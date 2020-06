Horóscopo de hoy gratis: descubre cuáles son las predicciones para tu futuro, según tu signo zodiacal

El horóscopo de hoy diario gratis te ayudará a tomar mejores decisiones para este día, martes 2 de junio de 2020, de acuerdo a las predicciones de tu signo zodiacal, según la lectura del tarot de Jhan Sandoval.

Descubre qué le depara en el futuro a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, conocerás cuál es el signo de esa persona especial por su fecha de nacimiento.

¿Cómo saber qué signo del zodiaco soy en el horóscopo?

El calendario astrológico se divide en 12 signos, pero la temporada de cada signo no es parte de la primera de cada mes.

¿Cuál es el signo zodiacal de cada mes, según el horóscopo?

Signo zodiacal Fecha Elemento Aries 21 de marzo al 20 de abril Fuego Tauro 21 de abril al 21 de mayo Tierra Géminis 22 de mayo al 21 de junio Aire Cáncer 22 de junio al 23 de julio Agua Leo 24 de julio al 23 de agosto Fuego Virgo 24 de agosto al 22 de septiembre Tierra Libra 23 de septiembre al 22 de octubre Aire Escorpio 23 de octubre al 22 de noviembre Agua Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre Fuego Capricornio 22 de diciembre al 19 de enero Tierra Acuario 20 de enero al 19 de febrero Aire Piscis 20 de febrero al 20 de marzo Agua

Horóscopo de Aries

No pretendas retomar lo que debe quedar en el pasado, necesitas contemplar nuevos proyectos. A pesar de tu interés por reconciliarte, esa persona aún muestra desconfianza. Debes esperar.

Horóscopo de Tauro

Algunos imprevistos te pondrán en alerta. No actúes por impulso, tienes que analizar antes de ejecutar. No te apresures y tómate un tiempo para evaluar esa propuesta de reconciliación.

Horóscopo de Géminis

No comentes sobre tus proyectos, habrá gente negativa que intentará llenarte de temores. Luego de una pelea, alguien busca tus disculpas. No te cierres en posturas que la distancien.

Horóscopo de Cáncer

Te unirás con otras personas para impulsar un nuevo proyecto, tienes que ordenarte para concretarlo. Reestablece los límites, no permitas injusticias por conservar a alguien que no conviene.

Horóscopo de Leo

Cuidado con el desorden, alguien cercano podría quejarse de tus descuidos generándose una discusión innecesaria. Decides alejarte de esa persona que sientes no responde a tus mensajes.

Horóscopo de Virgo

No te comprometas con aquello que no puedas cumplir, podrías perjudicarte por faltar a tu palabra. Tienes la oportunidad de reconciliarte, es cuestión de conservar la tolerancia y no confrontar.

Horóscopo de Libra

Es importante que limes asperezas con aquellas personas que son claves para el desarrollo de tu labor. Estás alejándote de tus seres queridos por mantenerte en posturas inflexibles, reflexiona.

Horóscopo de Escorpio

Alguien que prometió inmediatez está dilatando resultados o respuestas, necesitas establecer límites. En el amor, acercarte a esa persona sin un cambio verdadero no conducirá a nada.

Horóscopo de Sagitario

No rechaces el apoyo que necesitas, mantenerte solo frente a tanto no te permite avanzar. En lo sentimental, te afecta la distancia que tienes con esa persona, es el momento de perdonar.

Horóscopo de Capricornio

Organizarte te ha permitido avanzar en actividades que parecían complejas de manejar. No reacciones con la misma tendencia al conflicto que tu pareja, si te dominas todo se resolverá.

Horóscopo de Acuario

Se abre una nueva oportunidad, ingresarás a un terreno diferente pero productivo, te brindará estabilidad. Esa persona hablará de sus sentimientos, aprovecha el momento y exprésate.

Horóscopo de Piscis

Tienes las ideas claras, pero falta voluntad; aleja la pena o la tristeza, no te está permitiendo avanzar. Poco a poco te estás liberando de esa dependencia emocional que tanto te afectó.

