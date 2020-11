El horóscopo de hoy diario gratis te ayudará a tomar mejores decisiones para este día, lunes 23 de noviembre de 2020, de acuerdo a las predicciones de tu signo zodiacal, según la lectura del tarot de Jhan Sandoval.

Descubre qué le depara en el futuro a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, conocerás cuál es el signo de esa persona especial por su fecha de nacimiento.

¿Cómo saber qué signo del zodiaco soy en el horóscopo?

La única forma para saber qué signo del zodiaco eres en el horóscopo es mediante tu fecha de nacimiento, es decir, el día y mes de tu cumpleaños determinará a qué signo zodiacal perteneces.

¿Cuál es el signo zodiacal de cada mes, según el horóscopo?

Sigo zodiacal Fecha Elemento Aries 21 de marzo al 20 de abril Fuego Tauro 21 de abril al 21 de mayo Tierra Géminis 22 de mayo al 21 de junio Aire Cáncer 22 de junio al 23 de julio Agua Leo 24 de julio al 23 de agosto Fuego Virgo 24 de agosto al 22 de septiembre Tierra Libra 23 de septiembre al 22 de octubre Aire Escorpio 23 de octubre al 22 de noviembre Agua Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre Fuego Capricornio 22 de diciembre al 19 de enero Tierra Acuario 20 de enero al 19 de febrero Aire Piscis 20 de febrero al 20 de marzo Agua

Horóscopo de Aries

Una persona que resulta ambigua en sus intenciones se acercará a ti de una manera conciliadora y pacífica, sé diplomático, pero mantén distancia. Recibirás mensajes de alguien especial.

Horóscopo de Tauro

No pierdas concentración, tu agenda estará cargada de actividades y cualquier descuido podría generar complicaciones. No busques pretextos y aclarar los malos entendidos con tu pareja.

Horóscopo de Géminis

Tu deseo por crecer te inclinaría a explorar nuevas áreas profesionales donde podrás destacar. Alguien te hará recapacitar en tu actitud, hoy tomarás conciencia de tus errores y cambiarás.

Horóscopo de Cáncer

No seguirás esperando respuestas que nunca llegan, hoy apostarás por nuevos caminos en lo laboral. Las palabras o las promesas ya no te ayudarán, muestra con hechos tus sentimientos.

Horóscopo de Leo

Recibes apoyo para resolver ese asunto económico que se venía complicando, hoy volverá tu tranquilidad. De una manera sutil, tomarás distancia de alguien inmaduro que no te brinda seguridad.

Horóscopo de Virgo

Te concentras mucho en tu labor y, sin buscarlo, estarías descuidado temas familiares que requieren atención. Esa persona que vuelve a tu vida no tiene malas intenciones, dale una oportunidad.

Horóscopo de Libra

Ese proyecto es muy conveniente y empezarás a organizar tiempos y presupuesto para hacerlo realidad. Tendrás a esa persona al frente y te será difícil ignorarla, le darás una nueva oportunidad.

Horóscopo de Escorpio

La preocupación no te deja ser objetivo frente a ese tema que debes resolver, recupera la calma. Esa relación que parecía haber muerto vuelve a tejerse, de ti depende lograr la reconciliación.

Horóscopo de Sagitario

Estarías idealizando un proyecto que aún no tiene bases para concretarse, no pierdas objetividad. No te sientas presionado a dar una respuesta amorosa si no estás convencido, espera.

Horóscopo de Capricornio

Una persona negativa intentaría llenarte de dudas, aléjate de malas influencias y busca asesoría. Si das el primer paso, esa persona volverá a acercarte. Que el orgullo no te distancie.

Horóscopo de Acuario

Luego de un período de espera, llega por fin ese dinero que necesitabas para salir de algunos pendientes. Podrían surgir algunas discrepancias con alguien que quieres, evita las discusiones.

Horóscopo de Piscis

Gracias a tu poder de convencimiento, lograrás contar con el apoyo que necesitabas para el desarrollo de tus planes. En el amor, el silencio traerá más ventajas que las confrontaciones, recuérdalo.

