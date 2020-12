Horóscopo diario: predicciones hoy martes 8 de diciembre del 2020 por signo zodiacal

Predicciones del horóscopo de hoy martes 8 de diciembre del 2020 según las cartas del tarot de Jhan Sandoval. Entérate de lo que te deparan los signos del zodiaco en el amor, trabajo, salud y comienza el día con los mejores horóscopos diarios.

Recuerda que si deseas conocer predicciones más completas del horóscopo siempre puedes consultar el horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Aries

Colaborarás con una causa benéfica, tus ideas serán bienvenidas y las desarrollarás en conjunto a otras personas. Los consejos de una amistad te harán recapacitar en esa decisión sentimental.

Tauro

Hoy conseguirás muchas ventajas gracia a tu poder de convencimiento, desarrolla tu carisma y buen trato. Te será fácil atraer miradas y seducir, solo evita vincularte con quien no te conviene.

Géminis

Luego de tantos pesares y frustraciones, terminas exitosamente esa labor que te habían encomendado. Te muestras encantador, pero pones una coraza que impide vínculos verdaderos.

Cáncer

Se superan todas las diferencias y llegas a un consenso con tu grupo laboral, habrá más armonía. Cada vez eres más consciente de los errores cometidos, es el momento de buscar a esa persona.

Leo

Valora tu tiempo y no te desgastes en exceso, la falta de límites podría generarte una sobrecarga innecesaria. El temor a no ser aceptado prolonga tu soledad, reflexiona en tus decisiones.

Virgo

Brillarás en una gestión, lo que te permitirá obtener más protagonismo del conseguido hasta el momento. Empiezas a sentir el cariño y el aprecio de amigos y familiares, te sentirás feliz.

Libra

Tu capacidad de negociación y seriedad te permitirá llegar a un acuerdo positivo para tus finanzas. En el amor, resaltará tu madurez y tu capacidad para perdonar, volverá la estabilidad emocional.

Escorpio

Trabajarás con alegría y optimismo, toda actividad complicada la desarrollarás con facilidad y eficiencia. No te dejes llevar por tus pasiones, la falta de control podría traerte problemas.

Sagitario

Tu deseo por multiplicar ingresos te haría caer en un negocio en apariencia lucrativo, pero muy peligroso, cuidado. En el amor, controla los celos y evita malos tratos, evitarás distancias.

Capricornio

Defenderás una causa injusta, solo evita ganarte pleitos o enemigos ajenos, mantén el equilibrio. En el amor, los reproches son mutuos y no llegas a un acuerdo, ambos necesitan dialogar.

Acuario

Tendrás que dividirte en muchas actividades, pero no te faltará ingenio ni rapidez para manejarlo todo. No hagas promesas que hoy no puedas cumplir, sé consecuente con tus palabras.

Piscis

La responsabilidad que has asumido te exigirá más organización y seriedad, no puedes descuidarte. En el amor, tus ideas pueden ser muy fijas e inflexibles, no esperes consecuencias y cambia.