Este 21 de junio, se producirá un nuevo eclipse anular del sol, conocido como “Anillo de fuego”, cuya aparición tendrá mucho significado en los 12 signos del zodiaco del horóscopo. Se recuerda que este evento astral se da cuando la luna cubre completamente el centro del sol, dejando ver sus exteriores en forma de círculo de luz.

Este fenómeno lunar aparecerá al amanecer en el centro de África, seguirá su camino por el Medio Oriente, India, China, y terminará sobre el océano Pacífico. Este fenómeno astronómico es sin duda un evento muy importante para muchos fanáticos, pero también trae consigo cierta influencia en la astrología y con ello en los signos del zodiaco.

Los signos más afectados con el eclipse anular

El eclipse anular del sol de este 21 de junio se producirá en el primer grado de cáncer por lo que principalmente afectará a los signos de cáncer y capricornio. Este evento astral afectará un punto y su opuesto. En ese sentido, aquellos cuya fecha de nacimiento se encuentra en los primeros días de ambos signos serán los más afectados.

Predicciones para cada signo del zodiaco

Aries: el eclipse anular hará que tu signo zodiacal pase por un momento difícil en el trabajo y genere una alarma en tu salud, ya que enfermedades pasadas podrían causarte molestias.

Tauro: el evento astronómico no te ocasionará muchos impactos negativos y más bien generará nuevas perspectivas en todos sus entornos.

Géminis: el Anillo de fuego hará que te preocupes por tus gastos en cuanto al dinero y, además, ocasionará que visites al oftalmólogo por problemas de salud.

Cáncer: presentarás problemas de salud en los pulmones y reflexionarás sobre tus asuntos financieros, es decir, es momento de ahorrar el dinero y gastarlo menos.

Leo: el eclipse anular te traerá una crisis financiera y ello generará que presentes problemas de salud, por ello, es importante cuidar la administración del dinero.

Virgo: este signo zodiacal el Anillo de fuego generará que tengas ganancias económicas y que mantengas tus relaciones personales de manera armoniosa.

Libra: afrontarás un problemas laborales, es momento de buscar nuevas oportunidades de trabajo o reinventar estrategias de negocio propio para atraer nuevos clientes.

Escorpio: no habrá muchas novedades pero debes cuidar la salud sobre todo si sufres de alguna enfermedad respiratoria.

Sagitario: el Anillo de fuego hará que te preocupes más por tu salud y por tus cuestiones financieras que pueden volverse un problema si no mantienes estable tus asuntos familiares.

Capricornio: tu signo zodiacal pasará por momentos positivos en todos los entornos, incluido el trabajo; sin embargo, es importante que cuides tu salud de un mal pasado.

Acuario: tendrás días idóneos para salir con éxito de la situación estancada, pero debes ser paciente ya que es la clave para lograr lo que te propongas.

Piscis: El eclipse anular te traerá conflictos en tus relaciones personales por lo que debes aprender a manejar con cuidado la situación.

¿Cómo aprovechar la energía que trae consigo el eclipse?

Los eclipses sincronizan con el mal clima, sean terremotos, erupciones volcánicas y muchas veces con accidentes en los que intervienen un gran número de las personas, de acuerdo a la información de Patricia Kesselman de Clarín. En ese sentido, es mejor evitar aglomeraciones de personas y los espacios muy concurridos.

También, es recomendable no considerar nuevos proyectos, no hacer propuestas ni tomar decisiones importantes porque lo que se empiece no funcionará en la forma que esperabas. Este evento astronómico puede anunciar un evento importantes en la vida como encuentro, rupturas o cambios en algún entorno. Asimismo, simbolizan la desaparición momentánea de nuestro potencial interior. El sol da vida y energía por lo que su oscurecimiento debido al eclipse anular es una señal de ausencia de esta.