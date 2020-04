Horóscopo de hoy gratis: descubre cuáles son las predicciones para tu futuro, según tu signo zodiacal

El horóscopo de hoy diario gratis te ayudará a tomar mejores decisiones para este día, sábado 18 de abril de 2020, de acuerdo a las predicciones de tu signo zodiacal, según la lectura del tarot de Jhan Sandoval.

Descubre qué le depara en el futuro a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, conocerás cuál es el signo de esa persona especial por su fecha de nacimiento.

¿Cómo saber qué signo del zodiaco soy en el horóscopo?

¿Cuál es el signo zodiacal de cada mes, según el horóscopo?

Signo Zodiacal Fecha Elemento Aries 21 de marzo al 20 de abril Fuego Tauro 21 de abril al 20 de mayo Tierra Géminis 21 de mayo al 20 de junio Aire Cáncer 21 de junio al 20 de julio Agua Leo 21 de julio al 20 de agosto Fuego Virgo 21 de agosto al 20 de setiembre Tierra Libra 21 de setiembre al 20 de octubre Aire Escorpio 21 de octubre al 20 de noviembre Agua Sagitario 21 de noviembre al 20 de diciembre Fuego Capricornio 21 de diciembre al 20 de enero Tierra Acuario 21 de enero al 20 de febrero Aire Piscis 21 de febrero al 20 de marzo Agua

Horóscopo de Aries

No puedes manejarlo todo; necesitas confiar en los demás y delegar responsabilidades para poder avanzar. Evadir a esa persona como estrategia para llamar su atención no será lo correcto.

Horóscopo de Tauro

Podrías percibir que los problemas se están generalizando; calma tu mente y las soluciones llegarán. Recibes una noticia que te permitirá superar cualquier emoción de pena y nostalgia.

Horóscopo de Géminis

Tienes que tomar acción frente a algunas situaciones que consideras críticas, un cambio de tu parte traerá prontas soluciones. Controlas tu carácter, vuelve la armonía en el hogar.

Horóscopo de Cáncer

Temas económicos te harían pelear con algún familiar; la distancia les permitirá analizar la situación. Aprovecha tu tiempo libre y descansa, reponer tus energías te ayudará a mejorar tus ánimos.

Horóscopo de Leo

Un imprevisto romperá la rutina haciendo que a lo largo del día estés inmerso en una actividad desgastante. Vuelve tu deseo por esa persona; no le tengas temor al rechazo y toma la iniciativa.

Horóscopo de Virgo

La falta de respuestas te genera incertidumbre sobre el futuro; paciencia, todo irá tomando su curso. Intenta acercarte a tus seres queridos, hay alguien que siente tu distancia e indiferencia.

Horóscopo de Libra

Si no hay la seguridad de devolver ese préstamo de dinero, piénsalo bien y no tomes decisiones apresuradas. Controla el estrés, necesitas hacer algo diferente para que pueda liberar tensiones.

Horóscopo de Escorpio

Ante la falta de respuestas laborales o económicas decides tocar otras puertas, será positivo. Tomarás conciencia y buscarás las disculpas de alguien que mostrará desconfianza por tu actitud.

Horóscopo de Sagitario

No estás adaptándote a algunas normas, esto traería consecuencias que afectarían tu trabajo, cuidado. No tomes distancia de las personas que amas por cosas que no tienen gran importancia.

Horóscopo de Capricornio

En lo familiar, no te conviene ser tan flexible con algunas personas y con otras muy severa. Cuidado con actuar de manera injusta por un exceso de amor o cariño, debes de reflexionar.

Horóscopo de Acuario

Luego de algunos cambios abruptos ha llegado el momento de tomar decisiones por el bien de tu economía, no te cierres en ninguna postura inflexible. Cuidado, el mal humor se está notando.

Horóscopo de Piscis

Es el momento de recurrir a familiares o amigos; hay asuntos que te está costando manejar y no esperes llegar al límite. Mira a las personas que amas, ellas son tu inspiración para continuar.

