Conoce todas las predicciones para el horóscopo de hoy, martes 25 de febrero de 2020. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco según fecha de nacimiento y astro?

Signo zodiacal Fecha de nacimiento Aries 21 de marzo – 20 de abril Tauro 21 de abril – 21 de mayo Géminis 22 de mayo – 21 de junio Cáncer 22 de junio – 23 de julio Leo 24 de julio – 23 de agosto Virgo 24 de agosto – 22 de septiembre Libra 23 de septiembre – 22 de octubre Escorpio 23 de octubre – 22 de noviembre Sagitario 23 de noviembre – 21 de diciembre Capricornio 22 de diciembre – 19 de enero Acuario 20 de enero – 19 de febrero Piscis 20 de febrero – 20 de marzo

Predicciones de hoy para los signos zodiacales

Horóscopo de hoy para Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Tendrás que resolver errores de una labor que pensaste culminada, lo que te obligará a posponer nuevas actividades, paciencia. La distancia es excesiva, evita que las pasiones se sigan muriendo.

Horóscopo de hoy para Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Todo adquiere un ritmo acelerado, lo que te hace ser presa de cierta tensión, evítalo y podrás resolverlo todo. La falta de comunicación aumenta tus celos y obsesiones, calma tus temores.

Horóscopo de hoy para Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Te estás ganando la confianza y la admiración de personas que pueden ayudarte a crecer profesionalmente. Estás despertando ilusiones en alguien que no te es indiferente, todo fluirá.

Horóscopo de hoy para Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

No permitas que esa pérdida laboral o económica te paralice, analiza los errores y sigue avanzando. Una persona madura te hará entender tu estado emocional, pronto saldrás de esa depresión.

Horóscopo de hoy para Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Sé indiferente al estado emocional de jefes o superiores, solo así lograrás avanzar sin verte afectado por los ánimos. Acepta las sugerencias de tu pareja y evita tomarlas como críticas o reclamos.

Horóscopo de hoy para Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Estás por realizar una gestión que luego traería fuertes arrepentimientos, evita acciones perjudiciales. Tu pareja percibe una falta de transparencia que solo con tus actos honestos podrá superar.

Horóscopo de hoy para Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

Necesitas apoyar a tus compañeros, los retrasos de otros podrían afectar la agenda que tienes programada. No estás en sintonía con esa persona que desea verte y aclarar todos los impases.

Horóscopo de hoy para Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Alguien pretende dejarte mal parado frente a jefes o colaboradores, cuida tus comentarios. Tu pareja no entiende la estrecha relación que tienes con algunas de tus amistades.

Horóscopo de hoy para Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Lucharás contra todos los obstáculos, gracias a tu esfuerzo obtendrás los resultados que esperabas. Esa persona mostrará una respuesta defensiva frente a tu acercamiento, pide disculpas.

Horóscopo de hoy para Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Inicias proyectos alrededor de un entorno armónico, no faltará la colaboración y buen asesoramiento. Te acompañarán motivos para celebrar y mostrar tu mejor ánimo a tu pareja.

Horóscopo de hoy para Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

No te estás adaptando a los cambios, una amistad te hará ver lo bueno de esta etapa y reflexionarás. Aclara las diferencias, el silencio no le permite a tu pareja entender el porqué de tu malestar.

Horóscopo de hoy para Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Cierta tensión con terceros afecta el clima laboral, no pierdas la concentración y sigue esforzándote. No has perdonado errores del pasado y lo manifiestas en ciertas actitudes, evalúalo.

