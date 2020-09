El horóscopo de hoy diario gratis te ayudará a tomar mejores decisiones para este día, viernes 18 de septiembre de 2020, de acuerdo a las predicciones de tu signo zodiacal, según la lectura del tarot de Jhan Sandoval.

Descubre qué le depara en el futuro a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, conocerás cuál es el signo de esa persona especial por su fecha de nacimiento.

¿Cómo saber qué signo del zodiaco soy en el horóscopo?

La única forma para saber qué signo del zodiaco eres en el horóscopo es a través de tu fecha de nacimiento, es decir, el día y mes de tu cumpleaños determinará a qué signo zodiacal perteneces.

Signos zodiacales y fechas de nacimiento: ¿Cuál es mi signo ascendente?

El ascendente es el signo del Zodiaco que se levanta por el horizonte en el momento exacto de un nacimiento. Para saber cuál es tu signo ascendente solo necesitas saber tu fecha de nacimiento con el día y la hora exacta.

¿Cuál es el signo zodiacal de cada mes, según el horóscopo?

Signo zodiacal Fecha Elemento Aries 21 de marzo al 20 de abril Fuego Tauro 21 de abril al 21 de mayo Tierra Géminis 22 de mayo al 21 de junio Aire Cáncer 22 de junio al 23 de julio Agua Leo 24 de julio al 23 de agosto Fuego Virgo 24 de agosto al 22 de septiembre Tierra Libra 23 de septiembre al 22 de octubre Aire Escorpio 23 de octubre al 22 de noviembre Agua Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre Fuego Capricornio 22 de diciembre al 19 de enero Tierra Acuario 20 de enero al 19 de febrero Aire Piscis 20 de febrero al 20 de marzo Agua

Horóscopo de Aries

Tienes que despejar tu mente si deseas encontrar soluciones a tus problemas, preocuparte no te conduce a nada. Sé más expresivo con tus sentimientos, no te muestres indiferente.

Horóscopo de Tauro

No aceleres inversiones o compras que no te sientas seguro de realizas, podrías afectar tus finanzas. No pierdas la paciencia con tus seres queridos, valora la armonía conseguida y sé tolerante.

Horóscopo de Géminis

Asuntos documentarios y económicos podrían retrasar tus planes, sé paciente y todo lo resolverás. Los resentimientos no conducen a nada, busca limar asperezas con tus seres queridos.

Horóscopo de Cáncer

Antes de firmar o asumir nuevos acuerdos, analiza lo conveniente de esos compromisos, luego sería tarde. No tomes distancia sin decir las cosas que piensas, esa persona necesita reflexionar.

Horóscopo de Leo

No levantes la espada y busca una manera más conciliadora de resolver los problemas con tu entorno. Esta tendencia al pleito podrías trasladarla a tu vida personal, no pierdas la paciencia.

Horóscopo de Virgo

Llegas a un buen acuerdo, pronto iniciarás una actividad muy lucrativa que te permitirá estabilizarte. No te arriesgues a nada que pueda afectar las bases de tu relación amorosa, reflexiona.

Horóscopo de Libra

No te desvíes del camino que has trazado, solo si eres constante lograrás salir del período de recesión. Estarías dándole poca importancia a alguien que hace mucho por ganarse tu confianza.

Horóscopo de Escorpio

Tendrás que reportar tus avances a una persona exigente e intolerante, conserva la paciencia. Vuelve la armonía y las expresiones de afecto entre tú y esa persona que parecía indiferente.

Horóscopo de Sagitario

Una amistad te contagiará de su entusiasmo, hoy saldrás de ese estado apático y trabajarás por tus objetivos. El interés que sientes es correspondido, se acerca el inicio de una relación.

Horóscopo de Capricornio

A pesar de la actitud conflictiva de un compañero, hoy destacará tu gestión y recibirás reconocimientos. Evita resentimientos y trata de entender los altibajos de tu pareja, paciencia.

Horóscopo de Acuario

La presión laboral te haría abandonar actividades para atender otras urgencias, tienes que organizarte. No tomes a la ligera esas diferencias que existen con tus familiares, necesitas conciliar.

Horóscopo de Piscis

Comprueba la veracidad de la información que recibes, no te conviene confiar sin buscar pruebas. No fuerces situaciones sentimentales, espera que esa persona tome las iniciativas necesarias.

