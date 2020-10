Horóscopo semanal: predicciones del 5 al 11 de octubre, según Mhoni Vidente

Horóscopo semanal de Mhoni Vidente. Descubre cuál será tu suerte en la semana del 5 al 11 de octubre en la salud, el trabajo y el amor, según las acertadas predicciones de la tarotista mexicana para cada signo del zodíaco.

A través de su página de Facebook, Mhoni Vidente comparte con todos sus seguidores las revelaciones de los próximos días de acuerdo a lo que dictan las cartas. Además de todos los detalles de tu horóscopo semanal, la astróloga también ofrece los números de la suerte para que atraigas la fortuna a tu vida.

Horóscopo semanal de Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Tomarás decisiones para crecer en el aspecto laboral. Tu signo atravesará esta semana por una etapa de prosperidad, por eso te recomiendo no retroceder en ningún momento. Tendrás días de mucha estabilidad con tu pareja y te sentirás muy seguro en tu relación amorosa. Sabrás de una enfermad en un familiar y le darás todo el apoyo moral. No tengas miedo al qué dirán, atrévete a ser auténtico en todo lo que realices. Comienzas una dieta y ejercicio para mantenerte en forma.

Te revisarán proyectos en tu trabajo o habrá cambios de puestos. Ten cuidado con una infección de garganta. Pagas el seguro de tu coche o de gastos médicos. Tienes un golpe de suerte el martes con los números 3, 22 y 81. Usa el color azul fuerte. Un amor del pasado habla mal de ti, resuelve esa situación para que después no te afecte.

Horóscopo semanal de Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Habrá cambios fuertes en tu trabajo esta semana, serán días de transformación para tu signo, debes estar atento a todas las energías que se muevan alrededor de ti. Tu signo es muy valiente para tomar decisiones y casi nunca se arrepiente, por eso siempre tendrás éxito laboral. Te busca un amor del pasado para volver, pero lo mejor será cerrar ese círculo en tu vida. Cuídate de alergias, estarás bajo en tus defensas.

Te invitan a un negocio de compra y venta en el que te irá bien por tu habilidad para los negocios. Darás un golpe de suerte el martes con los números 6, 17 y 33. Usa el color azul claro. Debes controlar tu mal carácter y no cargarte con energías ajenas. En estos días conocerás a alguien muy importante que iluminará tu camino al éxito. En el amor conocerás a personas muy afines a tu vida.

Horóscopo semanal de Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Deja de esperar lo que no llegará, sal a buscar tu éxito. Tendrás una semana de retos en todos los sentidos, las energías positivas te rodearán, no dudes en tomar decisiones de cambio. Tu signo es de carácter explosivo y eso afecta tu vida amorosa y familiar, así que desde hoy empieza a controlarte y no digas palabras de las que después te arrepientas.

No busques tanto una pareja, deja que el destino te sorprenda con un amor compatible. En estos días conocerás a alguien del signo de Aries, Géminis o Capricornio que hablará de formalidad. Cuídate de problemas de salud, tu punto débil será la garganta. Tienes un golpe de suerte el 5 de octubre con los números 9, 27 y 33. Usa el color rojo fuerte. Deja tu lado negativo de egoísmo y soberbia, y estimula tus cualidades como el sentido del deber y la humildad.

Horóscopo semanal de Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Realizas pagos y te pones al corriente con tus deudas, controla tus compras y empieza a ahorrar. En esta semana se avecinan cambios importantes en tu entorno laboral. Reconocerán tu desempeño y te incrementan el salario. Cuídate de demandas legales y cuestiones de juzgados, tu signo es de agua y esto te atrae problemas, por eso te recomiendo no caer en provocaciones.

Te llegará la fortuna con los números 1, 22 y 78. Te invitan a salir de viaje por trabajo o cierre de un proyecto. Habrá mucha pasión a tu alrededor, saldrás con personas, pero sin compromiso firme. Trabaja en ser mejor persona y cuida tu imagen. Tu lado negativo es la falta de disciplina, así que enfócate para lograr tus objetivos. Tu inteligencia te llevará al éxito. Quita de tu lado a la gente que solo te busca cuando quiere algo de ti.

Horóscopo semanal de Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Sentirás prisa por resolver las situaciones que te quedaron de la semana pasada, tu signo es el más responsable del zodíaco y por eso te presionas para cumplir tus obligaciones. Pagas deudas de tu casa y créditos, lo mejor que puedes hacer es ponerte al corriente. Estás en tu etapa de transformación y cambios positivos para tu signo, eres completamente líder.

Con tu pareja te veo estable, pero tu impulso sexual es más fuerte que tu fidelidad, y vendrá a tu vida un amor prohibido que te dará mucha pasión. Te viene un golpe de suerte con los números 7, 45 y 60. Usa el color blanco, te atraerá la abundancia. Tu signo vive para experimentar emociones y crear nuevas formas de vivir, así que no te detengas y empieza a vivir intensamente. Enfócate en seguir esa dieta alimenticia y tu régimen de ejercicio.

Horóscopo semanal de Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Esta será tu semana de triunfos en todos los sentidos, aplícate para comenzar lo que tienes en planes. En el ámbito laboral te llega una revisión, trata de tener todo en orden y mantén tu buena actitud laboral. Renuévate individualmente y ve con un médico para iniciar con la dieta y un régimen de ejercicio; tu punto débil es la indecisión. Realizarás unas compras para ti, debes aprovechar las ofertas, pero solo comprar lo necesario.

