El horóscopo de hoy diario gratis te ayudará a tomar mejores decisiones para este día, sábado 7 de marzo de 2020, de acuerdo a las predicciones de tu signo zodiacal, según la lectura del tarot de Jhan Sandoval. Descubre qué le depara en el futuro a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, conocerás cuál es el signo de esa persona especial por su fecha de nacimiento.

¿Cómo saber qué signo del zodiaco soy en el horóscopo?

Recuerda que la forma adecuada de conocer cual es tu signo zodiacal es revisando tu día, mes y año de nacimiento.

¿Cuál es el signo zodiacal de cada mes, según el horóscopo?

Signo zodiacal Fecha Elemento Aries 21 de marzo al 20 de abril Fuego Tauro 21 de abril al 21 de mayo Tierra Géminis 22 de mayo al 21 de junio Aire Cáncer 22 de junio al 23 de julio Agua Leo 24 de julio al 23 de agosto Fuego Virgo 24 de agosto al 22 de septiembre Tierra Libra 23 de septiembre al 22 de octubre Aire Escorpio 23 de octubre al 22 de noviembre Agua Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre Fuego Capricornio 22 de diciembre al 19 de enero Tierra Acuario 20 de enero al 19 de febrero Aire Piscis 20 de febrero al 20 de marzo Agua

Horóscopo de Aries

Podrías ser un tanto impositivo al defender tu punto de vista. La persona que tienes al lado puede sentir que no entiendes razones que no sean las tuyas y se alejaría si no cambias de actitud.

Horóscopo de Tauro

Las preocupaciones económicas no deberían estar por encima de otros temas importantes como la familia o el amor. Estarías dejado de lado a los tuyos por resolver temas financieros.

Horóscopo de Géminis

Tienes que ser más consecuente con tus actos. Tu manera de ser está despertando ilusiones en alguien que de repente no te interese como pareja y luego tu distancia podría confundir.

Horóscopo de Cáncer

Sientes que pierdes el amor de tu pareja y tu deseo por conservarla te llevaría a los extremos haciendo que muestres una forma de ser que roce lo pasional pero también lo posesivo

Horóscopo de Leo

Mostrarás tu lado protector y esto enamora a la persona que te interesa. No obstante, buscarás en respuesta cierta sumisión que, posiblemente, no encuentres. Evita actitudes dominantes.

Horóscopo de Virgo

Contrario a tu naturaleza, hoy mostrarás una forma de ser más espontánea, alegre y conversadora frente a tu pareja. Deseas recuperar su atención y no te fallará la técnica para conseguirlo.

Horóscopo de Libra

No perderás el control ante las diferencias que tendrás con esa persona y sus provocaciones. Mantener la calma te permitirá salir de un escenario de conflicto y poder dialogar.

Horóscopo de Escorpio

Las insinuaciones son evidentes y tus deseos por aproximarte y ceder a la pasión irían en aumento. No te adelantes si no tienes en claro los sentimientos e intenciones de quien te interesa.

Horóscopo de Sagitario

Estás confiando en los resultados de tu trabajo y te permitirás algunos lujos que compartirás con las personas que amas. Te rodeará un ambiente cálido y de buena compañía que disfrutarás.

Horóscopo de Capricornio

No debes preocuparte tanto por las formas o las apariencias. Esa relación que aparenta estabilidad está inmersa en rutinas que podrían enfriar pasiones y amor. Recupera la intensidad.

Horóscopo de Acuario

Empiezas a solucionar los problemas que tanto te aquejaron. Cambian tus ánimos y decides asistir a un evento donde te rodeará amigos y gente divertirá. Pasarás un agradable momento.

Horóscopo de Piscis

No perderás el tiempo. Invertirás horas en seguir mejorando tu técnica en aquella actividad que tanto te está costando dominar. Cuida también de los tuyos, te sienten algo distante.

