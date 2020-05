Horóscopo del día: ¿qué le depara el destino y los astros para hoy a los signos zodiacales?

El horóscopo de hoy diario gratis te ayudará a tomar mejores decisiones para este día, martes 5 de mayo de 2020, de acuerdo a las predicciones de tu signo zodiacal, según la lectura del tarot de Jhan Sandoval.

Descubre qué le depara en el futuro a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, conocerás cuál es el signo de esa persona especial por su fecha de nacimiento.

¿Cómo saber qué signo del zodiaco soy en el horóscopo?

La única forma para saber qué signo del zodiaco eres en el horóscopo es medio de la fecha de nacimiento, es decir, el día y mes de tu cumpleaños determinará a qué signo zodiacal perteneces

¿Cuál es el signo zodiacal de cada mes, según el horóscopo?

Signo zodiacal Fecha Elemento Aries 21 de marzo al 20 de abril Fuego Tauro 21 de abril al 21 de mayo Tierra Géminis 22 de mayo al 21 de junio Aire Cáncer 22 de junio al 23 de julio Agua Leo 24 de julio al 23 de agosto Fuego Virgo 24 de agosto al 22 de septiembre Tierra Libra 23 de septiembre al 22 de octubre Aire Escorpio 23 de octubre al 22 de noviembre Agua Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre Fuego Capricornio 22 de diciembre al 19 de enero Tierra Acuario 20 de enero al 19 de febrero Aire Piscis 20 de febrero al 20 de marzo Agua

Horóscopo de Aries

Empiezas a resolver todo aquello que te imposibilitada el desarrollo de tus proyectos, solo sigue esforzándote. Lucharás por recuperar las atenciones y la confianza de esa persona, lo lograrás.

Horóscopo de Tauro

Por pensar en los beneficios económicos podrías vincularte en negocios o proyectos que no conoces del todo. En el amor, sabes que esa persona no es conveniente, pero te cuesta alejarte.

Horóscopo de Géminis

Tu contemplación no es objetiva, evita que el temor al fracaso te paralice y sigas posponiendo decisiones. Luego de esa decepción amorosa, recuperas lentamente la estabilidad emocional.

Horóscopo de Cáncer

Podrías pelear con alguien que no mezcla tanto sus emociones como tú, evita los desbordes. En el amor, una amistad te hará entrar en razones, buscarás la calma y luego la reconciliación.

Horóscopo de Leo

No estás entrando en acción frente a algunos cambios que has experimentado, no sigas lamentándote y esfuérzate. La soledad y esa mala experiencia amorosa hacen que actúes con desconfianza.

Horóscopo de Virgo

Logras aclarar o resolver temas que te impedían avanzar en tus proyectos, será un día muy productivo. Recibes el apoyo de la persona que amas; todo empieza a mejorar en tu vida amorosa.

Horóscopo de Libra

Empiezan a llegar las buenas noticias, recibirás el apoyo del entorno para superar cualquier dificultad. Tendrás motivos para alegrarte y contagiar de buen humor a quienes te rodeen.

Horóscopo de Escorpio

Recibes pagos pendientes y destinarás el dinero en el bienestar de tu familia. Cuidado, es posible que haya atracción por alguien que no ha madurado del todo; vincularte traería inestabilidad.

Horóscopo de Sagitario

No insistas en estrategias improductivas, hoy unirás tus fuerzas con alguien que te ayudará a avanzar. Momento ideal para reconciliaciones y planificar un futuro al lado de quien amas.

Horóscopo de Capricornio

No estás cediendo y es importante que negocies ese tema financiero; cerrarte en tus ideas te haría perder. En el amor, tomas distancia hasta que esa persona baje la guardia y dialogue.

Horóscopo de Acuario

Llega una propuesta que te permitirá generar mayores ingresos y salir de tus preocupaciones. Buenas noticias llegan al hogar, ahora que todo vuelve a la tranquilidad te sentirás mejor.

Horóscopo de Piscis

Cortas radicalmente con todo lo que te generaba incertidumbre; vuelves a comenzar, ahora con bases más sólidas. Sabes lo perjudicial del silencio, ahora apostarás por el diálogo y la conciliación.

