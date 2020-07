Horóscopo de hoy gratis: descubre cuáles son las predicciones para tu futuro, según tu signo zodiacal

El horóscopo de hoy diario gratis te ayudará a tomar mejores decisiones para este día, viernes 24 de julio de 2020, de acuerdo a las predicciones de tu signo zodiacal, según la lectura del tarot de Jhan Sandoval.

Descubre qué le depara en el futuro a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, conocerás cuál es el signo de esa persona especial por su fecha de nacimiento.

¿Cómo saber qué signo del zodiaco soy en el horóscopo?

La única forma para saber qué signo del zodiaco eres en el horóscopo es mediante tu fecha de nacimiento, es decir, el día y mes de tu cumpleaños determinará a qué signo zodiacal perteneces.

¿Cuál es el signo zodiacal de cada mes, según el horóscopo?

Signo zodiacal Fecha Elemento Aries 21 de marzo al 20 de abril Fuego Tauro 21 de abril al 21 de mayo Tierra Géminis 22 de mayo al 21 de junio Aire Cáncer 22 de junio al 23 de julio Agua Leo 24 de julio al 23 de agosto Fuego Virgo 24 de agosto al 22 de septiembre Tierra Libra 23 de septiembre al 22 de octubre Aire Escorpio 23 de octubre al 22 de noviembre Agua Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre Fuego Capricornio 22 de diciembre al 19 de enero Tierra Acuario 20 de enero al 19 de febrero Aire Piscis 20 de febrero al 20 de marzo Agua

Horóscopo de Aries

Recibirás el mensaje de alguien que habías juzgado por su actitud distante. Ahora es el momento de aclarar todo lo que te había afectado. Habrá sinceridad y disculpas que debes de aceptar.

Horóscopo de Tauro

Luego de tanto esfuerzo culminas con éxito actividades que te habían desgastado. Es posible que surja una reunión en casa donde compartirás gratos momentos con las personas que amas.

Horóscopo de Géminis

Podrías asumir más responsabilidades en casa, lo que podría restarle el tiempo a algunas actividades que pensaste realizar para despejar tu mente. Paciencia, depende de ti ordenarte.

Horóscopo de Cáncer

Has tenido una semana cargada de tensiones; ahora que todo empieza a calmarse será mejor descansar para recuperar energías y reflexionar en tus actos. Llegarás a importantes conclusiones.

Horóscopo de Leo

Diriges tu atención hacia tus seres queridos, más que nunca te importará el bienestar de los tuyos y harás de todo para colaborar con ellos. Será un día tranquilo, de unión y armonía familiar.

Horóscopo de Virgo

No quieres que nadie vuelva a dañarte en el amor, esto podría conducirte a una actitud rígida y distante que aleje a las personas interesadas en ti. No pierdas tu sensibilidad y capacidad de entrega.

Horóscopo de Libra

Tienes que evaluar el tiempo que ha pasado y los resultados que tienes, tanto en tus relaciones personales como en tus proyectos. Hay cosas que necesitas abandonar para continuar creciendo.

Horóscopo de Escorpio

Aprovecharás el fin de semana para organizar actividades que están pendientes de desarrollo. Tu sentido de responsabilidad te llevaría a descartar otros temas, como sociales o sentimentales.

Horóscopo de Sagitario

Tienes que evaluar tu actitud, estás exigiendo la atención y los detalles que no estás brindando. Si no rectificas, es posible que la persona que te interesa tome distancia y sea justificada.

Horóscopo de Capricornio

Tu naturaleza es enteramente racional, pero algo te está haciendo despegar los pies del piso y se trataría de un tema sentimental. Controla tu ilusión y solo avanza si la otra parte lo hace.

Horóscopo de Acuario

Has dejado atrás una mala experiencia amorosa. Si bien, hay posibilidades de volverte a enamorar, no desearás apresurar nada que no te brinde seguridad. Ahora mostrarás mucha madurez.

Horóscopo de Piscis

Necesitas de la compañía de amistades, pero es posible que estés siendo un tanto indiferente con tus seres queridos. Lima asperezas y verás lo bien que la pasas con tu círculo más cercano.

