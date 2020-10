Horóscopo mensual con Mhoni Vidente: conoce las predicciones del mes de octubre

Horóscopo mensual | Horóscopo de octubre | La astróloga mexicana Mhoni Vidente revela qué ocurrirá con tu futuro en las áreas de salud, el amor y el trabajo, según tu signo del Zodiaco. Revisa sus predicciones y conoce lo que te deparan los astros para este mes de octubre 2020.

Recuerda que, además, puedes revisar los pronósticos del horóscopo de cada semana, que vienen también de la mano de Mhoni Vidente. Encuentra aquí los mejores presagios para tu futuro en estos 31 días.

Horóscopo de octubre 2020

En este mes, Mhoni Vidente predice el futuro en el horóscopo de octubre para cada signo zodiacal. Descubre cuáles son los cambios que se presentarán en cada área de tu vida y qué números y días tendrás mayor suerte.

Horóscopo mensual para Aries

Aries, será un mes completamente lleno de cambios radicales en su forma de pensar, vas a tener muy buena actitud. Te llegan dos ofertas nuevas en cuestiones de trabajo, así que debes ser cauteloso para saber cuál es la mejor opción a tomar.

En cuestiones amorosas, seguirás muy estable, pero no es tan bueno andar con dos amores a la vez, constantemente andan así porque les gusta dominar y controlar. Te recomiendo que tengas una sola pareja para que no tengas problemas donde no los hay. Tu punto débil serán las piernas o los huesos, por eso necesitas comer menos sal, hacer ejercicio y caminar. Estarás recibiendo un dinero extra que te ayudará a quitarte la preocupación en cuestión de deudas.

En la carta del tarot te sale el As de Oros, que para Aries significa el triunfo total, el éxito, la fortuna. Esta carta te dice que es momento de empezar algo muy firme en cuestiones de trabajo, que darán frutos el próximo año. Tu compatibilidad en el amor será con los signos de acuario, virgo y escorpio. Tus mejores dúas serán los días 2, 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 25 y 30.

Números de la suerte en octubre: 07 y 13.

Horóscopo mensual para Tauro

Tauro, será un mes de éxitos en cuestiones de trabajo, habrán cambios radicales en lo laboral. Si te estás divorciando, este es un mes fundamental para liquidar completamente el pasado de esos amores. Si tienes problemas con deudas, también los podrás resolver.

Tu punto débil será el oído y el ojo, así que ten cuidado con las infecciones y se cauteloso con los cambios de clima. Vas a conocer más gente compatible con tu signo, que son virgo, acuario y piscis. No le temas al futuro, que es el momento ideal para empezar a crecer.

La carta del tarot es del Loco, que te dice que no pienses tanto en esos cambios que necesitas para crecer, sino que hazlo directamente. Tus mejores días serán el 1, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 24 y 30.

Números de la suerte en setiembre: 05 y 12.

Horóscopo mensual para Géminis

Géminis, es muy importante que en este mes tengan estabilidad, mucha paciencia y se concentren en lo que quieren, no se saboteen a ustedes mismos para poder alcanzar el éxito. Ingresará un dinero extra y te propondrán un noviazgo formal o matrimonio. Para los solteros, vendrá alguien muy compatible a tu vida que será del signo capricornio, aries o leo.

La carta para ti en este mes es de la Templanza, que nos indica que tendrán mucha ayuda divina. Te saldrán dos viajes que te ayudarán a conocer más gente. Además, alguien del pasado te ayudará a abrir nuevos caminos en los días 2, 4, 6, 7, 10, 14, 15, 20, 22, 23, 25 y 30.

Números de la suerte en setiembre: 02 y 33.

Horóscopo mensual para Cáncer

Para Cáncer será un mes de decisiones radicales, sobre todo con tu pareja y cuestiones laborales. No hagas conjeturas donde no las hay, tienes que quitar de tu mente esos pensamientos negativos para que brilles este mes de octubre. Este mes tendrás algún familiar enfermo al que apoyarás de forma moral y económica.

También es un mes para reinventarse, pues en la carta del tarot te sale la Fuerza, la que te indica que es momento de salir adelante, que dejes todo atrás para que este mes brillen tus relaciones personales y amorosas, sobre todo con los signos de escorpio, sagitario y piscis. Es momento de poner un negocio propio y que trates de ser más cauteloso con tu vida personal. Tus días para brillar serán el 1, 3, 6, 7, 10, 15, 22, 30 y 31.

Números de la suerte en setiembre: 01 y 25.

Horóscopo mensual para Leo

Leo, este es el mes indicado para salir adelante, que si tenías mala racha, eso pasará, y lo más importante es que trates de entender que todos nos equivocamos. Trata de guardar dinero, no lo gastes por gastar.

El mes de octubre es para remodelar por completo los mueles de casa para cambiar las energías. Un amor del pasado regresará, pero ellos deben de quedarse donde están para que no te roben energía. La carta del tarot es la Rueda de la Fortuna, que es el momento de estar arriba en el mes, pero se cauteloso al momento de prestar dinero. El no dormir será tu punto débil. Tus días mágicos que serán 02, 06, 08, 09, 12, 14, 18, 23, 24 y 30

Números de la suerte en setiembre: 03 y 39.

Horóscopo mensual para Virgo

Virgo, será un mes para reacomodar tu vida, de no pensar cosas negativas y de olvidarte del pasado, es un mes para volver a empezar. Octubre será para revisar pasaportes, papeles de casa, seguro de gastos médicos, cuentas bancarias, etc. Tarde o temprano, te va a llegar el futuro, por eso, ordena tu presente. Si es posible, no te operes en el mes de octubre.