Cuídate de problemas de robos o pérdidas, ten precaución en todo lo que realices. Eres el sexto signo del zodíaco y tu elemento la tierra, así que te regirá el número seis en todo lo que realices. Trata de no caer preso de los chismes en tu escuela o trabajo, no traiciones la confianza y evita problemas. Te viene un golpe de suerte el martes con los números 4, 30 y 55.

Horóscopo semanal de Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

Actualizarás toda tu papelería personal esta semana y harás tus pagos de deudas, tu signo es el que mejor se administra. Acudirás a juntas en tu trabajo para cambios de puesto o reajuste de personal. Como buen signo de aire, eres todo rectitud y tu capacidad para resolver los problemas en su momento te convertirá en estos días en un gran líder. Tus números mágicos serán 4, 11 y 17, con ellos tendrás un golpe de suerte.

Pinta tu cuarto o mueve los muebles de lugar para que las energías positivas estén en tu casa. Sales de viaje por cuestiones de trabajo. Cuídate de problemas de ansiedad. Mandas a arreglar tu coche o le cambias una llanta. En el amor es muy difícil que tu signo exprese sus sentimientos, por eso tienes muchos problemas con tu pareja, pero ten en cuenta que el amor se demuestra con hechos.

Horóscopo semanal de Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Estarás con las energías cruzadas, así que evita caer en provocaciones de enojos con tus compañeros de trabajo y resuelve los problemas que se te presenten. Tus jefes te harán una revisión, trata de aplicarte y no dejes nada pendiente. Haces unos pagos de tu casa o seguro social. Por fin inicias un régimen alimenticio más sano y de ejercicio, trata de mantenerte en forma y deja a un lado la flojera, que esta semana todo fluirá muy bien para ti.

Das un golpe de suerte con los números 5, 8 y 99. Usa los colores rojo y blanco para atraer la fortuna. Te rige la Luna y esta semana será de triunfos en todo lo que te propongas, pero no caigas en la presunción y arrogancia para que las energías positivas estén más tiempo contigo. Te recomiendo cambiar de trabajo o empezar el negocio que tienes en mente.

Horóscopo semanal de Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Pondrás orden en todo lo que realices esta semana, eres el noveno signo del zodíaco y tu elemento el fuego, eso te vuelve perseverante y siempre alcanzas tus metas. Debes tener cuidado con tu inestabilidad sentimental, pues como eres muy apasionado, dependes de tus emociones o estado de ánimo, así que si no estás bien con tu pareja, es mejor alejarse y buscar una persona más estable; solo trata de ser cauteloso en tu búsqueda.

Te ofrecen un cambio laboral atractivo. Pagas tus deudas y empiezas un sistema de ahorro para avanzar. Tienes un golpe de suerte con los números 7, 25 y 86. Usa el color azul claro. A tu signo le gusta el buen comer, por eso te recomiendo iniciar una alimentación más saludable y hacer ejercicio. Un amor del signo de Virgo, Capricornio o Piscis llegará a tu vida en estos días.

Horóscopo semanal de Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Seguirás esta semana con las relaciones públicas para avanzar en tu ámbito laboral y ser más profesional en lo que te propongas. Acudirás a juntas de trabajo para cambios de puesto o reajuste de personal, así que trata de estar muy atento. Eres la cabra, y destacas como el más astuto e inteligente del zodíaco, por eso te recomiendo empezar una carrera universitaria o tomar cursos de idiomas para que te capacites. En cuestiones amorosas debes tener cuidado, aprende a ser paciente con tu pareja y no caigas en celos infundados.

Tienes un golpe de suerte con los números 2, 18 y 79. Usa el color verde para atraer la abundancia. Te busca un amor del pasado para volver y un familiar te pide apoyo para resolver un problema económico. Sales de viaje a hacer unas compras para tu negocio o cerrar un proyecto nuevo.

Horóscopo semanal de Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Esta semana tendrás sorpresas agradables, por fin te llega la propuesta de un trabajo nuevo y mejor pagado. Te pondrás al día con los pagos de tu casa. Eres el décimo primer signo del zodíaco y tu elemento el aire. Eso te hace constante y disciplinado en todo lo que realizas, pero debes tener en cuenta que como eres perfeccionista, te muestras terco y orgulloso, por lo que deberás controlarte. Convivirás con dos amores a la vez, serás el signo más conquistador de estos días.

Te viene un golpe de suerte el miércoles con los números 4, 16 y 89. Usa el color rojo para atraer la abundancia. Sigue con tu régimen de ejercicio, a tu signo le gusta competir en torneos, así que prepárate para alcanzar tus metas. Tu signo es compatible con Aries y Escorpión en cuestión de negocios. Ten cuidado con lo que firmas.

Horóscopo semanal de Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

En el ámbito laboral y con proyectos nuevos tendrás suerte esta semana, eres el más profesional del zodíaco y eso te vuelve tenaz e inteligente, así que no dudes y empieza a buscar ese trabajo mejor pagado. Tu signo es extremista en todo lo que realiza y más en lo amoroso, das todo y cuando dejas de amar llegas a odiar a tus exparejas, por eso debes buscar una equidad en tus sentimientos y no dar todo desde el principio para que después no te decepciones.

Retomas tu rutina de trabajo y escuela, administra tu tiempo. Tienes un golpe de suerte el jueves con los números 4, 33 y 61. Usa el color blanco para atraer la abundancia. Un amor del signo de Capricornio o Virgo te hablará de formalidad. No caigas presa de personas que solo te quieren utilizar, tu tiempo vale y tú le pones el precio a tu trabajo.

