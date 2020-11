Horóscopo semanal de Mhoni Vidente. Descubre cuál será tu suerte en la semana del 2 al 8 de noviembre en la salud, el amor y el trabajo; de acuerdo con las cartas de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco.

A través de su página de Facebook, Mhoni Vidente comparte con todos sus seguidores las revelaciones de los próximos días de acuerdo a lo que dictan las cartas. Además de todos los detalles de tu horóscopo semanal, la astróloga también ofrece los números de la suerte para que atraigas la fortuna a tu vida.

Horóscopo semanal de Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Tendrás una semana de oportunidades de crecimiento laboral, los siguientes serán días clave para tomar puestos de mayor jerarquía, pero analiza bien qué oportunidad te conviene más y estarás de lo mejor en tu nueva asignación. Cuídate de dolores de intestino y úlceras, ve con tu médico y deja atrás los corajes.

Platica con tu pareja para que solucionen sus problemas personales, y si ves que no quiere cambiar o madurar, es mejor que se den un tiempo para poder ser felices. Es momento de que pongas ese negocio que tanto deseas, sólo búscate socios como tú de emprendedores y tendrás éxito. Los solteros conocerán a personas muy afines, pero sin compromiso formal.

Horóscopo semanal de Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Arreglarás documentos profesionales esta semana, necesitas sacar tu título y actualizar todos tus papeles personales. Ten cuidado con problemas de pulmones o garganta, ve con tu médico. Te busca un amor del pasado para volver a salir. Recibes un dinero por un trabajo extra o te pagan unas comisiones.

Te realizan una cirugía estética y todo saldrá bien. Apoyas a un familiar en un problema legal. Deja de querer arreglar ese problema con tu pareja, si ya se rompió la confianza es mejor separarse. Compras una bicicleta. Eres bueno para hacer negocios prósperos, así que es tiempo de autoemplearte para que ganes un dinero extra. Tendrás un golpe de suerte el 5 de noviembre con los números 01 y 29.

Horóscopo semanal de Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Estarás muy pensativo esta semana en cuestiones personales, no sabes si seguir con tu actual pareja o darse un tiempo, tu signo es cambiante y más porque son dos a la vez, trata de platicar con un familiar para que te dé un consejo e intenta tomar la mejor decisión. Sigues con mucho estrés de trabajo porque tendrás revisión y auditoría de tus superiores, trata de terminar todos tus pendientes. Te cambian de horario. Recibes un bono o te dan una parte del aguinaldo.

Te busca un amor del signo de Aries o Libra que hablará de volver otra vez a tu lado. Cuídate de problemas de la garganta y pulmones, deja un poco el cigarro o vicios y ejercítate. Festejas el cumpleaños de un familiar. Decides practicar artes marciales o defensa personal. Tendrás un golpe de suerte el 3 de noviembre con los números 01 y 90.

Horóscopo semanal de Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Analizarás esta semana vender tu carro o una propiedad y con eso pagar unas deudas, pues para eso son los bienes, para resolver los males, y es el momento de hacerlo. Cuídate de problemas en tu trabajo, será una semana de tensión y cambios de jefes, así que intenta no involucrarte en problemas ajenos. Recibes un dinero por un bono o te dan un adelanto del aguinaldo, trata de invertirlo y ahorra una parte. Ten cuidado con problemas legales, revisa lo que firmes.

Es el momento ideal para que pongas un negocio, eso se le da muy bien a tu signo. Los que están casados tendrán problemas por dinero. Un amigo del signo de Piscis o Sagitario se enamora de ti, trata de voltear a verlo. Sal a tomar el sol en las mañanas para que tu energía positiva se intensifique. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 66.

Horóscopo semanal de Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Tomarás con responsabilidad tu vida de pareja esta semana y dejarás a un lado las fiestas y amigos, recuerda que el problema de tu signo es que tarda en madurar y por eso no tienes estabilidad en las relaciones, así que es tiempo de que tomes decisiones positivas para tu vida y progreses. Recibes un dinero extra por un trabajo. Arreglas documentos de tu escuela y decides hacer una maestría en Finanzas. Ya no busques lo que no encontrarás y menos en una persona, deja de idealizar el amor y entiende que todos cometemos errores.

Tu signo más compatible en cuestiones amorosas es Aries, Sagitario o Capricornio. Se enferma un familiar tuyo y estarás al pendiente. Cuídate de problemas de anginas y garganta. Te notifican una multa de gobierno. Tendrás un golpe de suerte el 06 de noviembre con los números 24 y 50.

Horóscopo semanal de Virgo | 24 de agosto – 22 de setiembre

Se te ocurrirán muchas ideas esta semana para crecer en lo económico, tu signo siempre busca vivir tranquilamente y asegurar un patrimonio. Serán días de mucho trabajo y de iniciar proyectos de la empresa o tendrás juntas con los dueños o directivos para una revisión. A veces el amor no llega cuando queremos, pero no te estreses de más porque estos días serán de encuentros con amores nuevos y muy compatibles con tu signo.

Hablas con un amigo para hacer un proyecto por internet que les dejará muchas ganancias. Cuídate de problemas con tus familiares o trata de no discutir por dinero. Realizas cambios en tu casa o reacomodas tus muebles. Piensas en irte a vivir a otro país, tu signo es el viajero del Zodíaco y te gusta tomar retos. Tendrás un golpe de suerte el 04 de noviembre con los números 03 y 29.

