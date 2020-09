Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: predicciones del 7 al 13 de septiembre

La astróloga mexicana Mhoni Vidente reveló a sus seguidores lo que le deparan los astros según su signo zodiacal. Revisa sus presagios en el horóscopo semanal del 7 al 13 de septiembre y descubre cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo.

La conocida tarotista Mhoni Vidente comparte sus presagios a través de su cuenta de Facebook, donde también revela cuál será el número de la suerte para cada uno, así como la compatibilidad con otros signos. Conoce también qué cambios en tu vida te esperan y qué rituales te ayudarán a progresar.

Horóscopo semanal de Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Aries. Semana de estar analizando un cambio radical en tu forma de ser. Recuerda dejar a un lado eso que caracteriza mucho a tu signo: el ser posesivo e impulsivo con todas las personas que te rodean. Es el momento de aprender a ser más tolerante y dar el espacio a cada quien de hacer su vida en cuestiones de tu pareja.

Los días 09 y 11 de septiembre serán determinantes para tu proyecto laboral. Te llega una propuesta muy buena por parte de una empresa internacional. Recuerda no platicarlo a nadie para que se pueda lograr ese gran proyecto laboral que viene para ti.

La salud es lo más importante para tu vida así que trata de hacerte un chequeo y enfocarte en infección de orina y problemas de hormonas, que es tu punto débil. Te llega un regalo que no esperabas. Te vas de viaje y visitas a unos familiares.

Trata de no comprar cosas que no vas a utilizar es mejor ahorrar para un futuros planes o unas vacaciones en noviembre con tu pareja . Te dice tu ángel de la guardia que te llegaran mensajes importantes que compartir con los demás.

Recuerda que una de tus misiones en la vida es ser generoso y siempre ver por la humanidad, el servicio social; y este es el momento de ponerlo en práctica y ayudar al que más lo necesite. Recibas un premio o reconocimiento que no esperabas.

Números de la suerte: 00 y 13.

Horóscopo semanal de Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Tauro. Semana de estar un poco preocupado por los pagos y pendientes económicos. Sientes que no te rinde el dinero y por más que trabajes. Recuerda que tiene muchas envidias tu alrededor. Tu signo Tauro es muy ostentoso y que siempre se va a ver que tiene dinero, por eso las envidias te rodean.

Casi siempre por eso te recomiendo aprender a ser mas discreto con todo lo que realizas y con tus éxitos, así evitaras el mal de ojo. Tu ángel de la guardia te dice que debes escuchar a tus sentimientos y no poner una coraza contra el amor, que es momento de volverse enamorar, que no todos las personas son como tus ex parejas, y tendrás la ayuda divina que pidas.

Te vas de viaje y decides cambiarte de cuidad para buscar una nuevo rumbo de vida. Te llega un dinero de un préstamo familiar. Ten cuidado con problemas de salud recuerda que estas en el momento de mantenerte sano en todos los sentidos.

Tendrás suerte en cuestiones amorosas con los signos de escorpión, capricornio y piscis, que van ser muy compatibles contigo, sabrás de una nacimiento de un bebe en la familia. Buscas volver hacer maestría o tomar cursos. Tendrás un golpe de suerte día 11 de septiembre.

Números de la suerte: 04, 21.

Horóscopo semanal de Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Geminis. Semana de estar con algo de nostalgia y recordar personas que ya no están en tu vida. Recuerda que a tu signo se le dificulta mucho poder desprenderse del pasado, pero son momentos de empezar a cerrar círculos y avanzar en la vida.

Tendrás una sorpresa por parte de un trabajo y proyecto laboral nuevo, y va a ser en estos días. Trata de seguir estudiando y poner más atención a la escuela, que eso te ayudará en tu futuro. Decides vender tu carro o una propiedad para pagar una deuda.

Sigue con la dieta y ejercicio que eso te ayuda a mantenerte más sano y con fuerza para tu trabajo. Te buscan unos amigos para invitarte de viaje en estos días o irse de vacaciones. Los Géminis que están casados tendrán algunas dificultades con su pareja y sienten que ya el amor se acabó. Trata de platicarlo más y arreglarlo de la mejor manera.

Te llega un dinero por parte de un negocio, tu ángel de la guardia te dice que esta semana debes estar preparado para cambios positivos de 360 grados y que debes actuar a las consecuencias de los problemas que se presenten. tendrás un golpe de suerte el día 09 de septiembre.

Números de la suerte: 01 y 29.

Horóscopo semanal de Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Cáncer. Semana de estar con toda la buena suerte para hacer cambios positivos en tu vida. Recuerda que tu signo está en una época de transformación de todas las energías y eso te va a ayudar a crecer más profesionalmente. Solo trata de quitarte de encima malas amistades y amores que solo te quieren por interés económico. Recuerda que debes poner orden y más carácter a tu vida personal.

Te busca un familiar para invitarte a una fiesta. Te llega un dinero por parte de un bono o compensación laboral. Ya no pelees con tu pareja, recuerda que tu signo siempre dramatiza todas las situaciones. Tendrás un mensaje por parte de tu ángel de la guardia que te dice que parte de tu misión en la vida tiene que ver con la comunicación y enseñanza a los demás y tratar de guiar con tu sabiduría a las personas que lo necesitan.

