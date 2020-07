Horóscopo semanal | La famosa pitonisa mexicana Mhoni Vidente te revela lo que el destino te depara en la salud, el trabajo y el amor. Revisa las predicciones para la semana del 13 al 19 de julio de 2020.

Mhoni Vidente comparte con sus seguidores todas sus revelaciones según el signo zodiacal a través de su página de Facebook. Para su horóscopo semanal, la reconocida tarotista incluye los números de la suerte que brindarán fortuna a las personas.

Horóscopo semanal de Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Aries, tu signo zodiacal es el líde esta semana. Resolverás sin problema retos pendiente en el trabajo, pero debes ser discreto en tus asuntos para evitar las energías negativas. Te buscarán para un proyecto nuevo, antes de aceptar trata aclarar cuánto deseas ganar y plantea tus expectativas.

Según Mhoni Vidente, aprende a decir que no en el amor, si ya no sientes nada por esa persona. Intenta de darte un tiempo y conocer a alguien más compatible contigo mismo.

Números de la suerte para Aries: 01 y 13.

Horóscopo semanal de Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Para Tauro, estos días saldrás de viaje por cuestiones de trabajo y te llegará un dinero extra para pagar algunas deudas, como el de tu tarjeta de crédito. También, te ofrecerán un contrato que te causará satisfacciones, pero debes ser discreto con tus planes para que no despiertes enviadias en tu entorno.

En el amor, ya no discutas con tu pareja, ambos se quieren pero necesitan darse espacio siempre para que no se sientan presionados. En la salud, ten cuidado con los riñones.

Números de la suerte para Tauro: 07 y 65.

Horóscopo semanal de Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Géminis, gozarás de mucha suerte con trabajos nuevos y cierre de contratos esta semana y es que elemento de tu signo zodiacal es el aire y te atraerá buenas oportunidades económicas, pero debes tener cuidado con las vibras negativas. También, recibirás un dinero extra.

Según el horóscopo semanal, en cuestiones de amor tendrás una fuerte discusión estos días con tu pareja por culpa de un chisme. Trata de remediarlo antes de que se salga de control.

Números de la suerte para Géminis: 01 y 89.

Horóscopo semanal de Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Para Cáncer, esta semana debes ajustar tu dinero y pagar tus deudas; recuerda que tu signo zodiacal es el más despilfarrador. También estos días serán momentos de prosperidad en todos los ámbitos de tu vida, incluyendo el trabajo.

Te buscará un amor del pasado para volver, pero trata de hablar claro con esa persona y dile que eso ya pasó. Acudirás al médico por un agotamiento mental y físico que has presentado últimamente, es necesario que inicies a cuidar mejor tu salud.

Números de la suerte para Cáncer: 03 y 29.

Horóscopo semanal de Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Leo, esta semana te mantendrás muy ocupado con muchas tareas pendientes en el aspecto laboral y personal, por lo que debes ordenar bien tus pensamientos y concentrarte para sacar todo adelante. También, te buscarán para un trabajo nuevo que te ayudará a mejorar tu economía, sólo recuerda respetar las jerarquías.

Según Mhoni Vidente, en el amor te sentirás muy feliz con tu pareja y pensarán en comprometerse. Cuida tu salud, sobre todo de problemas de la espalda y huesos.

Números de la suerte para Leo: 04 y 38.

Horóscopo semanal de Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Para Virgo, estos días sacarás un trabajo atrasado y estarás en juntas para ordenar los cambios de este mes. Recuerda que tu signo zodiacal siempre busca controlarlo todo, y cuando no puedes te sientes frustrado. Trata de estar tranquilo y no comentes tus logros para evitar los chismes.

En el amor, si esa persona no te valora o no te quiere, no le ruegues; ya llegará alguien a tu vida más compatible con tus sentimientos. En al salud, cuidate de los intestinos.

Números de la suerte para Virgo: 07 y 65

Horóscopo semanal de Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

Libra, esta semana tendrás buenas noticias en lo laboral y decidirás cambiarte a un mejor ambiente de trabajo. Ten cuidado con las envidias, trata de ser más selectivo y busca a personas más afines con tu forma de ser.

Según el horoscopo semanal, recibirás un regalo inesperado por parte de un amor nuevo. Mientras en la salud, cuídate de los pulmonos y la garganta, acude al médico.

Números de la suerte para Libra: 09 y 78.

Horóscopo semanal de Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Para Escorpio, estos días adoptarás decisiones en el trabajo muy importantes por lo que es el momento de definir qué quieres para tu futuro y buscar las mejores oportunidades. También, esta semana obtendrás un dinero extra.

De acuerdo a Mhoni Vidente, debes tener cuidado con la infidelidades o separación y es que tu signo zodiacal es muy tajante en las decisiones y casi nunca se retractas de lo que decide. Por otra parte, cuida tu salud, sobre todo los problemas de intestino, acumulas muchos corajes así que trata de liberarlos para estar mejor.

Números de la suerte para Escorpio: 01 y 29.

Horóscopo semanal de Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Sagitario, acudirás esta semana a juntas de trabajo para cambios de puesto y elaborarás un nuevo proyecto, pero debes cuidarte de las envidias. Según el horóscopo semanal, te irá muy bien y que estas en tu mejor momento por lo que no puedes desaprovechar las oportunidades de crecimiento.

En el amor, conocerás a alguien especial con quien tendrás una relación estable. Es momento de controlar tu temperamento y no ser tan sarcástico.

Números de la suerte para Sagitario: 04 y 33.

Horóscopo semanal de Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Para Capricornio, esta semana enfrentarás presiones laborales y personales y es que atraviesas por energías revueltas, evita tomar decisiones importantes y no te cambies de trabajo por el momento. Recibirás un dinero extra por la venta de un bien, pero trata de ahorrar para tu futuro.

Un amor del pasado te buscará para volver, pero recuerda que es mejor seguir adelante y es que conocerás a alguien muy especial. Cuida tu salud, de los problemas de riñón e infección de las vías urinarias.

Números de la suerte para Capricornio: 13 y 20.

Horóscopo semanal de Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Acuario, estos días serán de buena suerte para tu signo zodiacal en el aspecto laboral por lo que te te llegará una atractiva propuesta de trabajo o si tienes un negocio propio verás que empieza a crecer. Esta semana las energías del dinero estarán a tu favor, pero trata de ser discreto.

Según Mhoni Vidente, no tendrás prisa en encontrar el amor, trata de tomarte un tiempo solo y disfruta de tu soledad. Ya llegará alguien especial a tu vida.

Números de la suerte para Acuario: 05 y 44.

Horóscopo semanal de Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Para Piscis, tomarás decisiones importantes en el trabajo, pero no te dejes llevar por tus impulsos y busca lo mejor para ti. Según el horóscopo semanal, tu signo zodiacal atravesará por una etapa de crecimiento económico y es momento de buscar un asenso o poner un negocio propio.

Un amor te busca, es momento de exponer tus dudas sobre la relación amorosa y lleguen a un entendimiento de pareja. En la salud, consulta a tu médico sobre tus problemas de ansiedad.

Números de la suerte para Piscis: 02 y 19.

