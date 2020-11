El horóscopo de hoy diario gratis te ayudará a tomar las decisiones correctas para este día, viernes 20 de noviembre de 2020, de acuerdo a las predicciones de tu signo zodiacal, según la lectura del tarot de Jhan Sandoval.

Descubre qué le depara en el futuro a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, conocerás cuál es el signo de esa persona especial por su fecha de nacimiento.

¿Cómo saber qué signo del zodiaco soy en el horóscopo?

La única forma para saber qué signo del zodiaco eres en el horóscopo es mediante tu fecha de nacimiento, es decir, el día y mes de tu cumpleaños determinará a qué signo zodiacal perteneces.

Signos zodiacales y fechas de nacimiento: ¿Cuál es mi signo ascendente?

El ascendente es el signo del Zodiaco que se levanta por el horizonte en el momento exacto de un nacimiento. Para saber cuál es tu signo ascendente solo necesitas saber tu fecha de nacimiento con el día y la hora exacta.

¿Cuál es el signo zodiacal de cada mes, según el horóscopo?

Signo zodiacal Fecha Elemento Aries 21 de marzo al 20 de abril Fuego Tauro 21 de abril al 21 de mayo Tierra Géminis 22 de mayo al 21 de junio Aire Cáncer 22 de junio al 23 de julio Agua Leo 24 de julio al 23 de agosto Fuego Virgo 24 de agosto al 22 de septiembre Tierra Libra 23 de septiembre al 22 de octubre Aire Escorpio 23 de octubre al 22 de noviembre Agua Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre Fuego Capricornio 22 de diciembre al 19 de enero Tierra Acuario 20 de enero al 19 de febrero Aire Piscis 20 de febrero al 20 de marzo Agua

Horóscopo de Aries

La intolerancia podría afectar tu relación con compañeros o superiores, contrólate y nada pasará. Esa persona que se alejó de ti se volverá a acercar, no será necesario ninguna postura defensiva.

Horóscopo de Tauro

Te confiarán un tema importante, asumirás le responsabilidad y gracias a tu experiencia resaltarás. No te hará bien acercarte a alguien que aún no perdona los hechos pasados, debes esperar.

Horóscopo de Géminis

Tendrás que atender nuevas responsabilidades, será un día estresante, pero de excelencia en tu gestión. Las palabras de un ser querido te harán recapacitar en tu comportamiento.

Horóscopo de Cáncer

Te liberas de algunas responsabilidades, el tiempo libre lo dedicarás a temas que dejaste pendiente. Defenderás una situación injusta, evita perder la paciencia y tu intervención será positiva.

Horóscopo de Leo

Estarías descuidando deberes que te comprometiste a culminar, mantén el orden de tu agenda. Llegará una nueva oportunidad en tu vida sentimental, evita la impulsividad, ve lentamente.

Horóscopo de Virgo

Te sería evidente la antipatía que está desarrollando un compañero contigo, de ti depende limar toda aspereza. Tus labores te alejan de alguien que espera más atenciones de tu parte.

Horóscopo de Libra

Estás cerca de culminar una labor que te generó tantas demoras y retrasos, solo sigue persistiendo. No te dejes arrastrar por tus pasiones o celos, luego podrías arrepentirte de tus decisiones.

Horóscopo de Escorpio

Tu necesidad de cambio te impulsaría a vincularte en proyectos que no conoces bien, analiza cada paso. Cambias de parecer y decides recuperar a esa persona, si eres constante lo lograrás.

Horóscopo de Sagitario

No seas tan inflexible a la hora de contemplar soluciones a tus problemas, podrías descartar salidas viables. Es evidente que esa persona desea regresar a tu lado, muestra más interés.

Horóscopo de Capricornio

No te lamentes por las cosas que has perdido, tendrás al frente nuevas alternativas, no las dejes pasar. Decides alejarte de tu entorno para meditar y reflexionar, la soledad te hará bien.

Horóscopo de Acuario

El estancamiento termina, recibes el apoyo que necesitas para avanzar todo lo pendiente. En el amor, un asunto sin importancia podría generar tensiones innecesarias, debes evitarlo.

Horóscopo de Piscis

Empiezan a aligerarse todo aquello que parecía complicado de resolver, será un día productivo. La falta de comunicación podría traer consecuencias en tu relación, fortalece el confianza.

