El horóscopo de hoy diario gratis te ayudará a tomar mejores decisiones para este día, sábado 16 de mayo de 2020, de acuerdo a las predicciones de tu signo zodiacal, según la lectura del tarot de Jhan Sandoval.

Descubre qué le depara en el futuro a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, conocerás cuál es el signo de esa persona especial por su fecha de nacimiento.

¿Cómo saber qué signo del zodiaco soy en el horóscopo?

La única forma para saber qué signo del zodiaco eres en el horóscopo es medio de la fecha de nacimiento, es decir, el día y mes de tu cumpleaños determinará a qué signo zodiacal perteneces.

¿Cuál es el signo zodiacal de cada mes, según el horóscopo?

Signo zodiacal Fecha Elemento Aries 21 de marzo al 20 de abril Fuego Tauro 21 de abril al 21 de mayo Tierra Géminis 22 de mayo al 21 de junio Aire Cáncer 22 de junio al 23 de julio Agua Leo 24 de julio al 23 de agosto Fuego Virgo 24 de agosto al 22 de septiembre Tierra Libra 23 de septiembre al 22 de octubre Aire Escorpio 23 de octubre al 22 de noviembre Agua Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre Fuego Capricornio 22 de diciembre al 19 de enero Tierra Acuario 20 de enero al 19 de febrero Aire Piscis 20 de febrero al 20 de marzo Agua

Horóscopo de Aries

A pesar de la comodidad que te genera estar solo, estarías generando mucha distancia con algunas personas que están a tu alrededor. Hoy le brindarás más atenciones a tus seres queridos.

Horóscopo de Tauro

Recibirás la llamada de alguien que estimas y que resulta importante en tu vida. Te sentirás en la confianza de desahogar todas las tensiones que vienes acumulando, te sentirás mejor.

Horóscopo de Géminis

No te dejes llevar por impulsos. Si no reflexionas con todo lo sucedido y no tomas conciencia, acercarte a esa persona no tendrá el sentido que esperas. La distancia aún es necesaria.

Horóscopo de Cáncer

El estrés que te genera el confinamiento te hace perder la paciencia con mucha facilidad. Algunos de tus seres queridos están notando tu cambio de humor. Intenta recuperar la tranquilidad.

Horóscopo de Leo

Algunos familiares te comprometerán a una serie de actividades que podrían impedirte comunicarte con la persona que te interesa. No obstante, la posibilidad de dialogo se dará y lo disfrutarás.

Horóscopo de Virgo

Cuidado, estarías posponiendo actividades que prometiste culminar a tiempo y las consecuencias de las demoras podrían causarte un grado de descrédito que no te conviene generar.

Horóscopo de Libra

Solucionarás con éxito actividades laborales que se habían complicado. Luego, deberás de retomar aquellas obligaciones que quedaron postergadas, será un día agotador por tanta responsabilidad.

Horóscopo de Escorpio

Tendrás la capacidad de convencer a quien desees. En el amor, esto te permitirá recuperar la confianza de esa persona que se distanció. Solo evita decir cosas que no sientes, sé transparente.

Horóscopo de Sagitario

Podrías ser un tanto indiferente con un familiar que está tratando de llamar tu atención para que corrijas algunos errores. Analiza tus actos y evitarás mayores pleitos que los distancien.

Horóscopo de Capricornio

Día de lleno de armonía y tranquilidad. Te sentirás bien de ánimos y es posible que desees invertir tiempo en preparar algo especial para las personas que amas. Todos lo disfrutarán.

Horóscopo de Acuario

A pesar que esa persona no lo manifieste en palabras, sus atenciones y excusas para dirigirte la palabra evidenciarán su deseo por disculparse. Muestra flexibilidad y la armonía volverá.

Horóscopo de Piscis

Ahora que tus ánimos han mejorado analizarás tu actitud y te darás cuenta que habías malinterpretado las actitudes de algunos familiares. Propiciarás reconciliaciones y te sentirás mejor.

