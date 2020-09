Mhoni Vidente, famosa tarotista mexicana, revela qué ocurrirá con tu futuro en las áreas de salud, el amor y el trabajo, según tu signo del Zodiaco. Consulta sus predicciones y descubre lo que te deparan los astros para este mes de setiembre 2020.

Recuerda que, además, puedes revisar los pronósticos del horóscopo de cada semana, que vienen también de la mano de Mhoni Vidente. Encuentra aquí los mejores presagios para tu futuro en estos 30 días.

Horóscopo de setiembre 2020

En este mes, Mhoni Vidente predice el futuro en el horóscopo de setiembre para cada signo zodiacal. Descubre cuáles son los cambios que se presentarán en cada área de tu vida y qué números y días tendrás mayor suerte.

Horóscopo mensual para Aries

Aries, tendrás cierres de contratos y proyectos nuevos de trabajo durante agosto. Te recomiendo que este 1 de agosto prendas una veladora roja y pongas una moneda adentro de la cera y perfume tuyo, además de un vaso con agua y una foto tuya debajo de la veladora, y pidas lo que necesitas para este mes. En el amor no te compliques, siempre estará a tu lado la persona ideal y el que no es para ti se irá; tu compatibilidad será con los signos de Acuario y Géminis. Tus mejores días serán 03, 06, 09, 11, 13, 19, 21, 27, 29 y 31; las energías positivas se juntarán esos días y todo lo que realices te saldrá bien. Le darás apoyo alguien que se está divorciando. Eres el líder en todos los sentidos, pero trata de no cargarte energías negativas. Tus colores el amarillo y el naranja.

Números de la suerte en setiembre: 02 y 77.

Horóscopo mensual para Tauro

Tauro, el planeta que te regirá en septiembre es Marte, lo que indica que será un mes lleno de fuerza para ser mejor en todo lo que te propongas, y el momento para tomar decisiones para crecer en lo personal y en lo económico; analiza qué es lo mejor para ti y avanza en tu vida. Tendrás dos golpes de suerte, no dudes en jugar a la lotería, y tu color de la abundancia será el azul. Tus días de mayor fuerza cósmica para resolver cualquier situación serán 03, 06, 07, 10, 14, 17, 21, 23 y 27, podrás hacer cualquier cambo positivo en estos días. Tu punto débil serán los sentidos de la vista y el oído, no dudes en ir con tu médico para una revisión. Sales de viaje por una cuestión familiar. Ya no seas tan terco en el amor, si esa persona ya no te quiere busca a alguien compatible con tu signo.

Números de la suerte en setiembre: 08 y 60.

Horóscopo mensual para Géminis

Géminis, Te regirá Júpiter en septiembre, por lo que será un gran mes para tu signo, por fin resolverás todos esos pendientes que tenías en el pasado y crecerás en lo económico. Tu signo es el gemelo del Zodíaco y eso te genera doble pensamiento e inteligencia, pero no te dejes sabotear por tu misma soberbia y busca el bienestar en tu vida. Tendrás dos golpes de suerte y tu color de la fortuna será el amarillo; trata de usarlo en tu ropa. Tus días mágicos en los que Júpiter te ayudará para salir de cualquier problema de divorcio o legal serán 03, 04, 06, 10, 11, 14, 20, 21, 23, 25, 29 y 30, podrás hacer cualquier trámite o cambio laboral y te irá de lo mejor. Te busca un amor del pasado para volver. Ten cuidado con accidentes o caídas. Te haces un cambio de look y logras verte de lo mejor.

Números de la suerte en setiembre: 09 y 70.

