Horóscopo mensual | Horóscopo de noviembre | La astróloga Mhoni Vidente revela qué te depara el futuro en las áreas de salud, amor y trabajo, según tu signo del zodiaco. Consulta sus predicciones y conoce qué te dicen sus acertadas cartas para este mes de noviembre 2020.

Recuerda que, además, puedes revisar los pronósticos del horóscopo de cada semana, que vienen también de la mano de Mhoni Vidente. Encuentra aquí los mejores presagios para tu futuro en estos 30 días.

Horóscopo de noviembre 2020

En este mes, Mhoni Vidente predice el futuro en el horóscopo de noviembre para cada signo zodiacal. Descubre cuáles son los cambios que se presentarán en cada área de tu vida y qué números y días tendrás mayor suerte.

Horóscopo mensual para Aries

Tu signo se rige por lo divino y este mes vendrá a ti la oportunidad de un trabajo nuevo o negocio, sólo tienes que ser discreto y no platiques tus éxitos, pues a tu signo lo persiguen las envidias. Estarás entre dos amores que te mantendrán distraído, pero déjate llevar por tus sentimientos y no por el interés económico, y te llegará la felicidad. Sales de viaje con tu pareja y serán días muy románticos.

Te buscan de un antiguo trabajo para invitarte a regresar. Controla tus celos o enojos, la base de toda relación es la confianza. Tus mejores días serán 01, 03, 07, 12, 16, 19, 21, 23, 27 y 28, las energías positivas estarán de tu lado. Este mes concretarías la compra de una vivienda, sólo no presiones al destino.

Números de la suerte en noviembre: 18 y 32

Horóscopo mensual para Tauro

Te llegó el momento de cambiar de pensamientos y actitud, este mes podrás controlar tus impulsos para lograr tus objetivos en la vida y prosperar. Tus mejores días serán 01, 02, 09, 11, 15, 19, 21, 23, 27 y 30. Las energías positivas estarán de tu lado y concretarás cierre de contratos o trabajos nuevos.

Dudas de esa persona que está contigo y no sabes si dejarla o seguir. Recuerda que tu signo es de tierra y necesitas estar seguro de todo lo que te rodea, y si en esta situación de pareja no se da, es mejor que termines y convivas con personas más compatibles con tu signo como Escorpión y Capricornio. Te realizan una cirugía y todo saldrá bien. Sigue con la dieta y mantente en forma. Realizas pagos de colegiaturas o preparas la graduación. Intenta descansar.

Números de la suerte en noviembre: 03 y 21

Horóscopo mensual para Géminis

Noviembre estará lleno de oportunidades de crecimiento profesional o de negocios. Debes tomar las decisiones drásticas necesarias para que tu destino cambie para bien y alcances el éxito. A veces, uno se conforma con lo que tiene o entra en zona de confort, pero ya es momento de buscar un extra en la vida.

Tendrás dos golpes de suerte, uno relacionado con los juegos de azar y el otro en cuestiones amorosas, vendrá a ti la persona ideal y tus signos más compatibles serán Aries, Libra o Piscis. Ahorras para cambiar tu carro. Tus mejores días serán 01, 03, 06, 10, 14, 19, 21, 27 y 29. Las oportunidades vendrán a ti. Sentirás la necesidad de volver a estudiar o tomar un curso. No hagas cosas malas que parecen buenas y más en tu relación de pareja, di la verdad, aunque duela.

Números de la suerte en noviembre: 29 y 31

Horóscopo mensual para Cáncer

Este mes podrás lograr lo que siempre habías anhelado como un negocio propio o un cambio de trabajo más positivo. Sólo trata de no ser tan expresivo con tus cosas porque no todo mundo te quiere bien y sienten envidia hacia ti. Deja de buscar a ese amor que ya no está a tu lado, si no es para ti ya no lo será, mejor busca parejas más compatibles con tu signo como Virgo, Capricornio o Piscis.

Tus días de suerte serán 01, 03, 09, 11, 17, 19, 21, 25, 29 y 30. Las energías positivas estarán de tu lado, sólo trata de vestirte de colores claros. Este primero de mes te recomiendo que prendas una veladora de color azul con perfume tuyo para que reine la tranquilidad y la salud en tu vida estos días. A veces eres es muy dramático, trata de relajarte y deja que todo fluya.

Números de la suerte en noviembre: 11

Horóscopo mensual para Leo

En noviembre tu energía se desgastará con problemas que no podrás resolver, se te dificultará lo relacionado con cuestiones de trabajo o negocio. Te recomiendo prender una veladora de color azul este día primero y carga una moneda de plata como protección ante las malas energías. Ten paciencia contigo mismo, que no todo te saldrá bien al instante. Recibes un dinero extra por un bono.

Ya no busques ese amor que no es para ti, a veces uno mismo obstaculiza la felicidad, deja a ese tipo de personas que sólo te hacen daño. Tus días de suerte serán 02, 03, 08, 13, 19, 22, 24, 27 y 30. Tendrás un golpe de suerte en los juegos de azar. Evita sacar créditos innecesarios. Iniciarás una relación formal con alguien del signo de Aries, Escorpión o Capricornio.

Números de la suerte en noviembre: 09 y 11

Horóscopo mensual para Virgo

Implementarás en noviembre cambios radicales en tu forma de pensar y sentirás que es tiempo de realizar tus anhelos de vida y de pensar en ti. Tu signo siempre busca servir y ayudar a los demás, pero a veces abusan de ti, así que trata de poner más carácter y toma decisiones drásticas para que cambies tu destino. Tramitas un crédito para una casa o remuevas la que tienes. Cuídate de problemas de migraña o nervios y sigue con el ejercicio.

