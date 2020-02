Conoce todas las predicciones para el horóscopo de hoy, sábado 22 de febrero de 2020. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

Recuerda que puedes leer la predicción diaria del horóscopo, correspondiente al día de ayer, viernes 21 de febrero de 2020, por Jhan Sandoval. Las mejores predicciones para tu futuro las encontrarás en esta nota.

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco según fecha de nacimiento y astro?

Signo zodiacal Fecha de nacimiento Aries 21 de marzo – 20 de abril Tauro 21 de abril – 21 de mayo Géminis 22 de mayo – 21 de junio Cáncer 22 de junio – 23 de julio Leo 24 de julio – 23 de agosto Virgo 24 de agosto – 22 de septiembre Libra 23 de septiembre – 22 de octubre Escorpio 23 de octubre – 22 de noviembre Sagitario 23 de noviembre – 21 de diciembre Capricornio 22 de diciembre – 19 de enero Acuario 20 de enero – 19 de febrero Piscis 20 de febrero – 20 de marzo

Predicciones de hoy para los signos zodiacales

Horóscopo de hoy para Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Llegan nuevos proyectos que asumirás como retos. Tu experiencia te permitirá agilizar cualquier gestión. No tomes iniciativas con alguien que aún muestra cierta evasión e inseguridad.

Horóscopo de hoy para Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Cierras un acuerdo económico que te permitirá organizar tus finanzas y mantener la tranquilidad. La inflexibilidad viene de ambas partes, un período de distancia les servirá para reflexionar.

Horóscopo de hoy para Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Sospechas de intrigas y medias verdades a tu alrededor. No avances si no tienes claridad. Tu pareja se mostrará a la defensiva porque no siente seguridad de tu parte, evita la ambigüedad.

Horóscopo de hoy para Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Un proyecto importante se retrasa por falta de acuerdos financieros, es mejor detenerse y negociar. Ambos se frenan por temor a mostrarse vulnerables, toma la iniciativa y esa persona corresponderá.

Horóscopo de hoy para Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Tendrás una contemplación más inteligente de tus problemas, hoy todo empieza a tener solución. Queda atrás la mala suerte amorosa, llegan nuevas oportunidades para enamorarte y conquistar.

Horóscopo de hoy para Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Un tema doméstico traerá tensión y gastos financieros que sabrás manejar si evitas la negatividad. Fuerzas una situación con alguien que sabes no se muestra muy transparente, piénsalo.

Horóscopo de hoy para Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

No te conviene despertar diferencias cuando lo favorable será negociar, evitarás complicaciones. Esa persona y tú no piensan igual, convencerla de algo te costará, es mejor conciliar.

Horóscopo de hoy para Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Controla el mal humor, es posible que los malos entendidos no te permitan culminar tu labor. No te encapriches con alguien que al saber de tus sentimientos pueda intentar manipularte.

Horóscopo de hoy para Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Se multiplicarán tus labores, no obstante, tendrás apoyo para culminar con todo lo pendiente. Alguien del pasado desea acercarse para moverte el piso, es mejor ser indiferente y avanzar.

Horóscopo de hoy para Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Tu mente está centrada en temas familiares y domésticos, no te agobies y concéntrate en tu labor. Aún piensas en ese pasado amoroso, no hagas te daño y aprende a olvidar.

Horóscopo de hoy para Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Tendrás diferencias con una persona de poder, a pesar de tu claridad te conviene mostrar diplomacia. Una decepción del pasado te hace actuar con dureza en el amor, sana tus heridas.

Horóscopo de hoy para Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Se cancelan viajes o reuniones, tu agenda será alterada y te conviene adaptarte a los cambios. Cortas comunicación con alguien que es importante para ti, luego podrás aclarar diferencias.

Recuerda que en La República puedes consultar el horóscopo diario y saber lo que le depara a todos los signos del zodiaco cada día.