Decides cambiarte de casa, recuerda que estás en tu época de verte más joven y mantenerte a dieta. Tendrás un golpe de suerte el día 11 de septiembre.

Números de la suerte: 08 y 34.

Horóscopo semanal de Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Leo. Semana de tener cambios importantes en tu vida profesional. Por fin te hablan del trabajo que estabas anhelando y te vendrá un incremento de salario. Solo recuerda no presumir tanto porque te llenas de malas energías, solo cuénteselo a personas que sí te quieren, como tu familia.

Te compras ropa deportiva para hacer ejercicio recuerda que tu signo es el rey del zodiaco, por eso es importante estar siempre en forma. Recibes la invitación de salir de viaje en esta semana. Hazlo, que a veces necesitas mover tus energías.

Ten cuidado con problemas de accidentes. Sé mas precavido. A los Leo que están solteros y quieren ya formalizar su relación, esta semana será el momento de dar ese paso tan importante. Te busca un familiar para pedirte una ayuda económica.

Te dan un crédito de casa. Recuerda que es tiempo de acrecentar tu patrimonio. Tu signo es el más apasionado y por eso el mas infiel, así que trata de no tener compromiso si quieres seguir con varias personas a la vez. Trata de estudiar más para los exámenes de tu carrera. En estos días te puedas hacer cualquier cirugía porque todo saldrá bien.

Números de la suerte: 12 y 29.

Horóscopo semanal de Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Virgo. Semana de tener muchas presiones de trabajo, así que trata de darle solución a todo en su momento y no llenarte de angustias y desesperación. Recuerda que estás en tu semana de cumpleaños y eso te hará sonreír en estos días, y más porque recibes un regalo que no esperabas de alguien muy especial.

Serán muy importante estos días porque te ofrecen un puesto nuevo de trabajo. Acéptalo, que te va a ir de lo mejor. Recuerda que a tu signo le da impotencia no poder hacer las cosas como tú quieres y empiezas a sentirte mal, pero debes entender que todo tiene un camino en la vida.

Tu mejor día va a ser el día 11 de septiembre. En ese día, la suerte te va sonreír en todos los sentidos, ya no pelees con tu pareja. Sí te quiere. Recuerda darte un espacio siempre para que no se sientan presionados.

Días de invertir en tu carro. Haces exámenes de tu carrera universitaria y sales bien en todos. Ten cuidado con problemas de garganta, de infecciones. Trata de ir con tu médico. Tu compatibilidad en el amor será con los signos de Capricornio y Aries.

Números de la suerte: 07 y 23.

Horóscopo semanal de Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

Libra. Semana de suerte en las relaciones públicas. Van a ser unos días de cerrar negocios nuevos y aventurarse a crear nuevos rumbos laborales. Recuerda que te sigue la buena fortuna en todo lo económico, así que no lo dejes de aprovechar y realizarte más en cuestiones personales.

Empieza a arreglar tus asuntos legales, ordenar tus pendientes y empezar a realizar todo con muy buena actitud. Recuerda que el un problema que tiene el Libra es el orgullo. Trata de decirle a esa persona tan especial que lo sientes y quedar como amigos si ya no pueden ser pareja y veraz que te vas a quitar un peso de encima.

En cuestiones de salud trata, ahora sí, de ir con un buen medico y quitarte ese malestar de tu pierna y de neuralgia, para que no tengas ya molestias. Recuerda que la mejor inversión es uno mismo. Tendrás un golpe de suerte el día 11 de septiembre. Para los libra que están solteros les va venir un amor nuevo del signo de Tauro o capricornio que va ser muy compatible contigo.

Números de la suerte: 05 y 24

Horóscopo semanal de Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Escorpión. Semana de buenas energías alrededor de tu signo. Vas a tener unos días de buena suerte en todo lo relacionado a firma de contratos nuevos y la llegada de un dinero por parte de un trabajo, así que trata de analizar bien todas las opciones que se te presenten y escoge la mejor.

Verás cómo vas a comenzar una semana de la mejor manera, pero trata de no caer en presumir lo que todavía no tienes para que no se te sale. Tramitas tu visa americana y pasaporte, así como un crédito bancario para un departamento.

Cuidado con los celos. Trata de no controlar tanto a tu pareja para después no caigas en pleitos sin razón. Los Escorpio que están solteros tendrán días en los que conocerán personas muy compatibles con su signo, así que viste de colores fuertes y trata de ponerte mucho perfume para atraer más la suerte.

Este día 11 de septiembre va a ser de suerte en todo lo relacionado en relaciones públicas y emprender un negocio, así que no lo dudes y ponlo, que te va a ir de lo mejor. Estos días tu ángel de la guardia te indica que es el momento de mover las energías y, si puedes, cambiarte de casa, que te va a ir de lo mejor. También te recomienda ponerte algo de oro o plata, como una cadena o anillo, para atraer la abundancia.

Números de la suerte: 21 y 30.

