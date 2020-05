El horóscopo de hoy diario gratis te ayudará a tomar mejores decisiones para este día, jueves 21 de mayo de 2020, de acuerdo a las predicciones de tu signo zodiacal, según la lectura del tarot de Jhan Sandoval.

Descubre qué le depara en el futuro a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, conocerás cuál es el signo de esa persona especial por su fecha de nacimiento.

¿Cómo saber qué signo del zodiaco soy en el horóscopo?

La única forma para saber qué signo del zodiaco eres en el horóscopo es mediante tu fecha de nacimiento, es decir, el día y mes de tu cumpleaños. Así podrás determinar a qué signo zodiacal perteneces.

¿Cuál es el signo zodiacal de cada mes, según el horóscopo?

Signo zodiacal Fecha Elemento Aries 21 de marzo al 20 de abril Fuego Tauro 21 de abril al 21 de mayo Tierra Géminis 22 de mayo al 21 de junio Aire Cáncer 22 de junio al 23 de julio Agua Leo 24 de julio al 23 de agosto Fuego Virgo 24 de agosto al 22 de septiembre Tierra Libra 23 de septiembre al 22 de octubre Aire Escorpio 23 de octubre al 22 de noviembre Agua Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre Fuego Capricornio 22 de diciembre al 19 de enero Tierra Acuario 20 de enero al 19 de febrero Aire Piscis 20 de febrero al 20 de marzo Agua

Horóscopo de Aries

Estarías desgastando tu energía en actividades que no muestran rentabilidad, sé más flexible y contempla otros caminos. En el amor, no insistas si esa persona no corresponde a tu entrega.

Horóscopo de Tauro

Estarías desarrollando una labor incompatible con tu naturaleza; sé paciente, pronto llegarán mejores opciones. En el amor, que no te falte transparencia si deseas mantener tu relación

Horóscopo de Géminis

Esos percances son la señal del cambio de rumbo que tienes que tomar, no persistas en lo que no funciona. En el amor, hay evidencia de desgaste e indiferencia, necesitas enfrentar y aclarar.

Horóscopo de Cáncer

Es posible que cortes con una alianza y que esto suponga una repartición o división de capitales. Tomarías distancia de alguien que sientes no te ha brindado la seguridad que estabas buscando.

Horóscopo de Leo

Tu sentido práctico te permitirá resolver con inmediatez lo que parecía difícil de manejar, será un día productivo. Tu sensibilidad no te permite ser indiferente con los problemas de una amistad.

Horóscopo de Virgo

Gracias a tu perseverancia y al apoyo que recibirás, cerrarás ese acuerdo que te beneficiará económicamente. En el amor, olvidarás los malos entendidos y entregarás más atenciones.

Horóscopo de Libra

Empiezan a resolverse aquellos problemas laborales que parecían insuperables, vuelve la estabilidad. Hay personas en tu entorno que esperan más detalles y expresiones afectivas de tu parte.

Horóscopo de Escorpio

Decides prescindir de algunos gastos para solventar otras necesidades, tu buena administración te permitirá mantener equilibrio. En el amor, esa persona necesita de tu colaboración.

Horóscopo de Sagitario

Los resultados de cierta actividad no serán los esperados. No permitas que el pesimismo te estanque, sigue luchando. En lo personal, dale más atención a esa persona que te interesa.

Horóscopo de Capricornio

El temor a equivocarte y perder está haciendo que no avances en esos planes que te llevarían al éxito. En lo personal, no te dejes contagiar por el pesimismo de las personas que te rodean.

Horóscopo de Acuario

La lentitud de algunos procesos están adormeciéndote, no pierdas la constancia y menos el optimismo. En el amor, podrías descuidar aspectos importantes de la relación, como la pasión.

Horóscopo de Piscis

Llegan buenas noticias que no estarías percibiendo como tal, por no ser de la dimensión que esperas. En el amor, aún puedes salvar tu relación si dejas que pensar en los fracasos del pasado.

