El horóscopo de hoy diario gratis te ayudará a tomar mejores decisiones para este día, martes 4 de agosto de 2020, de acuerdo a las predicciones de tu signo zodiacal, según la lectura del tarot de Jhan Sandoval.

Descubre qué le depara en el futuro a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, conocerás cuál es el signo de esa persona especial por su fecha de nacimiento.

¿Cómo saber qué signo del zodiaco soy en el horóscopo?

La única forma para saber qué signo del zodiaco eres en el horóscopo es mediante tu fecha de nacimiento; es decir, el día de tu cumpleaños determinará a qué signo zodiacal perteneces.

¿Cuál es el signo zodiacal de cada mes, según el horóscopo?

Signo zodiacal Fecha Elemento Aries 21 de marzo al 20 de abril Fuego Tauro 21 de abril al 21 de mayo Tierra Géminis 22 de mayo al 21 de junio Aire Cáncer 22 de junio al 23 de julio Agua Leo 24 de julio al 23 de agosto Fuego Virgo 24 de agosto al 22 de septiembre Tierra Libra 23 de septiembre al 22 de octubre Aire Escorpio 23 de octubre al 22 de noviembre Agua Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre Fuego Capricornio 22 de diciembre al 19 de enero Tierra Acuario 20 de enero al 19 de febrero Aire Piscis 20 de febrero al 20 de marzo Agua

Horóscopo de Aries

Empiezas a liberarte de todas esas complicaciones que te han retrasado temas económicos o laborales. En lo personal, las actitudes de esa persona te generan cierta desconfianza.

Horóscopo de Tauro

Llegará una propuesta en apariencia importante, pero tu intuición te hará desconfiar y decidirás evaluar. Por otro lado, notarás el apoyo de alguien que desea ganarse nuevamente tu confianza.

Horóscopo de Géminis

Termina esta etapa de pérdidas, llega una oportunidad laboral o económica que cambiará tu situación. En lo personal, por el momento estarás distante de lo afectivo o sentimental.

Horóscopo de Cáncer

Empezarás a concretar esas ideas que parecían irrealizables, será un día dinámico y de avance. Recuperas espacios familiares que habías descuidado por tantas tensiones, te sentirás mejor.

Horóscopo de Leo

No te apresures, es importante que evalúes cada decisión a tomar para que luego no te sientas insatisfecho por los resultados. En lo personal, no prolongues las diferencias, busca la conciliación.

Horóscopo de Virgo

Tienes la orientación necesaria para para avanzar en tus proyectos, todo empieza a avanzar positivamente. Vuelve la comunicación con esa persona que ha sido importante tan para ti.

Horóscopo de Libra

Hablarás de temas económicos o proyectos laborales con alguien que no resulta muy constante, precaución. Tienes que recuperar la confianza y tu seguridad, solo así tu relación mejorará.

Horóscopo de Escorpio

Las demoras te hacen perder la calma, es importante controlar el pensamiento y empezarás a ver las soluciones que necesitas. En lo sentimental, expresarás lo que sientes sin limitaciones.

Horóscopo de Sagitario

No te conviene discutir ni generar controversia a tu alrededor, la prudencia evitará confrontaciones. En el amor, es el momento de asumir mutua responsabilidad en los conflictos y peleas.

Horóscopo de Capricornio

Tienes que poner condiciones para que no vuelvas a tener retrasos o complicaciones por tus compañeros. Retomas conversaciones con alguien que te genera mucha ilusión.

Horóscopo de Acuario

Tienes ideas inteligentes que te permitirán avanzar y salir de esta etapa de lentitud que tanto te había frustrado. En lo afectivo, tu carisma y encanto resaltará, día favorable para reconciliaciones.

Horóscopo de Piscis

No te confíes de terceros y observa muy de cerca el avance de tus proyectos, así evitarás retrasos. Superas a esa persona que te había generado tanta inestabilidad emocional, recuperas seguridad.

