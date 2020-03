Horóscopo semanal del 23 al 29 de marzo de 2020 | ¿Quieres saber si te irá bien en el amor, dinero, salud y trabajo en esta semana? Descúbrelo con las predicciones de la esotérica Mhoni Vidente. Solo necesitas ubicar tu signo zodiacal en la siguiente nota.

A través de Facebook, la esotérica más famosa de las redes sociales publicó el horóscopo que va del 23 al 29 de marzo de 2020. Revisa la lista con las predicciones y los números de la suerte para tu signo del zodiaco.

Horóscopo semanal de Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Llega el mes de suerte para tu signo y más porque atraviesas por una etapa de abundancia y prosperidad. Trata de reinventarte durante abril en todos los sentidos y empieza ese negocio o cambia de trabajo por el que tanto deseas.

Mhoni Vidente predice que te buscará un amor del pasado del signo de Capricornio o Acuario para volver a una relación formal.

Números de la suerte para Aries: 4 y 13

Horóscopo semanal de Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Tauro, no tengas miedo a los cambios que hagas en tu vida, te ayudarán a crecer más como persona. En el trabajo, estas serán semanas de muchos cambios en tu empresa o negocio, así que trata de estar atento en todo y no confiar en nada ni en nadie

En cuanto a tu salud, Mhoni Vidente dice que debes cuidarte de los problemas de estómago. Los casados o con pareja tendrán problemas de celos o estarán muy alterados, por lo que la astróloga recomienda que tengas paciencia o te des tiempo para conocer más personas.

Números de la suerte para Tauro: 5 y 27

Horóscopo semanal de Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Para los nacidos bajo este signo zodiacal, es una etapa de progreso en cuestiones económicas, así que no dudes en pedir un aumento de sueldo o un cambio de puesto, que te llegará.

Géminis, deja a un lado los problemas amorosos y concéntrate en tu vida laboral, ya que las discusiones solo te quitan energía positiva.

Números de la suerte para Géminis: 2 y 19

Horóscopo semanal de Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Para este signo zodiacal, se espera que sus energías estén más despiertas. Llegará a ti una intuición que te dará la señal de saber qué camino tomar.

Según Mhoni Vidente, llegará a tu vida un amor prohibido en este mes y será de Escorpio o Capricornio. También sugiere que dejes de tratar de arreglar los problemas de los demás, solo da tu opinión y no te metas en chismes.

Números de la suerte para Cáncer: 3 y 27

Horóscopo semanal de Leo | 24 de julio – 23 de agosto

El horóscopo semanal pronostica que abril será uno de tus mejores meses porque tu energía positiva ya está al mil en todo lo que realizas. La tarotista puertorriqueña pronostica que te llegará en esta semana un dinero extra por comisiones o utilidades, así que trata de invertirlo en ti.

En cuanto a tu salud, los dolores estomacales. Por ello, debes tener mucho cuidado.

Números de la suerte para Leo: 1 y 55

Horóscopo semanal de Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

En el horóscopo de Virgo se predice que durante esta semana habrá transformaciones radicales para tu signo. Recuerda que estás en tu etapa de crecimiento personal y laboral.

Para los nacidos bajo este signo zodiacal, deben controlar sus impulsos de celos o enojos sin razón, sobre todo, con la pareja, ya que su signo es muy desconfiado y piensas lo que no es.

Números de la suerte para Virgo: 9 y 53

Horóscopo semanal de Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

Libra, te llegará la oportunidad de un trabajo bien pagado, gracias a que en abril vivirás una metamorfosis en tu forma de pensar. Mhoni Vidente te recomienda mantenerte en comunicación con lo divino y meditar más.

Evita los chismes y las malas energías que te rodearán este mes, trata de no platicar tus planes y alejarte de las malas amistades.

Números de la suerte para Virgo: 11 y 59

Horóscopo semanal de Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Según las predicciones de esta semana, este es el inicio de lo mejor que se viene. Tu signo zodiacal entrará en una etapa de crecimiento económico y laboral y; por eso, debes hacer un plan de acción que puedas cumplir.

En el amor, sientes que tu pareja se está alejando, toma en cuenta que el amor no se acaba, solo se mueve de lugar. Trata de reinventarte y conocer a más personas afines a tu signo, que en esta semana serán de Piscis o Aries y hablarán de relaciones formales.

Números de la suerte para Escorpio: 29 y 30

Horóscopo semanal de Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

De acuerdo al horóscopo semanal, esta será la mejor semana en cuestiones amorosas. Recuerda que tu signo es fuego y eso te tiene siempre en busca de la pareja ideal y quieres enamorarte.

En cuestiones de negocios o dinero sufrirás la traición de alguien que consideras tu amigo, por lo que es mejor que evites hacer préstamos o asociarte en negocios hasta el mes de mayo. Mhoni Vidente advierte de que tengas cuidado de una infección en el riñón o de garganta.

Números de la suerte para Sagitario: 17 y 25

Horóscopo semanal de Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

En el trabajo, tendrás algunos problemas con tus jefes. Por ello, en este periodo procura tener el mejor desempeño. En esta semana, tu mente estará muy fuerte y perceptiva.

Los Capricornio tendrán buena suerte en todo lo relacionado a crecimiento económico y laboral.

Números de la suerte para Capricornio: 16 y 30

Horóscopo semanal de Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Para los nacidos bajo este signo zodiacal, su mejor meta será ya no ser tan rencoroso y empezar a perdonar para no cargar energías negativas del pasado. Mhoni Vidente predice que tengas cuidado con los pagos de tu casa o renta, por lo que recuerda no utilizar tu dinero en compras innecesarias.

En el amor seguirás con tu pareja de Piscis o Libra. Estarás en plena renovación personal y te darás cuenta que es tiempo de madurar y formar un patrimonio para tu futuro.

Números de la suerte para Acuario: 18 y 21

Horóscopo semanal de Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Según el horóscopo semanal, en esta semana atravesarás por una etapa de crecimiento espiritual y laboral. Trata de relajarte o no tener tantas presiones, recuerda que a tu signo lo dominan los problemas psicológicos.

Tendrás juntas de negocios o cambios de trabajo que te ayudarán a tener más ingresos.

Números de la suerte para Piscis: 19 y 66