Horóscopo semanal de Libra | 23 de setiembre – 22 de octubre

Esta semana renuevas por completo tu vida personal: empiezas una rutina de ejercicio para verte de lo mejor y sacas esos rencores del pasado para estar en paz, pues te hallas en el momento ideal para crecer y ser feliz. Tendrás juntas de trabajo y te ofrecen un contrato bien pagado, platica tus expectativas para que estén de acuerdo. Solucionas a tu favor una demanda legal. Guarda silencio sobre tus planes de negocio para que no te los salen.

Empiezas una relación con un amor que te brindará tranquilidad y felicidad, sólo evita dar de más, recuerda que el amor y la amistad no se compra, se da. Tu color de la fortuna es el amarillo y toma mucha agua para purificar tu cuerpo. Tu ángel te recomienda ser fiel a ti mismo y que confíes en tu fuerza interior. Tendrás un golpe de suerte con los números 02 y 19.

Horóscopo semanal de Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Estarás muy ocupado esta semana, procura administrar bien tu tiempo, recuerda que tu punto débil es el estrés. Evita los problemas familiares. Cuida a tu pareja porque está saliendo con alguien más o siente que el amor entre ustedes se acabó, platiquen y lleguen a un acuerdo. No temas a los cambios personales. Alguien que hace tiempo no veías te llama para felicitarte por tu cumpleaños y te dará mucho gusto. Un familiar te propone un negocio, acéptalo, te irá de lo mejor.

Tu ángel de la guarda te recomienda buscar el éxito, esto significa que siempre des lo mejor de ti y trates de hacer todo sin miedo a fracasar, recuerda que tu mente es tu limitante para conseguir lo que deseas. Tu compatibilidad es con el signo de Piscis o Cáncer, que serán tu pareja ideal. Tus números de la fortuna son 07, 27 y 31.

Horóscopo semanal de Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Analizarás un cambio radical en tu forma de ser esta semana, intenta dejar a un lado eso de ser impulsivo y poco paciente con las personas que te rodean, es momento de que cambies tu actitud y más porque entrarás a tu mejor época del año, tu aniversario de vida. El 04 de noviembre será determinante para tu proyecto laboral y te hacen una muy buena propuesta por parte de una empresa internacional.

Tu ángel de la guarda dice que te llegará lo que deseas, sólo pídelo con fe. Tendrás un golpe de suerte el 04 de noviembre con los números 22 y 30, y además te llegará una sorpresa amorosa que te hará muy feliz. Protégete de las envidias en estos días. Un amor te busca otra vez para salir, pero será mejor terminar esa relación. Los que están casados o con pareja tendrán días de mucho amor y un embarazo en puerta.

Horóscopo semanal de Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Te preocuparás esta semana por un familiar enfermo o que necesita de tu ayuda, tu signo es el pilar de la familia, por eso recurren a ti. A veces sientes que no te rinde el dinero por más que trabajas, ten presente que hay muchas envidias alrededor de tu signo, por eso siempre necesitas estar protegido con tu cadena de plata o un anillo de cobre para repeler esas energías negativas. Tu ángel de la guarda te dice que escuches tus sentimientos y no pongas una coraza contra el amor.

Recibes un dinero por un préstamo o te pagan tu aguinaldo, trata de invertirlo en un auto nuevo. Ten cuidado con problemas de salud. Tendrás suerte en el amor con los signos de Piscis o Libra, que serán muy compatibles contigo. Llamarás a la fortuna el 05 de noviembre con los números 06 y 55. Habla con tu ex pareja y queden en paz.

Horóscopo semanal de Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Te sentirás abrumado esta semana por la carga de trabajo y presiones, tu signo siempre quiere ser el mejor en todo y estás a prueba para un cambio de puesto, así que trata de tener un buen desempeño sin que eso afecte tu salud. Harás mucho ejercicio y te repondrás de las fiestas del fin de semana. Un amigo del signo de Cáncer o Libra te busca para pedirte un consejo amoroso, pues eres el psicólogo del Zodíaco.

Tramitas un crédito o te dan tu aguinaldo, ahorra para que cambies tu carro o mejores tu casa. Un familiar tuyo padecerá una enfermedad. Ten cuidado con los dolores de cabeza o de pecho, ve con tu médico. Tendrás un golpe de suerte el 04 de noviembre con los números 05 y 31. Ponte algo de plata y usa ropa de colores fuertes para aumentar tu fuerza espiritual. Dale tiempo al tiempo, y más en el amor.

Horóscopo semanal de Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Sientes que tu situación amorosa se complica, pero ten en cuenta que tu signo es dramático y siempre autosaboteas tu felicidad, así que trata de tomar los problemas con calma y piensa antes de actuar. Te sentirás preocupado, ten calma. Tendrás días de mucho trabajo o proyectos nuevos que te llevarán horas extras. Recibes un adelanto de tu aguinaldo. Te regalan una mascota. Ten cuidado con problemas de piel o cabello, ve con tu médico.

Un amor del signo de Géminis o Leo te buscará para reclamarte un asunto del pasado, trata de solucionarlo de la mejor manera y aléjate de personas complicadas. Mandas a arreglar tu carro de una llanta o los frenos. Ten cuidado con tu celular, te lo quieren robar. Tendrás un golpe de suerte el 04 de noviembre con los números 08 09 y 40. Necesitas madurar y pensar en tu futuro.