Horóscopo mensual para Cáncer

Cáncer, Saturno será el planeta que te regirá en septiembre, por lo que tendrás cambios radicales en tu vida; es decir, empezarás una nueva etapa desde tu interior. También tendrás un mes lleno de responsabilidades y obligaciones para ponerte al corriente en todo. Tendrás dos golpes de suerte y tu color de la prosperidad será el blanco, no dudes en usarlo. Saturno te enviará buenas energías cósmicas los días 02, 04, 06, 07, 10, 11, 15, 20, 21 y 30, en los cuales podrás cambiar de trabajo por uno mejor, o si buscas un crédito, no lo dudes, que será el mejor momento para conseguirlo. Deberás cuidarte de problemas de fraudes o robos . Tomas vacaciones. En el amor seguirás muy estable con tu pareja y para los que están solteros llegará un amor del signo de tierra que será muy compatible.

Números de la suerte en setiembre: 03 y 25.

Horóscopo mensual para Leo

Leo, El planeta que te ayudará en septiembre es Urano, por lo que tendrás sorpresas agradables en tu vida y una verdadera revolución con todo lo que te rodea; tu signo entrará en una etapa de crecer al máximo y darse a notar por su desempeño laboral. Tu signo de fuego junto a Urano se combinarán para resolver cualquier situación económica y legal, así que no dudes que éste será un gran mes para tu signo. Tendrás tres golpes de suerte y tu color de la prosperidad es el rosa o los tonos pastel. También Urano te ayudará a tener un mejor trabajo y proyectos laborales en los días 01, 03, 05, 09, 10, 11, 14, 15, 20, 21 y 30. Tu punto débil será la cintura o los riñones. Seguirás de conquistador, tendrás una pareja estable. Un cambio positivo vendrá este mes y será un mejor trabajo.

Números de la suerte en setiembre: 02 y 70.

Horóscopo mensual para Virgo

Virgo, en septiembre te regirá Plutón, esto significa que será un mes de metamorfosis y llegará a tu vida una estabilidad amorosa. Plutón junto con tu signo indica que realizarás un cambio positivo en tu ambiente laboral, no dudes en poner tu negocio, te irá de lo mejor. En tu cumpleaños te llegarán regalos y sorpresas por amores nuevos que te harán sentir muy feliz. Tu signo es el pilar de tu familia y eso te vuelve muy responsable en tus actos y procuras ayudar a los demás. Visitas a un familiar. Tendrás dos golpes de suerte y tu color será el morado, que es el color de Dios, así que úsalo más en tu vida cotidiana. Plutón te enviará energías cósmicas en tus días mágicos que serán 02, 06, 08, 09, 12, 14, 18, 23, 24 y 30, no dudes en hacer cambios en tu vida para estar de lo mejor.

Números de la suerte en setiembre: 06 y 44.

Horóscopo mensual para Libra

Libra, Neptuno te regirá en septiembre, por lo que te sentirás bien y podrás empezar ese régimen de dieta y ejercicio que necesita tu cuerpo. Neptuno también te ayudará a ser más idealista y a convencer a los demás de que eres el indicado para liderar un proyecto laboral, así que te llegarán oportunidades de trabajo mejor pagadas. Sales de viaje para tomar unas vacaciones. Recibes un dinero extra por lotería y tus colores de la prosperidad serán el gris y el negro, no dudes en usarlos para verte elegante y formal. Neptuno también te dará sorpresas en tus días mágicos que serán 03, 07, 11, 13, 14, 22, 25, 27 y 30; podrás hacer cambios para estar mejor. Te busca un amor del signo de Capricornio, Géminis o Leo que será compatible contigo. Tu punto débil será la garganta y los pulmones.

Números de la suerte en setiembre: 11 y 17.

Horóscopo mensual para Escorpio

Escorpio, Mercurio te regirá este mes de septiembre, te ayudará a encontrarte a ti mismo y saber de lo que eres capaz para sobresalir; este planeta junto a tu signo es una fuerza cósmica fuerte que te ayudará a solucionar tareas del pasado pendientes, y además resolverás deudas o situaciones legales de la mejor manera. En este mes no se te recomienda hacerte ninguna cirugía porque las energías de la salud no estarán de tu lado, será mejor esperar. Tendrás tres golpes de suerte y tu color de la prosperidad es el naranja. Estarás en contacto con la naturaleza, eso hará que tu energía positiva se fortalezca. Tus mejores días serán 02, 03, 04, 10, 11, 14, 15, 20, 22 y 29, no dudes en buscar un empleo nuevo y mejor pagado en estos días. Analizas retomar tus estudios y prepararte para triunfar.

