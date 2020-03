Horóscopo del día: ¿Qué le depara el destino y los astros para hoy a los signos zodiacales?

El horóscopo de hoy diario gratis te ayudará a tomar mejores decisiones para este día, sábado 14 de marzo de 2020, de acuerdo a las predicciones de tu signo zodiacal, según la lectura del tarot de Jhan Sandoval.

Descubre qué le depara en el futuro a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, conocerás cuál es el signo de esa persona especial por su fecha de nacimiento.

¿Cómo saber qué signo del zodiaco soy en el horóscopo?

¿Todavía no sabes cual es tu signo zodiacal? ¡Es muy fácil! Solo debes conocer el día de tu cumpleaños y compararlo con la siguiente tabla.

¿Cuál es el signo zodiacal de cada mes, según el horóscopo?

Signo zodiacal Fecha Elemento Aries 21 de marzo al 20 de abril Fuego Tauro 21 de abril al 21 de mayo Tierra Géminis 22 de mayo al 21 de junio Aire Cáncer 22 de junio al 23 de julio Agua Leo 24 de julio al 23 de agosto Fuego Virgo 24 de agosto al 22 de setiembre Tierra Libra 23 de setiembre al 22 de octubre Aire Escorpio 23 de octubre al 22 de noviembre Agua Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre Fuego Capricornio 22 de diciembre al 19 de enero Tierra Acuario 20 de enero al 19 de febrero Aire Piscis 20 de febrero al 20 de marzo Agua

Horóscopo de Aries

Ahora que sientes a esa persona realmente interesada, es posible que actúes con cierta indiferencia. Tu actitud le generará celos, desconfianza y una sensación de inestabilidad que debes evitar.

Horóscopo de Tauro

La falta de comunicación con una persona que te importa mucho está generándote sensaciones de abandono que te afectan emocionalmente. Es el momento de aclarar los malos entendidos.

Horóscopo de Géminis

Alguien del pasado se comunicará contigo. No obstante, es posible que las intenciones no sean del todo claras. No apresures nada para que puedas comprobar lo conveniente de una reconciliación.

Horóscopo de Cáncer

Las experiencias te han dejado una gran madurez. Decides alejarte de alguien que ha demostrado mucha inestabilidad sentimental. Recuperarás espacios propios que disfrutarás al máximo.

Horóscopo de Leo

Cuidado con tus acciones. Esa persona se siente insegura de lo que pueda lograr a tu lado y es posible que mantenga distancia. Su alejamiento te hará reflexionar y en el tiempo todo cambiará.

Horóscopo de Virgo

Decides enfrentar las situaciones que habían afectado tu vida sentimental o familiar. Conversarás con quienes deseas conciliar y gracias al buen entendimiento recuperarás la tranquilidad.

Horóscopo de Libra

Es posible que tu tiempo lo inviertas en una actividad desgastante. A pesar del cansancio lograrás avanzar lo necesario para sentir que has recuperado el orden. Hay alguien que espera verte.

Horóscopo de Escorpio

Regresa a tu vida una persona que pensaste no volver a ver. Pondrás barreras por la inseguridad que generó, pero es posible que esto sea temporal. El perdón dará paso a la reconciliación.

Horóscopo de Sagitario

El estado emocional de tu pareja te lleva a tomar distancia. No te acostumbres a solucionar los problemas alejándote pues estarías afectando las bases sentimentales de tu relación.

Horóscopo de Capricornio

Es posible que las horas de descanso sean sacrificadas para resolver asuntos laborales que pensaste culminados. El día será agotador pero los resultados te devolverán la calma.

Horóscopo de Acuario

Estás haciendo evidente la desconfianza que sientes cada vez que se acerca esa persona. Si realmente te interesa darte una oportunidad, es conveniente que evalúes tus posturas.

Horóscopo de Piscis

No permitirás malos tratos o reclamos injustificados. Tu forma de expresarte será contundente y ambos se pedirán disculpas. Una etapa de madurez y armonía llega a tu vida amorosa.

