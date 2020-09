Horóscopo de hoy gratis: descubre cuáles son las predicciones para tu futuro, según tu signo zodiacal

El horóscopo de hoy diario gratis te ayudará a tomar mejores decisiones para este día, sábado 12 de septiembre de 2020, de acuerdo a las predicciones de tu signo zodiacal, según la lectura del tarot de Jhan Sandoval.

Descubre qué le depara en el futuro a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, conocerás cuál es el signo de esa persona especial por su fecha de nacimiento.

¿Cómo saber qué signo del zodiaco soy en el horóscopo?

La única forma para saber qué signo del zodiaco eres en el horóscopo es a través de tu fecha de nacimiento, es decir, el día y mes de tu cumpleaños determinará a qué signo zodiacal perteneces.

¿Cuál es el signo zodiacal de cada mes, según el horóscopo?

Signo zodiacal Fecha Elemento Aries 21 de marzo al 20 de abril Fuego Tauro 21 de abril al 21 de mayo Tierra Géminis 22 de mayo al 21 de junio Aire Cáncer 22 de junio al 23 de julio Agua Leo 24 de julio al 23 de agosto Fuego Virgo 24 de agosto al 22 de septiembre Tierra Libra 23 de septiembre al 22 de octubre Aire Escorpio 23 de octubre al 22 de noviembre Agua Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre Fuego Capricornio 22 de diciembre al 19 de enero Tierra Acuario 20 de enero al 19 de febrero Aire Piscis 20 de febrero al 20 de marzo Agua

Horóscopo de Aries

Es posible que te sientas incómoda por los constantes cuestionamientos de alguien que duda de tu transparencia. Este fin de semana, habrá una distancia que lo hará reflexionar para bien.

Horóscopo de Tauro

Te está costando perdonar a alguien que hace lo posible por mostrar su arrepentimiento y su deseo por reconciliarse contigo. Aprende a olvidar y date esa oportunidad que también deseas.

Horóscopo de Géminis

Sigues recordando una situación emocionalmente frustrante cuando tienes la oportunidad de conocer a alguien diferente y empezar una nueva historia. Aprende a superar el pasado.

Horóscopo de Cáncer

Haber cortado con situaciones que te afectaban en lo emocional te está permitiendo una mayor concentración y constancia en todas tus actividades. Llegan momentos de paz y armonía.

Horóscopo de Leo

Estás reprimiendo tus sentimientos por basarte en temores infundados. No te inhibas, podrías perder la oportunidad de conocer a alguien nuevo y diferente a todo lo anterior, arriésgate.

Horóscopo de Virgo

Una persona cercana a ti esta perdiendo la paciencia por falta de colaboración, tienes que mostrarte más empática y brindar tu apoyo. Su tranquilidad ayudará a conservar armonía a tu alrededor.

Horóscopo de Libra

No adelantes juicios y comprueba objetivamente los hechos. Podrías culpar a una persona injustamente y luego te verías en la necesidad de rectificarte y pedir disculpas. Analiza antes de reaccionar.

Horóscopo de Escorpio

Este fin de semana habrá muchas actividades, algunas serán impostergables y necesitarás ordenarte y evitar distracciones para que puedas cumplir con todo, solo debes ser paciente.

Horóscopo de Sagitario

La distancia que has tomado con esa amistad no te hace bien. Si analizas, los motivos del alejamiento no justifican una actitud tan radical. Hoy pueden aclarar las diferencias y reconciliarse.

Horóscopo de Capricornio

Dejas a un lado los temores y buscarás la forma de comunicarte con esa persona que también esperaba tu acercamiento. Habrá entendimiento y reconciliación, volverá la estabilidad.

Horóscopo de Acuario

Este fin de semana mejora tu estado de ánimo, te mostrarás más conciliadora con el entorno y es posible que esto eleve tu magnetismo personal. Alguien que te interesa se comunicará.

Horóscopo de Piscis

Esa persona que te interesa no está percibiendo las molestias que estás sintiendo por sus acciones. No te conviene reservarte impresiones, es mejor decir lo que sientes para que pueda rectificar.