La carta del tarot es la Estrella: la luz es tuya. Esta dice que vas a brillar en octubre porque te llegaran nuevas ofertas de trabajo y también dos amores nuevos a tu vida, del signo de aries y de cáncer. Déjalos entrar y deja atrás el pasado. Es el momento de ponerse a hacer ejercicio. Tus mejores días serán 3, 5, 7, 10, 11, 18, 22, 25 y 31.

Números de la suerte en setiembre: 16 y 23.

Horóscopo mensual para Libra

Libra, este mes evita las discusiones en el ambiente laboral y personal, mantén la calma. Solo de este modo es que conseguirás un excelente desempeño para el trabajo de estos días. En caso de presentar problemas respiratorios, es importante que acudas a un médico.

La carta que salió para ti es de la Justicia, y dice que el mes de octubre será de triunfo total. Llegará una pareja estable, tendrás la oportunidad de cambiar de trabajo y te llegará más dinero. Si está en tus posibilidades, compra un colchón nuevo para renovar las energías. Los días en que se abrirán los caminos para avanzar serán el 02, 03, 04, 10, 11, 14, 15, 20, 22 y 30.

Números de la suerte en setiembre: 11 y 17.

Horóscopo mensual para Escorpio

Escorpio, será un mes de no llenarte de malas energías ni de enfermedades. No te llenes de deudas ni de problemas donde no los hay por querer andar en todo y tratar de ayudar a los demás. Mantente al margen y soluciona todos tus problemas. Si estás en disgusto con tu trabajo y puedes cambiarlo, hazlo, no permanezcas en ningún lugar o con un vínculo a la fuerza.

Te sale la carta de la Torre, cuida mucho tu salud, visita al médico si no te sientes bien, cuidado con la automedicación. Eres el líder social y político del zodiaco, sigue con tu pareja estable, probablemente alguien en tu familia necesite de tu apoyo porque se divorciará. Los días en que brillarás y atraerás buena energía serán el 2, 4, 6, 1, 11, 15, 18, 25 y 31.

Números de la suerte en setiembre: 07 y 25.

Horóscopo mensual para Sagitario

Para Sagitario será un mes de puros logros, de saber ahorrar y crecer en lo económico. Es un buen momento para empezar a hacer ejercicio y salir de viaje, tendrás dos invitaciones para ello, así que, si puedes hacerlo, acepta, pues te ayudará a renovar energías. Un amor del pasado o presente te traicionará en el amor, mucho ojo, mantén las cosas claras.

Te sale la carta del Mago, lo que quiere decir que toda la espiritualidad estará contigo, pide lo que necesitas que se cumplirá. Que se queden las personas fundamentales en los proyectos nuevos y en el trabajo. Piscis, aries y cáncer estarán muy cerca de ti en este mes, serás muy compatible con ellos. Para los Sagitarios que están casados, llega un nuevo bebé en camino para ustedes. Los días mágicos para ti serán el 1, 2, 5, 7, 10, 15, 20, 22, y 31. Eres fuego total, no le temas a las metas.

Números de la suerte en setiembre: 04 y 27.

Horóscopo mensual para Capricornio

Capricornio, será un mes para concentrarte en el futuro, en el trabajo y en los estudios. Este octubre tienes que sacarte las malas energías para poder avanzar, que vienen proyectos nuevos que dejarán dinero extra. No dejes el ejercicio para estar más sano.

La carta del tarot para ti es el Ermitaño, hay momentos en que necesitas estar solo y no con una pareja en tu vida, estos momentos de soledad te hacen sentir muy bien. Ojo con estar con pareja y salir con más personas, eso no te hará bien. Trata de guardar el dinero que te llegue para cuando quieras llegar un patrimonio para tu vida. No te metas en problemas con tus compañeros de trabajo. Tus mejores días para avanzar serán el 1, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 23, 25 y 31.

Números de la suerte en setiembre: 31 y 14.

Horóscopo mensual para Acuario

Acuario, habrá cambios positivos. Si recibes propuestas, tómalas y no hagas caso a lo que diga el resto. Un amigo cercano podría pedirte dinero. NO te desanimes, mantente motivado en tus proyectos. En el amor, alguien de Aries o Libre se acercará con la certera intención de ser pareja.

El Mundo es la carta del tarot para este mes, por lo que conocerás gente importante y empezarás a estudiar nuevamente. Será un mes estable para las cuestiones amorosas, es momento de cambiar el look. Sigue con tu trabajo, sabes muy bien lo que necesitas los demás. Tus mejores días serán 01, 03, 05, 07, 09, 10, 14, 15, 20, 21, 24, 28, 29 y 30.

Números de la suerte en setiembre: 14 y 19.

Horóscopo mensual para Piscis

Piscis, atento a los avisos en los sueños y confía en tu intuición. Este mes es fundamental en tu vida, conocerás una pareja estable y te irá mucho mejor en el trabajo, vas a crecer económicamente.

La carta del taror para ti es la del Carruaje, es decir, seguirás creciendo y avanzando con tus metas, no te detengas, no es momento de pensar, sino de accionar. Cuídate mucho de las malas energías y de la envidia. Tus días mágicos en que tendrás de tu lado toda la energía cósmica serán 02, 03, 05, 10, 11, 14, 15, 21, 22 y 30, no dudes en resolver ese trámite legal pendiente o buscar un mejor empleo. Tu punto débil será el cerebro o dolor de cuello, trata de no estar tan estresado.

Números de la suerte en setiembre: 07 y 20.