El horóscopo de hoy diario gratis te ayudará a tomar mejores decisiones para este día, sábado 28 de marzo de 2020, de acuerdo a las predicciones de tu signo zodiacal, según la lectura del tarot de Jhan Sandoval.

Descubre qué le depara en el futuro a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, conocerás cuál es el signo de esa persona especial por su fecha de nacimiento.

¿Cómo saber qué signo del zodiaco soy en el horóscopo?

Si todavía no conoces qué signo del zodiaco eres en el horóscopo, solo debes saber cuál es tu fecha de nacimiento. Averigua en el siguiente cuadro qué signo eres, según los intervalos de fechas que representan a los signos.

¿Cuál es el signo zodiacal de cada mes, según el horóscopo?

Signo zodiacal Fecha Elemento Aries 21 de marzo al 20 de abril Fuego Tauro 21 de abril al 21 de mayo Tierra Géminis 22 de mayo al 21 de junio Aire Cáncer 22 de junio al 23 de julio Agua Leo 24 de julio al 23 de agosto Fuego Virgo 24 de agosto al 22 de septiembre Tierra Libra 23 de septiembre al 22 de octubre Aire Escorpio 23 de octubre al 22 de noviembre Agua Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre Fuego Capricornio 22 de diciembre al 19 de enero Tierra Acuario 20 de enero al 19 de febrero Aire Piscis 20 de febrero al 20 de marzo Agua

Horóscopo de Aries

Las demoras te ayudarán a fijarte en detalles que, en otro tiempo, no habrías podido considerar. El miedo a la soledad no debería conducirte a un estado de sometimiento que no conviene.

Horóscopo de Tauro

Empiezas a limar asperezas con algunas personas de tu entorno próximo, volverá la armonía. Retornará alguien que sabes te ha fallado en el pasado. Alejarte será lo más conveniente.

Horóscopo de Géminis

Mejoran tus ánimos. Empiezas a demostrar una mejor disposición para resolver los inconvenientes. A pesar de las expresiones de amor de tu pareja, algo te hace dudar de su transparencia.

Horóscopo de Cáncer

Se pospone una actividad importante. Aprovecha este tiempo extra para avanzar sobre lo pendiente. Estás poniendo muchas barreras. Sé consciente de las consecuencias de esta postura.

Horóscopo de Leo

Unirás fuerzas con tu entorno para realizar un proyecto que beneficiará a todos, te sentirás feliz por los resultados. La distancia y la frialdad entre ambos continúa. Es el momento de tomar una decisión.

Horóscopo de Virgo

Recibirás el apoyo que necesitas para solventar esa urgencia económica; solo cambia tus ánimos. Esa persona se muestra orgullosa y espera que des el primer paso. No es el momento de aclarar.

Horóscopo de Libra

Tu flexibilidad hace que tu entorno no asuma sus responsabilidades. Necesitas ser más exigente. Las aclaraciones eran necesarias, tu pareja mostrará una actitud más cercana y comprometida.

Horóscopo de Escorpio

Termina ese período de desorientación. Llega un nuevo proyecto que renovará tus planes. Te liberas de emociones negativas; el desprendimiento te brindará una gran sensación de libertad.

Horóscopo de Sagitario

Recibes noticias que te devolverán el buen ánimo. La tranquilidad te permitirá distraerte en actividades que compartirás con tu familia. Solo evita excesos, podrías afectar tu salud.

Horóscopo de Capricornio

Notarás algunos excesos en gastos; empezarás a restringirte de cosas que no eran necesarias y obligarás a tu entorno a cuidar los recursos. Solo así podrás solventar la actual situación.

Horóscopo de Acuario

Tu carácter haría que esa persona se distancie. La reconciliación llegará si muestras disposición al diálogo y más flexibilidad. Ambos desean una nueva oportunidad, solo tienes que ceder.

Horóscopo de Piscis

A pesar de algunas diferencias que podrían llevarte a discutir con seres queridos, terminarás el día reconciliado y aclarando todo aquello que se había tergiversado por falta de comunicación.

