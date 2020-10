Horóscopo del día: ¿qué le depara el destino y los astros para hoy a los signos zodiacales?

El horóscopo de hoy diario gratis te ayudará a tomar mejores decisiones para este día, jueves 1 de octubre de 2020, de acuerdo a las predicciones de tu signo zodiacal, según la lectura del tarot de Jhan Sandoval.

Descubre qué le depara en el futuro a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, conocerás cuál es el signo de esa persona especial por su fecha de nacimiento

¿Cómo saber qué signo del zodiaco soy en el horóscopo?

La única forma para saber qué signo del zodiaco eres en el horóscopo es mediante tu fecha de nacimiento, es decir, el día y mes de tu cumpleaños determinará a qué signo zodiacal perteneces.

¿Cuál es el signo zodiacal de cada mes, según el horóscopo?

Signo zodiacal Fecha Elemento Aries 21 de marzo al 20 de abril Fuego Tauro 21 de abril al 21 de mayo Tierra Géminis 22 de mayo al 21 de junio Aire Cáncer 22 de junio al 23 de julio Agua Leo 24 de julio al 23 de agosto Fuego Virgo 24 de agosto al 22 de septiembre Tierra Libra 23 de septiembre al 22 de octubre Aire Escorpio 23 de octubre al 22 de noviembre Agua Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre Fuego Capricornio 22 de diciembre al 19 de enero Tierra Acuario 20 de enero al 19 de febrero Aire Piscis 20 de febrero al 20 de marzo Agua

Horóscopo de Aries

Te estarías resistiendo a realizar una labor que es imposible aplazar, asume la responsabilidad y esfuérzate. Esa persona tiene actos que no te parecen correctos, necesitan dialogar.

Horóscopo de Tauro

Negativizar esa situación no te permite ver las soluciones, despeja tu mente y busca asesoramiento. Romperás un vínculo que te generaba mucha incertidumbre, te sentirás liberado.

Horóscopo de Géminis

Los retrasos con respecto a ese proyecto no deben ponerte de mal humor, aprende a esperar. Conciliar con tu entorno familiar te devolverá la tranquilidad que hace mucho no sentías.

Horóscopo de Cáncer

Evita pelear con tus compañeros, luego podrías restringirte de apoyo y afectarías tus proyectos. Llega a su fin un vínculo infructuoso, recuperar tu libertad acercará nuevas oportunidades.

Horóscopo de Leo

Hay labores que aún no has culminado, organiza tus horarios y trata de resolver todo lo pendiente. No te resistas a esa reconciliación que también deseas, aprende a perdonar y concilia.

Horóscopo de Virgo

No simplifiques tus labores por ganar tiempo, una acción de este tipo podría complicar tu gestión. Las tensiones familiares terminarán si intentas resolver las diferencias con tus seres queridos.

Horóscopo de Libra

Las respuestas que necesitas demorarán en llegar; no te agobies y espera, todo saldrá a tu favor. Entre una y otra actividad, tu tiempo personal se está viendo reducido, afectando a tu relación.

Horóscopo de Escorpio

Tienes que responder a temas económicos que están pendientes, negocia los plazos y ordénate. En lo personal, saldrían a flote algunas mentiras que será necesario aclarar, intenta conciliar.

Horóscopo de Sagitario

Realizarás gestiones financieras exitosas, recuperar la calma te devolverá el optimismo y la concentración en tu labor. Mejora tu relación con esa persona, solo evita acelerarte, sé paciente.

Horóscopo de Capricornio

Llega el reconocimiento esperado, pero también las envidias que hoy serían evidentes, ignora los ataques. La persona que amas espera que reconozcas algunos errores cometidos.

Horóscopo de Acuario

No te confíes de tu habilidad, organízate bien para que no te sorprendan imprevistos o errores. Sé más expresivo con tus sentimientos, estarías generando inseguridad en alguien que te ama.

Horóscopo de Piscis

No aceleres el desarrollo de ese proyecto mientras no conozcas los detalles, tu paciencia es importante. Tú y esa persona se extrañan, pero a ambos les cuesta perdonar y dar el primer paso.

