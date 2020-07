El horóscopo de hoy diario gratis te ayudará a tomar mejores decisiones para este día, sábado 11 de julio, de acuerdo a las predicciones de tu signo zodiacal, según la lectura del tarot de Jhan Sandoval.

Descubre qué le depara en el futuro a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, conocerás cuál es el signo de esa persona especial por su fecha de nacimiento.

¿Cómo saber qué signo del zodiaco soy en el horóscopo?

La única forma para saber qué signo del zodiaco eres en el horóscopo es mediante tu fecha de nacimiento, es decir, el día y mes de tu cumpleaños determinará a qué signo zodiacal perteneces.

Signos zodiacales y fechas de nacimiento: ¿Cuál es mi signo ascendente?

Además, de leer el horóscopo de hoy para tu signo zodiacal, aquí encontrarás un ritual para la prosperidad. Recuerda que la sal se convierte en un recurso para limpiarte de las impurezas y las energía negativas. Mira cómo hacerlo en el siguiente ritual compartido por el tarotista Jhan Sandoval.

Signo Zodiacal Fecha Elemento Aries Fuego Tauro Tierra Géminis Aire Cáncer Agua Leo Fuego Virgo Tierra Libra Aire Escorpio Agua Sagitario Fuego Capricornio Tierra Acuario Aire Piscis Agua

Horóscopo de ayer

Si no pudiste revisar el horóscopo diario del viernes 10 de julio de 2020, hazlo hoy y conoce cuál fue el pronóstico de los astros para tu signo zodiacal en la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de Aries

No desgastes tu energía alterándote y concéntrate en resolver esos asuntos familiares que últimamente te han estado preocupando. La prudencia y la paciencia te sacará de cualquier apuro.

Horóscopo de Tauro

Posiblemente no seas consciente que algunas de tus actitudes o comentarios han generado resentimientos a tu alrededor. Si reflexionas encontrarás el error y podrás cambiar las circunstancias.

Horóscopo de Géminis

Tienes necesidad de expresar lo que sientes. Guardar silencio solo te lleva a contener emociones y dudas. Hoy podrás contar con el consejo de una amistad, sus palabras te devolverán la calma.

Horóscopo de Cáncer

No debes de tomar como ataque los comentarios que te haga un familiar. Su intención es que recapacites en situaciones que quizá no has reflexionado. Contrólate y medita en sus palabras.

Horóscopo de Leo

Una agradable conversación podría tornarse tensa si insistes en tocar temas que ya están zanjados. No le des libre salida a los celos y a la desconfianza. Depende de ti la estabilidad de tus vínculos.

Horóscopo de Virgo

Un ambiente armonioso mejora tus ánimos. Te mostrarás más tolerante y un familiar aprovechará tu cambio para acercarse y limar las asperezas que los habías separado. No pongas barreras.

Horóscopo de Libra

Hablarás de tus sentimientos y la otra parte se mostrará muy receptiva. Es un día ideal para reconciliaciones, fortalecer compromisos o iniciar alguna conquista amorosa. Aprovecha la energía.

Horóscopo de Escorpio

Antes de juzgar a esa persona evalúa si estás en la postura, ya que los errores han sido de ambas partes. Sé más flexible, puesto que tu actitud solo traería la misma inestabilidad de siempre.

Horóscopo de Sagitario

Un ser querido percibirá tu preocupación e influirá sutilmente en tu estado de ánimo. Hoy comprobarás que no todo tiene el tinte negativo que estabas imaginando y recuperarás la calma.

Horóscopo de Capricornio

Has descuidado algunos asuntos y hoy sentirás que no tienes el manejo de ellos. Tienes que recuperar tu persistencia y compromiso, será la única manera que recuperes el control.

Horóscopo de Acuario

A pesar de la intolerancia que muestra esa persona, en el fondo desea aclarar los problemas y recuperar la buena relación. Si mantienes la calma copiará tu ejemplo y podrán conciliar.

Horóscopo de Piscis

Eres más consciente de los errores que te hicieron perder oportunidades. Hoy continuarás reflexionando en el aprendizaje y te plantearás proyectos que se basaran en la experiencia conseguida.

Ritual con sal de Jhan Sandoval

