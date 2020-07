El horóscopo de hoy diario gratis te ayudará a tomar mejores decisiones para este día, martes 28 de julio de 2020, de acuerdo a las predicciones de tu signo zodiacal, según la lectura del tarot de Jhan Sandoval.

Descubre qué le depara en el futuro a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, conocerás cuál es el signo de esa persona especial por su fecha de nacimiento.

¿Cómo saber qué signo del zodiaco soy en el horóscopo?

La única forma para saber qué signo del zodiaco eres en el horóscopo es mediante tu fecha de nacimiento, es decir, el día y mes de tu cumpleaños determinará a qué signo zodiacal perteneces.

El calendario astrológico se divide en 12 signos, pero la temporada de cada signo no es parte de la primera de cada mes.

¿Cuál es el signo zodiacal de cada mes, según el horóscopo?

Signo zodiacal Fecha Elemento Aries 21 de marzo al 20 de abril Fuego Tauro 21 de abril al 21 de mayo Tierra Géminis 22 de mayo al 21 de junio Aire Cáncer 22 de junio al 23 de julio Agua Leo 24 de julio al 23 de agosto Fuego Virgo 24 de agosto al 22 de septiembre Tierra Libra 23 de septiembre al 22 de octubre Aire Escorpio 23 de octubre al 22 de noviembre Agua Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre Fuego Capricornio 22 de diciembre al 19 de enero Tierra Acuario 20 de enero al 19 de febrero Aire Piscis 20 de febrero al 20 de marzo Agua

Horóscopo de Aries

Es posible que desees retomar etapas de tu vida que ya tienes que superar, mirar al pasado no traerá la armonía que estás buscando. Hoy tu entorno familiar será de gran apoyo emocional.

Horóscopo de Tauro

Podrías estar reafirmándote en una postura inflexible que solo esté alejando a las personas que realmente te aprecian. Analiza tu actitud y esa falta de paciencia que estarías demostrando.

Horóscopo de Géminis

Tienes que desarrollar más paciencia frente a esas diferencias que están surgiendo con tus familiares. Si eres conciliador podrás acabar con los resentimientos y volverá la armonía que necesitas.

Horóscopo de Cáncer

Estarías alejándote de una persona importante sin percatarlo. Intenta dividir bien tus tiempos y acércate a tus seres queridos, hay quienes desean compartir espacios contigo y debes permitirlo.

Horóscopo de Leo

Te sientes más tranquilo pues has resuelto con prontitud asuntos que parecían difíciles de concretar, hoy mejoran tus ánimos y te acompañará un aire optimista que te acercará a tu entorno.

Horóscopo de Virgo

Las demoras de los últimos tiempos han afectado tus ánimos, es importante que muestres mayor equilibrio en tus emociones, pues tu entorno está pendiente de tu estado. Paciencia, todo mejorará.

Horóscopo de Libra

Un familiar está notando el poco interés que demuestras a las sugerencias que viene realizando. Hoy llamará tu atención y sus motivos tienen una base en la que debes de reflexionar.

Horóscopo de Escorpio

Empiezas a notar la distancia de esa persona, se debe a las diferencias que han tenido últimamente. Hoy cambiarás y te mostrarás más próximo, limarán asperezas y volverá la tranquilidad.

Horóscopo de Sagitario

Estarás entre una actividad placentera y algunas responsabilidades que necesitas avanzar. Deberás manejar bien tus tiempos para que puedas distraerte sin descuidar todo lo pendiente.

Horóscopo de Capricornio

Un ser querido llama tu atención y te hace reflexionar. Hoy empiezas a recuperar tu sensibilidad y te acercarás más a los que amas. Notarás un cambio positivo y se lo agradecerás.

Horóscopo de Acuario

Algunos temas económicos que no has logrado resolver te generan preocupación y esto será percibido por un familiar. No escondas tus inquietudes y exprésate, recibirás el apoyo necesario.

Horóscopo de Piscis

Acostumbrado a otras actividades en días festivos, es posible que hoy te sientas limitado por las circunstancias. Valora lo que te rodea y saca lo mejor de ti frente a los tuyos, será lo importante.

