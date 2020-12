Predicciones del horóscopo de hoy jueves 10 de diciembre del 2020 según las cartas del tarot de Jhan Sandoval. Entérate de lo que te deparan los signos del zodiaco en el amor, trabajo, salud y comienza el día con los mejores horóscopos diarios.

Recuerda que si deseas conocer predicciones más completas del horóscopo siempre puedes consultar el horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Aries

Una amistad pondrá en tus manos la solución a ese problema que tanto te había complicado. La persona que te interesa ha cambiado de actitud, no te quedes con las dudas y enfréntala.

Tauro

Tu persistencia te está haciendo destacar, solo cuida tus comentarios, no faltarán las intrigas o enemigos. En lo familiar, aún sigues marcando distancia con esa persona que desea acercarse.

Géminis

Termina una etapa de limitaciones, llegará a tus manos una oferta laboral que conviene aceptar. Tu carisma y espontaneidad está generando ilusión en alguien y no lo estarías percibiendo.

Cáncer

Espera a tener todos los elementos necesarios antes de iniciar ese proyecto, no conviene precipitarse. Un asunto sin importancia podría generar discrepancias con tu entorno familiar, evítalo.

Leo

Tu naturaleza te inclina a imponerte, hoy evítalo para que puedas llegar a buenos acuerdos con tu entorno. Alguien interesado en conocerte tomará iniciativas, de ti depende llegar a algo más.

Virgo

Tendrás que atender asuntos documentarios de cierta complejidad, asesórate y todo lo resolverás. Llegó el momento de aclarar los malos entendidos que te alejaron del amor, volverá la paz.

Libra

Te motivará un nuevo proyecto, no te será difícil hacerlo realidad. Llega una etapa de logros y satisfacción. Las dudas no te permiten tomar decisiones, acércate a esa persona, no te arrepentirás.

Escorpio

Recibes noticias respecto a ese cambio que buscabas en lo laboral, no lo dudes y aprovecha la oportunidad. Tomas la decisión de alejarte de esa persona que intentaba manipularte.

Sagitario

No confíes en todo lo que se ponga al frente, podrías vincularte en proyectos que no te convienen. Tus esfuerzos por recuperar equilibrio y tranquilidad se notarán, hoy tu imagen brillará.

Capricornio

Estás por tomar decisiones importantes sin contar con toda la información necesaria, no te apresures. En el amor, no es el momento de aclaraciones, podrías perder la paciencia.

Acuario

Tu capacidad para cerrar acuerdos y negociar te permitirá establecer una alianza exitosa. Llegan buenas noticias a nivel familiar, tu entorno se alegrará y sentirás una mayor unión.

Piscis

Estarías perdiéndole paciencia a un superior, recupera la calma y muestra tu lado conciliador. La persona que te interesa esta mostrándose indiferente para llamar tu atención, acércate.

¿Qué signo del zodiaco soy según mi fecha de nacimiento?

La única forma para saber qué signo del zodiaco eres en el horóscopo es mediante tu fecha de nacimiento, es decir, el día y mes de tu cumpleaños determinará a qué signo zodiacal perteneces.

Signo zodiacal Fecha Elemento Aries 21 de marzo al 20 de abril Fuego Tauro 21 de abril al 21 de mayo Tierra Géminis 22 de mayo al 21 de junio Aire Cáncer 22 de junio al 23 de julio Agua Leo 24 de julio al 23 de agosto Fuego Virgo 24 de agosto al 22 de septiembre Tierra Libra 23 de septiembre al 22 de octubre Aire Escorpio 23 de octubre al 22 de noviembre Agua Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre Fuego Capricornio 22 de diciembre al 19 de enero Tierra Acuario 20 de enero al 19 de febrero Aire Piscis 20 de febrero al 20 de marzo Agua

