Predicciones del horóscopo de hoy domingo 6 de diciembre del 2020 según las cartas del tarot de Jhan Sandoval. Entérate de lo que te deparan los signos del zodiaco en el amor, trabajo, salud y comienza el día con los mejores horóscopos diarios.

Recuerda que si deseas conocer predicciones más completas del horóscopo siempre puedes consultar el horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Aries

Tomas las riendas de algunos asuntos familiares que habían perdido control, gracias a tu pronta respuesta, lograrás resolver cualquier inconveniente y recuperar la calma que tanto necesitas.

Tauro

Te darás cuenta que tu carácter no te ha ayudado a manejar algunas diferencias entre familiares y tratarás de controlarte. Tu cambio propiciará el diálogo, la calma y el buen entendimiento.

Géminis

Hay cosas que necesitas solucionar, pero no permitas que tu visión se vuelva pesimista y muestra más fortaleza. Si tu visión cambia, todo aquello que parece complicado lo resolverás fácilmente.

Cáncer

Comprobarás que una amistad ha estado tergiversando información y buscarás aclaraciones antes que esto pueda comprometerte. Aprenderás a ser más selectivo con tus amistades.

Leo

Un imprevisto podría retrasar los planes que deseabas realizar, pero gracias a tu fuerza e insistencia resolverás cualquier inconveniente y podrás darte un tiempo para el descanso y el entretenimiento.

Virgo

Alguien del pasado intentará comunicarse contigo, antes de aceptar invitaciones o propuestas, será mejor que evalúes las consecuencias. La reflexión te hará tomar una sana distancia.

Libra

Ahora que tienes tiempo para dedicárselo a tus seres queridos, notarás cierta indiferencia de parte de alguien que buscaba tu atención y no la tenía. Es el momento de acercarte y pedir disculpas.

Escorpio

Te has estado envolviendo en pensamientos negativos, pero hoy decidirás despejar tu mente en compañía de una amistad. Te hará bien conversar, verás las cosas de una manera más positiva.

Sagitario

Un familiar te hará recordar una serie de compromisos que asumiste y dejaste pendiente. No sigas posponiendo nada que requiera de tu atención, es el momento de ordenarte.

Capricornio

No retrocedas, nada del pasado valdrá la pena. Tu vida está dando un giro importante y si te concentras en esta nueva etapa, lograrás metas que pensaste imposibles de conseguir.

Acuario

Te darás un tiempo para reencontrarte con una amistad que no ves hace mucho tiempo. No solo fluirán los recuerdos, si no también los planes de futuros proyectos que los unirán.

Piscis

No te sientes cómodo con la actitud impositiva de un familiar, es el momento de expresar tu molestia para que pueda reflexionar y generar un cambio que permita una saludable convivencia.