Horóscopo semanal de Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Sagitario. Semana de estar con muchas preocupaciones personales y eso te hace ser el pilar de tu casa y el que va a estar viendo por los demás, pero trata de no caer en estrés. Recuerda que lo mejor que puede hacer tu signo para liberar las energías negativas es caminar en las mañanas con los rayos del sol para limpiar toda tu aura.

En tu trabajo se avecinan cambios muy importantes, en cuestiones de puestos y reacomodos de personal, así que trata de hablar con tus superiores para que te consideren para un mejor puesto. Tu mejor día va a ser el 11 de septiembre en cuestión de cierre de contratos y la autorización de algún crédito.

En cuestiones amorosas, vas a estar de lo mejor con tu pareja. Van a ser unos días de mucha pasión. A los Sagitarios que están solteros les van a llegar personas del signo de Virgo o Acuario, que van hablar de formalidad.

Ten cuidado con problemas de huesos. Recuerda que siempre debes estar con mucha cautela con los accidentes. Recibes una beca de estudios para el extranjero o en otra universidad. Esta semana te indica que debes tener una gran transformación en lo personal, y dejar atrás todo lo negativo. Se te recomienda que te pongas mucho perfume antes de salir de tu casa para atraer mas la abundancia.

Números de la suerte: 24 y 50.

Horóscopo semanal de Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Capricornio. Tu signo atraviesa por una etapa de prosperidad. Tienes la oportunidad de poner un negocio propio y buscar la forma de ganar dinero por honorarios.

Recuerda que Capricornio es el signo que atrae más la riqueza, así que trata de aprovechar el tiempo. El día 9 de septiembre vas a tener juntas en tu trabajo para cambios muy positivos en tu desempeño, pero solo trata de no platicarlo para que no provoques la envidia de los demás y así no tener obstáculos en tu futuro.

Un amor del signo de Aries, Géminis o Escorpio volverá más fuerte a tu vida, pero ya trata de estar en paz en tu vida amorosa y no estar pensando siempre que tu pareja te es infiel. Recuerda que es tu pensamiento, no la realidad, así disfruta del amor.

Cuidado en las calles, sobre todo con las caídas, o trata de no lastimarte si vas hacer ejercicio. Te piden prestado y va a ser un familiar. Recuerda que siempre vas a ser la salvación de tu familia. No dejes que la flojera te gane. Tú sigue con tus plan de estudios universitarios. Recuerda que vale más el que sabe más. Sacas tu pasaporte o visa americana, pagas el seguro de tu coche o tus gastos médicos.

Números de la suerte: 14 y 29.

Horóscopo semanal de Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Acuario. Tendrás buenos proyectos laborales en tu vida. Tu necesidad de crecimiento va a hacer que tu mente esté trabajando al cien por ciento para crear nuevos negocios que te van a dejar mejores ingresos económicos.

Sobre las relaciones de trabajo, trata de bloquear sus energías negativas sobre ti]; es decir, ya no les pongas tanta atención en lo que dicen. Recuerda que si los perros ladran es porque vas avanzando. Días de hacer pagos de tu casa y colegiatura.

Trata de cuidar tus gastos y ahorrar lo máximo posible para después no tener que pedir prestado. Intenta seguir con tu buena rutina de ejercicio y alimentación saludable, que te estás viendo de lo mejor. Planeas un viaje con tu pareja.

El Acuario es un gran vendedor y relacionista publico así que sigas por ese rumbo y ayudes a mas personas a encontrar la felicidad; es decir, hacer conferencias o ser maestro de vida. Tendrás un golpe de suerte el día 11 de septiembre. A los que están solteros, un amor del pasado vendrá a tu vida otra vez, y a los que están en pareja llegarán días de sorpresas agradables, y un amor vuelve de lejos.

Números de la suerte: 15 y 21.

Horóscopo semanal de Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Piscis. Tu signo tendrá suerte esta semana. Un nuevo ciclo de vida empieza y será de gran abundancia en todo lo que quieras realizar, por eso te recomiendo que en estos días estés en tu pensamiento de lo más positivo, porque vas atraer lo que deseas para tu futuro.

Trata de no envidar a nadie que te rodea. Recuerda que ese sentimiento de la envidia hace que tu persona se vuelva mas infeliz, así que tú mismo intenta sacar los buenos sentimientos y crecer en lo profesional para que tengas buena satisfacción.

En estos días, te llega una buena propuesta de cambio de trabajo. Aprende a perdonar a los que te hicieron daño para que tu corazón se llene otra vez de alegrías. Recuerda que a tu signo le gusta mucho el contacto con la naturaleza, así que cada vez que puedas ir a un día de campo o tener mascotas en tu casa vas a tener más energía positiva en tu vida.

En el amor, seguirás de gran conquistador. Recuerda que tu signo es muy apasionado y eso te hace tener varios amores al mismo tiempo, pero ya trata de madurar y tener una sola pareja. Para las mujeres, Piscis les recomiendo que traten de ir con su médico para un chequeo, para que se sientan de lo mejor.

No pienses que te vas a quedar sin trabajo. Solo es un reacomodo por la contingencia pero tú seguirás recibiendo tus ingresos.

Números de la suerte: 07 y 66.

