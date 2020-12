Horóscopo semanal de Mhoni Vidente. Conoce cuál será tu suerte en la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre en la salud, el amor y el trabajo, según las cartas de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco.

A través de su página de Facebook, Mhoni Vidente comparte con todos sus seguidores las revelaciones de los próximos días de acuerdo a lo que dictan las cartas. Además de todos los detalles de tu horóscopo semanal, la astróloga también ofrece los números de la suerte para que atraigas la fortuna a tu vida.

Horóscopo semanal de Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Grandes logros personales tendrás esta semana, te llegarán contratos y trabajos nuevos, así que trata de no auto sabotearte; mantén una actitud positiva y de liderazgo en todo lo que te propongas y tendrás el éxito en las manos. Cuida tus palabras, piensa lo que dirás para que después no te arrepientas. Recibes un dinero extra por una deuda del pasado.

Tu golpe de suerte será el 09 de diciembre, te llegará una noticia que te dará mucha alegría, como un premio en la lotería y los juegos de azar con los números 04, 32 y 88, y trata de usar el color rojo en tu ropa para atraer la abundancia. No busques tanto el amor, deja que llegue a tu vida y te sorprenda; tus signos más compatibles son Capricornio, Acuario y Virgo. Los que están comprometidos deben ser menos aprensivos y respetar el espacio de su pareja.

Horóscopo semanal de Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Tendrás amplio crecimiento laboral esta semana y seguirás con tu formación académica, eso te ayudará. Como tu signo es el primero de tierra, eres muy decidido para lograr tus planes, pero a veces dudas, así que trata de cumplir todas tus metas en estos días. Te busca un amigo para invitarte a un viaje en estos días para relajarte un poco de tu ámbito laboral.

Te viene un golpe de suerte el 09 de diciembre con los números 01, 29 y 77, y trata de usar el color azul fuerte en tu ropa para atraer la suerte. Los que están solteros deben aprender a quererse primero para después amar a alguien más, y así no tendrán problemas en sus relaciones sentimentales. Cuida tu sistema nervioso u hormonal. Un amor nuevo te regala un perfume. Tendrás mucho trabajo extra, así que trata de calmarte y saca adelante tus proyectos.

Horóscopo semanal de Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Enfrentarás mucha presión laboral esta semana. Tu signo, por ser el primero de aire y el gemelo, se siente vulnerable ante las presiones, por eso te recomiendo que pienses dos veces antes de hablar para evitar problemas. Serán días de energías cruzadas en todos los sentidos y por eso debes ponerte mucho perfume para cortar lo negativo.

Si estás en trámites para comprar una casa o coche, lo lograrás. Seguirán los chismes alrededor de tu relación sentimental, aprende a callar y ten prudencia. Te llega dinero extra el 10 de diciembre por la lotería con los números 03, 25 y 40. Usa el color verde fuerte en tu ropa para atraer la abundancia a tu vida. Te busca un amor del pasado para arreglar pendientes. Te invitan a participar en un concurso de proyectos en el que te irá de lo mejor. No descuides tu salud.

Horóscopo semanal de Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Esta semana impulsarás tu vida laboral, tu signo es muy responsable en todo y siempre lucha por el éxito, pero también debes buscar tu compensación económica, por eso pídele a tus jefes un aumento de sueldo o un bono monetario que compense tu esfuerzo e inviértelo en algo para tu futuro. Tu pareja te invita a salir de viaje, tu signo atraviesa por una etapa de enamoramiento total.

Trata de no dejar para después tu carrera universitaria, sigue preparándote para triunfar en todo. Tu mejor día será el 10 de diciembre, te harán una propuesta laboral mejor pagada y recibirás un premio en la lotería con los números 12, 30 y 89. Usa el color amarillo para tener más suerte. Arreglas un asunto legal a tu favor. Sigue con tu mentalidad de éxito y no dejes que tu mente se llene de malos pensamientos. Toma vitaminas.

Horóscopo semanal de Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Debes perseverar esta semana, no te rindas tan fácilmente; tu signo es perfeccionista en todo y cuando no lo logras, abandonas el proyecto, por eso te recomiendo que sigas adelante y tendrás éxito. Acudirás a juntas con tus superiores para cambios de puestos y darte más responsabilidades.

Es difícil andar con dos personas a la vez, por eso te recomiendo que definas tus sentimientos y te quedes con una sola pareja, y más con los del signo de Aries, Libra o Sagitario, que son tu pareja ideal. Tendrás un golpe de suerte el 10 de diciembre con los números 07, 31 y 65. Evita platicar tu suerte, recuerda que nunca se dice cuánto ganas y cuánto te quieren, es mejor ser discreto. Resuelves una demanda legal o de pensión alimenticia. Olvida a ese amor del signo de Géminis o Escorpión que jugó con tus sentimientos.

Horóscopo semanal de Virgo | 24 de agosto – 22 de setiembre

Sacarás mucho trabajo atrasado esta semana y te pondrás al día en todas tus actividades; necesitas ordenar tus obligaciones para que después no te veas tan presionado. Piensas de más y por eso casi no duras con tu pareja, pues llenas tu mente de celos o sientes que te dicen mentiras, por eso te recomiendo que dejes a un lado esas ideas y confíes en los demás. La compatibilidad de tu signo es con Aries, Leo y Libra, y es momento de que te enamores otra vez.