En el trabajo te darán un aumento de sueldo. Extrañarás a ese amor que se fue. Se te dificulta pedir perdón y por eso alejas a las personas. Tus días de suerte serán 01, 05, 08, 10, 14, 17, 22, 25, 28 y 30. Tus colores son el azul o blanco. A los solteros les llegará un amor fuerte e intenso.

Números de la suerte en noviembre: 03 y 17

Horóscopo mensual para Libra

En noviembre no te alejes de tus seres queridos y deja a un lado los rencores, recuerda que siempre necesitarás de tu familia o amigos para salir adelante. Te recomiendo que prendas una veladora de color azul con perfume tuyo este día primero para que todo el mes reine la abundancia y la salud en tu vida.

En tu trabajo habrá presiones y juntas para cambios de puestos. Sabrás de un divorcio familiar. Te invita a salir alguien de tu trabajo o escuela, recuerda que no es lo más recomendable porque si no quedan bien, deberán seguirse viendo. Tendrás una sorpresa de dinero o te llega un regalo inesperado. Tus mejores días serán 01, 02, 09, 12, 15, 19, 21, 25 y 27. No seas tan drástico contigo mismo, todos cometemos errores y lo importante es aprender.

Números de la suerte en noviembre: 17 y 21

Horóscopo mensual para Escorpión

Estás en la mejor etapa de tu vida, noviembre será ideal para concretar proyectos, pues en tu cumpleaños tu energía positiva se multiplica. Tendrás todas las buenas energías para empezar de nuevo y crecer profesionalmente. Te invitan a salir de viaje por cuestiones de trabajo o paseo con tu pareja. Te proponen un compromiso amoroso firme. Cuida tu dinero, trata de ser más discreto.

En cuestiones de salud relájate y evita las presiones. Los que están solteros renacerán sentimentalmente con amores del signo de Capricornio, Tauro o Virgo. Tendrás dos golpes de suerte, uno en juegos de azar y otro con un proyecto laboral. Intenta ser estable en cuestiones de negocios para que no pierdas credibilidad. Tus mejores días serán 01, 02, 08, 11, 13, 16, 19, 21, 23, 26 y 30.

Números de la suerte en noviembre: 03 y 07

Horóscopo mensual para Sagitario

Este noviembre tendrás días de mucha fuerza interior para salir de todos tus problemas laborales. Este mes será fundamental en tu relación amorosa para saber si te quedas o te vas, sólo medita bien tu decisión. Pagas deudas atrasadas. No te metas en problemas ajenos, recuerda que cada quien debe hacerse cargo de su vida.

Tus mejores días serán 01, 02, 07, 10, 12, 17, 21, 24 y 29. Tendrás la oportunidad de progresar en cuestiones de trabajos nuevos y te recomiendo que uses mucho los colores rojo y naranja en tu ropa. Ten cuidado con los vicios o el alcohol. Te recomiendo que prendas una veladora de color azul con tantita azúcar este día primero para que la suerte esté contigo en todos los sentidos. Un amor del pasado te busca para quedarse.

Números de la suerte en noviembre: 01 y 03

Horóscopo mensual para Capricornio

Este noviembre te recomiendo que liquides todas tus deudas y sanes tu economía, para que empieces a ahorrar. Te ofrecerán un curso o maestría en línea que te ayudará a estar mejor preparado. En tu trabajo recibes un reconocimiento por parte de los directivos y te ofrecen un aumento de sueldo. Te recomiendo que el día primero prendas una veladora de color azul fuerte y le agregues canela en polvo y pon un vaso de agua cristalina al lado para que estos 30 días reine la prosperidad y abundancia en tu vida.

Sales de viaje para cerrar contratos. Cuida tu peso, es tu punto débil. Ves a amores o amigos del pasado y ya quedan en paz, sin rencores. No creas todo lo que te dicen y más si son negocios poco claros. Tus mejores días serán 02, 03, 09, 12, 16, 19, 21, 24 y 28.

Números de la suerte en noviembre: 04 y 21

Horóscopo mensual para Acuario

El mes de noviembre llega para tu signo con mucho trabajo o cambios de puesto. Intenta no estresarte con todo lo que vivirás, tu signo es fuerte y siempre tiene la solución para los problemas, y por eso te recomiendo que este día primero prendas una veladora de color azul y le agregues canela en polvo para que este mes once reine la prosperidad y se alejen de ti las envidias.

Cuídate de problemas de espalda o riñón, toma más agua y deja un poco el alcohol o la sal. Recibes una sorpresa muy agradable por parte de un amor que te rodeará estos días. Ten cuidado en las calles y evita ser víctima de los robos o pérdidas. Tus días de suerte serán 01, 02, 09, 17, 18, 21, 24, 26 y 30, podrás concretar todos tus planes con contratos o cambios de trabajo.

Números de la suerte en noviembre: 03 y14

Horóscopo mensual para Piscis

Noviembre es el mes de Dios, y como el once es tu número cabalístico y a tu signo lo rige lo divino y místico, este mes dirige hacia dónde va tu vida y en qué dirección la quieres llevar. Tendrás un ingreso extra por un contrato o un bono de productividad.

Ten cuidado con amores del pasado o amigos con derechos, trata de protegerte de chismes, por eso te recomiendo que este día primero prendas una veladora de color azul y le pongas perfume tuyo, y coloca un vaso con agua cristalino al lado de la veladora para que reine la abundancia y la armonía en tu vida. Tus días de suerte serán 02, 04, 07, 11, 13, 19, 21, 24, 29 y 30, y procura vestirte de colores fuertes para que te llegue la abundancia.

Números de la suerte en noviembre: 08 y 20