Números de la suerte en setiembre: 15 y 29.

Horóscopo mensual para Sagitario

Sagitario, el astro rey, el Sol dominará, tu signo en septiembre, esto significa crecimiento en todo lo que realices de nuevos negocios y proyectos. El elemento de tu signo es el fuego y junto con el Sol es una explosión total de buenas energías cósmicas. Arregla asuntos legales y demandas del pasado para que no te hagan retroceder en tus planes. Tendrás dos golpes de suerte para conseguir ese dinero extra que deseas; tu color de la abundancia es el amarillo fuerte o amarillo canario; úsalo, te ayudará a crecer en lo económico. En el amor decides separarte o divorciarte de tu pareja para estar un tiempo solo y así conocer personas compatibles con tu signo. Tus días mágicos serán el 03, 05, 07, 10, 14, 17, 20, 24 y 30, no lo dudes y busca tu bienestar en estos días, se te dará sin problema.

Números de la suerte en setiembre: 03 y 72.

Horóscopo mensual para Capricornio

Capricornio, la Luna te regirá en septiembre, esto significa que deberás modular y controlar tu carácter y arranques de ira, recuerda que a veces alejas de tu vida a las personas que te quieren, por eso es importante que tu signo aprenda de todo lo que vives y busques ser mejor persona. La Luna junto a tu signo te ayudará a crecer en lo económico y en lo amoroso, así que no dudes, que será un mes de sorpresas económicas y tus colores de la prosperidad serán el verde claro y el verde militar, úsalos. Tus mejores días para hacer cambios positivos profesionales serán 01, 03, 05, 07, 09, 10, 11, 15, 25, 27 y 30. Tus puntos débiles serán la piel o las infecciones de transmisión sexual, cuídate. Te invitan de viaje. En el amor seguirás muy compatible con los signos Aries, Virgo o Escorpión.

Números de la suerte en setiembre: 30 y 41.

Horóscopo mensual para Acuario

Acuario, Marte te regirá en septiembre, por lo que tendrás oportunidades de crecimiento laboral y podrás demostrar lo bueno que eres en tu trabajo. Vendrá a ti el amor verdadero, hablarás de formalidad con tu pareja. A tu signo junto con el planeta Marte le hace bien salir de viaje para prosperar. Te vienen días de abundancia, tendrás tres golpes de suerte y tus colores de la fortuna serán el azul y blanco, úsalos lo más posible. Este mes darás apoyo a un familiar enfermo. Ten cuidado con las traiciones de supuestos amigos o de tus compañeros de trabajo, trata de no platicar mucho tu vida privada. Tus mejores días serán 01, 03, 05, 07, 09, 10, 14, 15, 20, 21, 24, 28, 29 y 30, resolverás problemas legales y deudas del pasado. Tu mejor compatibilidad en el amor es con Aries, Tauro o Libra.

Números de la suerte en setiembre: 14 y 19.

Horóscopo mensual para Piscis

Piscis, este mes de septiembre te regirán las estrellas, esto a tu signo, que es el último del Zodiaco y el más sentimental, lo llena de amor verdadero y correspondido, así que por fin estarás en una relación de pareja estable. Es tu momento de crecer en lo laboral y poner ese extra que tienes en mente para ser mejor y así conseguir una promoción de jefatura. Tendrás tres golpes de suerte y tus colores de la prosperidad serán el rojo y el azul, úsalos en tu ropa. Es el momento de que regreses a estudiar o tomes un curso. Tus días mágicos en que tendrás de tu lado toda la energía cósmica serán 02, 03, 05, 10, 11, 14, 15, 21, 22 y 30, no dudes en resolver ese trámite legal pendiente o buscar un mejor empleo. Tu punto débil será el cerebro o dolor de cuello, trata de no estar tan estresado.

Números de la suerte en setiembre: 07 y 20.