algunos problemas sentimentales, es el momento de aclaraciones.

Leo

Tendrás gastos no planificados, es importante que te organices y no te comprometas con lo que no puedas cubrir. Tranquilidad en el terreno sentimental, de ti depende conservar este momento.

Virgo

No te distraigas y concéntrate en cada labor que realices, así podrás evitar algunos errores en tu ejecución. Tu pareja está notando cambios positivos en tu comportamiento, la relación mejorará.

Libra

Toda tu experiencia te servirá para guiar a tu entorno, tu apoyo será clave para resolver temas importantes. Sé más expresivo y trata de buscar más espacios con tu pareja, la estarías olvidando.

Escorpio

Lograrás recuperar algo que se había extraviado, volverá la tranquilidad que esta situación te restó. Luego de esa mala experiencia sentimental, llegan nuevas opciones, intenta confiar.

Sagitario

Te rodeará gente positiva, recibirás recomendaciones que debes de tomar en cuenta para el desarrollo de tu labor. Cada vez te sientes mejor contigo mismo, esto aumentará tu atractivo.

Capricornio

Luego de tanto esfuerzo, podrás llegar a la meta que estabas esperando. Aprovecha el tiempo libre y descansa. Alguien que piensa en ti se volverá a acercar, no seas indiferente y escúchala.

Acuario

Mucha actividad laboral, es posible que pases por alto algo importante por falta de organización. Cierta nostalgia podría embargarte, elimina los recuerdos y trata de vivir tu presente.

Piscis

Recupera la concentración, tu mente podría estar distraída y las consecuencias no se harían esperar. Reservarás unas horas de tu día para recibir a esa persona especial, la pasarás bien.

¿Qué signo del zodiaco soy según mi fecha de nacimiento?

Conoce la fecha que le corresponde a cada uno de los signos zodiacales y cuál es el elemento que los representa; esto te ayudará a identificar rápidamente tu carta astral y así saber qué predice para hoy, viernes 18 de diciembre de 2020, el tarot de Mhoni Vidente.

Signo Zodiacal Fecha Elemento Aries 21 de marzo al 20 de abril Fuego Tauro 21 de abril al 21 de mayo Tierra Géminis 22 de mayo al 21 de junio Aire Cáncer 22 de junio al 23 de julio Agua Leo 24 de julio al 23 de agosto Fuego Virgo 24 de agosto al 22 de septiembre Tierra Libra 23 de septiembre al 22 de octubre Aire Escorpio 23 de octubre al 22 de noviembre Agua Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre Fuego Capricornio 22 de diciembre al 19 de enero Tierra Acuario 20 de enero al 19 de febrero Aire Piscis 20 de febrero al 20 de marzo Agua

