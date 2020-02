Predicciones para el horóscopo de hoy, lunes 24 de febrero de 2020. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco según fecha de nacimiento y astro?

Signo zodiacal Fecha de nacimiento Aries 21 de marzo – 20 de abril Tauro 21 de abril – 21 de mayo Géminis 22 de mayo – 21 de junio Cáncer 22 de junio – 23 de julio Leo 24 de julio – 23 de agosto Virgo 24 de agosto – 22 de septiembre Libra 23 de septiembre – 22 de octubre Escorpio 23 de octubre – 22 de noviembre Sagitario 23 de noviembre – 21 de diciembre Capricornio 22 de diciembre – 19 de enero Acuario 20 de enero – 19 de febrero Piscis 20 de febrero – 20 de marzo

Predicciones de hoy para los signos zodiacales

Horóscopo de hoy para Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Un giro en tus planes te hace embarcarte en un proyecto nuevo. Llega un ciclo de expansión y avance. Gracias a tu insistencia esa persona cede, vuelve la armonía a tu vida sentimental.

Horóscopo de hoy para Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

No discutas con personas que piensan diferente a ti, estarías actuando con cierta intolerancia. No permitas que tus familiares se vinculen en tu vida amorosa, complicarías tu situación.

Horóscopo de hoy para Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

La propuesta que esperabas por fin llegará. No te quedes con las dudas y cierra ese acuerdo. Evita mezclar situaciones pasadas con las presentes, estas predisponiéndote a una discusión.

Horóscopo de hoy para Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

No te ilusiones de ese proyecto si no empiezas a aterrizarlo, el tiempo pasa y necesitas concretar. No confundas defender tu punto de vista con pelear, seguirías alterando el ánimo de ambos.

Horóscopo de hoy para Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Llega a tu mente ideas que te permitirán resolver los problemas que venías arrastrando hace un tiempo. No permitas que la inseguridad te lleve a evadir la posibilidad de iniciar esa relación.

Horóscopo de hoy para Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Contarás con el apoyo de alguien que te brindará la asesoría necesaria para resolver ese problema laboral. Controla pasiones y deseos, esa persona se siente atraída pero va a otra velocidad.

Horóscopo de hoy para Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

Un imprevisto te hará trabajar más de la cuenta, no te lamentes por nada y busca soluciones. Recibes mensajes de alguien que tiene interés en ti, no avances si no te sientes segura.

Horóscopo de hoy para Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Cumples con la documentación necesaria, ahora podrás iniciar ese proyecto tan esperado. Sientes que tu pareja evade las preguntas, no te apresures y analiza con calma la situación.

Horóscopo de hoy para Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Llega nuevas actividades, un cúmulo de trabajo podría conducirte al desorden si no te organizas. Esa persona necesita más espacios íntimos y es posible que priorices otras cosas, cuidado.

Horóscopo de hoy para Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

No te lamentes por cerrar esa etapa, nuevas puertas se abrirán para ti, solo debes evitar el desánimo. Terminas las inseguridades y bloqueos, te dejarás llevar por la pasión que sientes.

Horóscopo de hoy para Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

La lentitud de esos proyectos que te llevan a tomar medidas más rigurosas, logras avanzar. Saca de tu mente pensamientos negativos, esa persona se acercará y todo podrá aclararse.

Horóscopo de hoy para Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

No pierdas los ánimos, esas demoras son aparentes, sigue esforzándote y todo empezará a avanzar. Supera tu inseguridad, estás evitando contacto con alguien que desea conocerte más.