Tendrás un golpe de suerte el 08 de diciembre con los números 05, 48 y 79. Usa colores fuertes para que la abundancia se acerque a tu vida. Unos amigos te invitan de viaje a finales de mes. Ya no busques pretextos para seguir con el ejercicio. No des consejos si no te los piden, será mejor que te mantengas al margen en cualquier situación o problema.

Horóscopo semanal de Libra | 23 de setiembre – 22 de octubre

Enfrentarás problemas laborales esta semana, así que trata de llevar estos días sin sobresaltos en tus emociones y controla tu carácter, verás que pronto se alinearán tus energías positivas y estarás mejor. Ya no busques a esa persona que te abandonó, si no te busca es que no le interesas, así que cierra ese capítulo y conoce a personas más afines a tu signo.

Recibes un dinero extra que te ayudará a cambiar tu coche o hacer unos arreglos a tu casa. Ya no comas por nervios, sigue con tu dieta y el ejercicio. A los casados les recomiendo paciencia y que solucionen sus problemas de celos. Tendrás un golpe de suerte el 10 de diciembre con los números 07, 41 y 66. La recomendación de salud para tu signo es que te enfoques en tu sistema reproductivo y las infecciones de transmisión sexual, ese será tu punto débil.

Horóscopo semanal de Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Todo lo que haces tiene consecuencias, así que mide siempre lo que vayas a hacer y decir para que no tengas problemas en tu futuro. Tu signo es de agua, por eso eres muy sensible y siempre piensas que te harán daño, pero trata de relajarte y no pienses lo que no es, sobre todo en cuestión laboral. Tendrás mucho trabajo y nuevos proyectos esta semana, serán días de mucha presión y energías revueltas, así que trata de relajarte y concéntrate para hacer bien todo.

Cuídate de problemas de nervios, ese es tu punto débil; te recomiendo estimular más el ejercicio y la meditación en tu vida para que tus energías se equilibren. Tendrás un golpe de suerte el 09 de diciembre con los números 02, 18 y 99, y usa más el color azul claro. Recuerda que el amor no se compra, se da. Una pareja nueva te regala un perfume.

Horóscopo semanal de Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Tomarás decisiones esta semana que cambiarán tu vida. Tu signo entra a su mejor etapa por tu cumpleaños y tu energía se depurará para llenarte de energías positivas. Este 07 de diciembre tendrás un golpe de suerte en el trabajo con proyectos que te ayudarán a crecer en lo económico. Necesitas ahorrar para acrecentar tu patrimonio.

En el trabajo necesitas concentrarte porque serán días de muchas juntas y cambios de puesto. Tu signo es muy necio y a veces no pueden ser las cosas como tú quieres, así que trata de cambiar esa situación a tiempo. En el amor necesitas comprender que cada quien debe hacer sus proyectos personales, recuerda que son pareja y no dueños del otro. Si estás soltero, un Aries o Géminis te buscará para volver y hablar de compromiso serio. Tus números de la suerte son 13, 29 y 80.

Horóscopo semanal de Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Lograrás los objetivos que tienes en mente para progresar, serán días de buenas energías a tu alrededor, sólo evita platicar tus planes a futuro para que no te los salen. Te invitan a un negocio en el que te irá bien. Te busca un amor del signo de Aries o Géminis para irse de viaje o visitarte si vives lejos; ese amor se quedará contigo. Ya no comas tanto, sigue con la dieta y el ejercicio.

Un amigo se está enamorando de ti, habla claro esa situación y no confundas el amor con la amistad. Arreglas papeles de escuela y decides cambiarte de carrera. Sacas tu pasaporte, siempre debes tener en orden tu papelería. Ten cuidado, un amor del pasado te tiene resentimiento y piensa en hacerte daño; protégete y cierra ese círculo. Tendrás un golpe de suerte el 08 de diciembre con tus números de la fortuna 21, 30 y 76.

Horóscopo semanal de Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Serán días de prosperidad y esta semana le darás continuidad a tus metas personales, lo mejor que tiene tu signo es la fuerza para salir adelante y terminar cualquier proyecto que tengas en mente. A veces, tu signo es impulsivo y celoso con su pareja y esto es algo natural en ti, pero controla ese temperamento y respeta su espacio. Tendrás un golpe de suerte con los números 12, 16 y 28, y el color azul fuerte, así que trata de usarlo más.

Te busca un amor nuevo del signo de Aries, Tauro o Libra que será muy compatible contigo, recuerda que las relaciones nuevas las debes llevar despacio para que no abrumes a tu pareja. Esta semana tu energía espiritual se intensificará, te recomiendo que tengas comunicación con tu ángel de la guarda para que te guíe. No temas a los compromisos, enfrenta tus retos.

Horóscopo semanal de Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Tendrás muy buena suerte para hacer cambios positivos en tu vida esta semana, tu signo pasa por una época de transformación de todas las energías y eso te ayudará a crecer profesionalmente, sólo trata de quitarte de encima malos pensamientos y envidias, por eso te recomiendo que este 07 de diciembre prendas una veladora y te pongas algo de plata para que reine más tiempo esa buena suerte. Ya no pelees con tu pareja, tu signo siempre dramatiza las situaciones.

Tendrás un mensaje por parte de tu ángel de la guarda, te dice que parte de tu misión en la vida se relaciona con la comunicación y el liderazgo social. No descuides tu dieta y el ejercicio. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 23 y 72. En cuestiones amorosas por fin encuentras a tu pareja ideal. Libera tu energía hacia lo constructivo.