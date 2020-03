Hoy, horóscopo gratis: ¿Qué le espera a tu signo zodiacal a diario en el amor, dinero, salud y trabajo?

El horóscopo de hoy diario gratis te ayudará a tomar mejores decisiones para este lunes 2 de marzo de 2020 de acuerdo a las predicciones de tu signo zodiacal, según la lectura del tarot de Jhan Sandoval. Descubre qué le depara en el futuro a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, conocerás cuál es el signo de esa persona especial por su fecha de nacimiento.

¿Cómo saber qué signo del zodiaco soy en el horóscopo?

Si quieres saber tu signo zodiacal, debes guiarte de tu fecha de nacimiento. Según esta, podrás identificar tu signo correspondiente.

¿Cuál es el signo zodiacal de cada mes, según el horóscopo?

Signo Zodiacal Fecha Elemento Aries 21 de marzo al 20 de abril Fuego Tauro 21 de abril al 21 de mayo Tierra Géminis 22 de mayo al 21 de junio Aire Cáncer 22 de junio al 23 de julio Agua Leo 24 de julio al 23 de agosto Fuego Virgo 24 de agosto al 22 de septiembre Tierra Libra 23 de septiembre al 22 de octubre Aire Escorpio 23 de octubre al 22 de noviembre Agua Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre Fuego Capricornio 22 de diciembre al 19 de enero Tierra Acuario 20 de enero al 19 de febrero Aire Piscis 20 de febrero al 20 de marzo Agua

Horóscopo de Aries

Llegan a tu mente ideas que te permitirán resolver esos temas económicos que han estado preocupándote. Cortas con una situación limitante en lo sentimental. Recuperas tu brillo y el carisma.

Horóscopo de Tauro

Llegan propuestas de lugares que jamás imaginaste. No las rechaces, serán oportunidades de gran crecimiento. Recibes mensajes de alguien que desea conocerte. Te ilusionarás.

Horóscopo de Géminis

Cierras una etapa laboral y te enrumbas a una nueva meta. Será competitiva pero muy provechosa. No te sientas culpable por el final de esa relación. La soledad te aportará un nuevo panorama.

Horóscopo de Cáncer

Recibirás críticas por la forma en la que manejas algunas de tus gestiones. Mantén tus disciplina y compromiso. No permitas malos tratos en lo afectivo. Es el momento de marcar los límites.

Horóscopo de Leo

Cambian las pautas en esa alianza que habías establecido. Asesórate antes firmar nuevos acuerdos. La frialdad de esa persona empieza a perturbarte y debes evitarlo. Actuarías con precipitación.

Horóscopo de Virgo

Sientes la actitud impositiva de un superior. Mantén la calma y pronto volverá el buen ambiente laboral. Recupera los detalles, el fastidio que percibes en tu pareja se debe a la monotonía.

Horóscopo de Libra

Recibes el apoyo de una persona de confianza para solventar las gestiones financieras que te preocupaban. Acepta esa invitación a salir, esa persona lucha por una oportunidad y se la merece.

Horóscopo de Escorpio

Negocia los detalles de esa gestión que asumirás, de lo contrario habrá una excesiva recarga. No permitirás más ambigüedad. Serás directo en tus comentarios y luego tomarás distancia.

Horóscopo de Sagitario

Algún imprevisto familiar podría hacerte abandonar actividades. Luego todo volverá a la calma. No comentes sobre tu vida amorosa, despertarías intrigas a tu alrededor y debes evitarlo.

Horóscopo de Capricornio

Recibes una propuesta tentadora pero que esconde asuntos económicos poco transparentes. Estás mostrando una postura que copia la inflexibilidad de tu pareja, evita alejamientos.

Horóscopo de Acuario

Te presentarán un proyecto que no vislumbra mucha rentabilidad, por el momento no te arriesgarás. No permitas que un tema económico te haga perder la paciencia con tus seres queridos.

Horóscopo de Piscis

Podrías mostrarte algo inconstante y esto afectaría la buena impresión que el entorno tiene de ti. Las sospechas de mentiras y engaños son producto de tu mente y de esos recuerdos del pasado.

