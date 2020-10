El horóscopo de hoy diario gratis te ayudará a tomar mejores decisiones para este día, lunes 19 de octubre, de acuerdo a las predicciones de tu signo zodiacal, según la lectura del tarot de Jhan Sandoval.

Descubre qué le depara en el futuro a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, conocerás cuál es el signo de esa persona especial por su fecha de nacimiento.

¿Cómo saber qué signo del zodiaco soy en el horóscopo?

La única forma para saber qué signo del zodiaco eres en el horóscopo es mediante tu fecha de nacimiento, es decir, el día y mes de tu cumpleaños determinará a qué signo zodiacal perteneces.

¿Cuál es el signo zodiacal de cada mes, según el horóscopo?

Signo zodiacal Fecha Elemento Aries 21 de marzo al 20 de abril Tierra Tauro 21 de abril al 21 de mayo Aire Géminis 22 de mayo al 21 de junio Agua Cáncer 22 de junio al 23 de julio Fuego Leo 24 de julio al 23 de agosto Tierra Virgo 24 de agosto al 22 de setiembre Aire Libra 23 de setiembre al 22 de octubre Agua Escorpio 23 de octubre al 22 de noviembre Fuego Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre Tierra Capricornio 22 de diciembre al 19 de enero Aire Acuario 20 de enero al 19 de febrero Agua Piscis 20 de febrero al 20 de marzo Fuego

Horóscopo de Aries

Una amistad podría tentarte con proyectos que no serían favorables, sé prudente en tus decisiones. Estás dejando temas pendientes y tu pareja siente desconfianza, es el momento de dialogar.

Horóscopo de Tauro

La ausencia de un compañero podría afectar algunas de tus gestiones, sé paciente y evita inseguridades. Tomas distancia de una persona inmadura, la soledad te ayudará a equilibrar emociones.

Horóscopo de Géminis

Enfócate en tu labor y aleja de tu mente temas ajenos, estarías distrayéndote y afectando tus gestiones. Llega una ilusión que te permitirá liberarte de esa decepción sentimental.

Horóscopo de Cáncer

Conocerás al detalle la dimensión de ese problema que habías ignorado, crearás estrategias y en poco tiempo lo resolverás. Cortarás con alguien que no ha actuado con transparencia.

Horóscopo de Leo

Sabes que tienes que tomar decisiones radicales, pero te cuesta definir la forma y el momento, decídete. Estás superando esa decepción amorosa, hoy volverá esa seguridad que te caracteriza.

Horóscopo de Virgo

No fuerces situaciones y espera, aún no es el momento para concretar ese proyecto que deseas. Estás distanciándote de alguien que desea aclarar diferencias, no te muestres tan indiferente.

Horóscopo de Libra

Evita pleitos con tu entorno y concéntrate en iniciar ese proyecto, te brindará grandes satisfacciones. Un ánimo conflictivo podría complicar la reconciliación que buscas en el amor, sé paciente.

Horóscopo de Escorpio

Se agilizarán temas documentarios que entorpecían tus proyectos, será un día de avance. En el amor, sé tolerante con esa persona que está mostrando cuadros de impaciencia por estrés.

Horóscopo de Sagitario

No impongas soluciones si no conoces a fondo el problema, tienes que detenerte y analizar. Un giro del destino te acerca a esa persona que parecía indiferente, habrá una nueva oportunidad.

Horóscopo de Capricornio

Tendrás asesoría estratégica, lo que te permitirá resolver eficazmente lo que tanto te preocupaba. En el amor, evita juzgar constantemente, podrías alejar a la persona que te interesa.

Horóscopo de Acuario

Cancelarás una actividad para dedicarle tiempo a un proyecto nuevo que traerá grandes beneficios. En lo personal, podrías toparte con el mal genio de un familiar, mantén la calma y sé paciente.

Horóscopo de Piscis

Podrías tener opiniones muy personales en asuntos que requieren de mucha diplomacia, cuidado. Hay alguien que pretende aproximarse a ti, pero es posible que decidas mantener la distancia.

