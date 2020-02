El horóscopo de hoy diario gratis te ayudará a tomar mejores decisiones para este día, viernes 28 de febrero de 2020, de acuerdo a las predicciones de tu signo zodiacal, según la lectura del tarot de Jhan Sandoval. Descubre qué le depara en el futuro a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, conocerás cuál es el signo de esa persona especial por su fecha de nacimiento.

¿Cómo saber qué signo del zodiaco soy en el horóscopo?

Para saber cuál es tu signo zodiacal, debes fijarte primero en tu fecha de nacimiento. De acuerdo a esta, podrás conocer tu representación en el zodiaco.

¿Cuál es el signo zodiacal de cada mes, según el horóscopo?

Signo zodiacal Fecha Elemento Aries 21 de marzo al 20 de abril Fuego Tauro 21 de abril al 21 de mayo Tierra Géminis 22 de mayo al 21 de junio Aire Cáncer 22 de junio al 23 de julio Agua Leo 24 de julio al 23 de agosto Fuego Virgo 24 de agosto al 22 de septiembre Tierra Libra 23 de septiembre al 22 de octubre Aire Escorpio 23 de octubre al 22 de noviembre Agua Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre Fuego Capricornio 22 de diciembre al 19 de enero Tierra Acuario 20 de enero al 19 de febrero Aire Piscis 20 de febrero al 20 de marzo Agua

Horóscopo de Aries

Una persona de ideas negativas tratará de generarte inseguridad sobre ese proyecto que deseas emprender. La predisposición al pleito es de ambas partes, es mejor esperar para poder aclarar.

Horóscopo de Tauro

Luego de algunas aclaraciones, verás que esa persona no tenía las intenciones negativas que imaginabas. No te estás adaptando a algunos aspectos de la relación, es mejor debatirlo y conciliar.

Horóscopo de Géminis

A pesar de la presión por algunos temas familiares, logras organizarte y culminar labores retrasadas. No prometas cosas que no puedas cumplir, esa persona toma en cuenta los detalles.

Horóscopo de Cáncer

Están surgiendo intrigas a tu alrededor, necesitas ser prudente y reservarte opiniones o comentarios. Salen a relucir cosas que te hacen desconfiar de la transparencia de tu pareja, comunícalo.

Horóscopo de Leo

Gracias a tu esfuerzo lograr resolver un tema económico que estaba generándote preocupaciones. No seas radical, podrías despertar obsesiones y resentimientos, actúa con inteligencia.

Horóscopo de Virgo

Empiezas un nuevo proyecto que te permitirá estabilizar tu vida profesional y económica. Las emociones están llegando a los extremos. Decides alejarte para calmar tensiones y luego dialogar.

Horóscopo de Libra

Temas ajenos a tu labor podrían distraerte y generarte confusiones que alteren el orden de tu trabajo. Luego de esas diferencias, no debes mantener una postura orgullosa si buscas la reconciliación.

Horóscopo de Escorpio

No te conviene generar divisiones. La falta de apoyo afectaría el desarrollo de tus proyectos. Las preocupaciones no deben alterar la armonía que has logrado conseguir en el amor.

Horóscopo de Sagitario

Tu capacidad de convencimiento te permitirá cerrar las alianzas que necesitabas para tus proyectos. Liberarte de malos recuerdos ha cambiado tu energía, hoy brillarás y atraerás miradas.

Horóscopo de Capricornio

Brillarás por tu capacidad de organización. Las posibilidades de ascenso profesional se acercan. Tu pareja puede confundir el amor que sientes con sumisión, pon límites y evita manipulaciones.

Horóscopo de Acuario

Estarías por tomar una dirección no certera en tema laborales o financieros, medita o busca asesoría. La falta de confianza podría llevarte a escenas de celos que conviene evitar, dialoga.

Horóscopo de Piscis

Aclaras tus ideas respecto a ese proyecto que deseas realizar. Ahora todo avanzará rápidamente. Decides alejarte del amor, este tiempo de soledad te ayudará a procesar tus experiencias.

